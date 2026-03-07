画業10周年記念「板垣巴留展」最新情報

会場写真を公開！いよいよ本日開幕！

株式会社KADOKAWA会期／2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日) 会場／寺田倉庫 G3-6F

本日3月7日(土)より、東京・寺田倉庫G3-6Fにて、

板垣巴留展～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで パルの創造の世界～

いよいよ開幕！

板垣巴留先生がこれまで手掛けてきた各作品から厳選した貴重な生原画・生原稿を多数展示。

さらに、名シーンを立体的に楽しむ事ができるジオラマ展示やフォトスポットなど、

画業10年間の軌跡を堪能できる内容となっております。

本展描きおろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売予定。

板垣巴留先生の創造の世界を心ゆくまでお楽しみください。



＜会場マップ＞

＜会場写真＞

＜ジオラマ・造形物＞

お祝いコメントが到着

本展覧会開催に先立ち、

板垣巴留先生とご親交のある各界著名人の皆様よりお祝いコメントが到着！

板垣巴留先生の親友で俳優 松岡茉優さん

『板垣巴留展』開催おめでとうございます!!︎

メインビジュアルだけでもう、泣きそうな私は展覧会に行って大丈夫そうでしょうか。

ぱるちゃんの生み出してきたキャラクターたちには普段、生身を感じているからかメインキャラクターの揃ったビジュアルを見て

こんなに少なかったっけ、と思いました。

隣で息をしていた覚えすらある、魅力的なキャラクター。

青春も内臓も抉られる鮮烈なストーリー。

軽やかに、かつ大胆に、自分の領域に踏み込んでくる作品たちを

どれも最高に愛しています。

板垣巴留展も板垣巴留のこれからも、ほんっとに楽しみだ!!︎

グッズの爆買いは決定しているので早めに来館しようと思っています。

ぱるちゃん、本当におめでとう！

アニメ『BEASTARS』シリーズ レゴシ役 小林親弘さん

巴留先生、この度は原画展の開催おめでとうございます！

どこかでお邪魔したいです。

御茶ノ水で開催された原画展…あれ何年前でしたっけね。懐かしいです。やはり生原稿を拝見できるのは良いです。

当たり前のことなのですが「嗚呼…本当に人が描いているんだなぁ」と実感が沸くんですよね。しかし末だに「BEASTARS」や「SANDA」、「タイカの理性」、「ボタボタ」、「パルノグラフィティ」と先生の作品に沢山触れているのに、直接お会いすると「穏やかなこの先生がこれらの作品を描いているのか…え、本当に？」と実感がどうにも沸かなくなります。何故なんでしょう。そんな先生の描く世界、大好きです。

引き続きたくさん色んな作品をこの世界にぶつけてほしいです。

お待ちしております！

アニメ『SANDA』 三田一重役 村瀬歩さん

巴留先生!

画業10周年、そして原画展開催おめでとうございます！

漫画を読み進む手が止まらなくなる

ド迫力な絵を生原画、生原稿にて見られるとは…

なんたる素晴らしさ！

一ファンとして開催されることをとても嬉しく思います。

これからもオンリーワンなワールドと素晴らしい絵を楽しみにしております！

板垣巴留先生×俳優・松岡茉優さん出演 本展特別番組の放送が決定！

本展覧会開催を記念し、特別番組の放送が決定！

板垣巴留先生とプライベートでも親交のある俳優・松岡茉優さんが番組初共演。

「板垣巴留展」の見どころや作品の制作秘話など、その魅力を余すところなく徹底紹介いたします。

【番組概要】

番組名：松岡茉優が巡る、パルの創造の世界！『板垣巴留展』大特集SP

放送日：2026年3月17日(火)21時54分～22時00分

放送地域：TOKYO MX（東京エリア・地上波9ch）

配信：TVer・YouTubeで見逃し配信

YouTubeでは未公開シーン含む完全版を配信予定

チケット情報

全て税込、3月7日(土)・8日(日)は日時指定、それ以外は期間中有効、未就学児無料

■当日券■

・［通常入場券］ 2,500円

・［限定グッズ付き入場券］ 5,800円

◇販売期間

会期中

◇購入方法

・会場窓口

・ぴあ販売ページ：https://w.pia.jp/t/itagakiparu-ex/

※ぴあでの当日券販売は、入場時間の1時間前までとなります。

限定グッズ

限定グッズは、描きおろし集合キャラクターイラストを高精細に印刷した「板垣巴留展開催記念 インビテーション風キャラファインフォリオ」。

イベントキービジュアルとロゴを使用した招待状風デザインです。

※内容は変更になる場合がございます。

※不良品以外の理由による限定グッズの交換はいたしません。

※限定グッズは会期中のみ、展覧会会場にてお渡しします。事後販売、発送対応は行っておりません。

※限定グッズ付き入場券は数に限りがあり、予告なく販売を終了する場合があります。

※限定グッズの引換は、ご購入された会場のみ有効です。他の会場での引き換えはできません。

入場特典

入場特典は「板垣巴留展」オリジナルビジュアルカード。

板垣巴留先生の描きおろしイラストを使用した本展だけの限定デザインを期間ごとにランダムで1枚プレゼント。入場時に会場入り口でお渡しします。

【第1弾】 ＜3月7日(土)～3月13日(金)＞

以下の中からランダムで1枚

「BEASTARS」レゴシ、ハル、ルイ

「タイカの理性」タイカ、亜緒

「ボタボタ」真子

【第2弾】＜3月14日(土)～3月20日(金・祝)＞

以下の中からランダムで1枚

「SANDA」三田一重、サンタクロース

「ウシミツガオ」恵味、ゴウさん

「BEASTARS」レゴム(板垣巴留先生)

【第3弾】＜3月21日(土)～3月29日(日)＞

第1弾・第2弾で配布した全11種の中からランダムで1枚

※入場特典は会場にてお渡しいたします。受け取り忘れのないようご注意ください。

※数に限りがあります。配布予定枚数に達し次第、配布終了となります。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

※配布スケジュールは変更になる可能性があります。予めご了承下さい。

※配布期間前、または終了となっている特典は配布いたしません。予めご確認ください。

※不良品以外の理由による入場特典の交換はいたしません。

物販購入特典

「パルのおみやげ屋さん」で1会計税込3,000円ご購入毎に、板垣巴留先生描きおろし「線画リーフレット」（全12種）をランダムで1枚プレゼントいたします！板垣巴留先生の繊細なイラストの魅力をぜひご堪能ください。

線画リーフレット（全12種）

サイズ ： A4

※絵柄はお選びいただけません。

※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、

必ずその場でご確認をお願いします。

※配布予定枚数に達し次第、予告なく配布終了となります。

※別会計のレシートの合算はできません。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合があります。

注意事項

■チケットに関して

・転売目的でのチケットの購入はお断りさせていただいております。

・3月7日(土)・8日(日)は日時指定制となります。

・日時指定入場券は指定された日時以外のご入場はできませんのでご注意ください。

・期間中有効券について、入場時間の指定はございませんが混雑時は入場整理券を配る可能性がございます。

・3月14日(土)のみ閉場時間は16:00(15:30最終入場)となります為、ご注意ください。

入場券（日時指定入場券・期間中有効券）、限定グッズ付き入場券ともに、数量に限りがございます。予定数に達し次第、予告なく販売を終了する場合がございます。

・前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。

・ご購入された入場券の変更、交換、払い戻しはお受けできません。

・再入場はできません。

・物販コーナーへの入場にも展覧会入場券が必要です。

・状況により入場整理を行う可能性がございます。

・ご入場前に、半券を切り離し入場済みの状態にしてしまった場合、チケットが無効になりますのでご注意ください。

・未就学児無料（未就学児のお子様は必ず保護者同伴でご入場ください。ご同伴される保護者の方はチケットが必要となります。）

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有している方で介助者が同伴される場合、介助者1名無料（ご本人様はチケットをご購入下さい）

・無料ご入場の未就学児、介助者には入場特典はつきません。

■イベントに関して

・一部のエリアを除き、写真撮影は可能となります。フラッシュ撮影、動画撮影、録音、模写、メモ、ライブ配信はすべてのエリアで禁止となります。

・混雑の際は予告なく、開催時間などを変更させていただく場合がございます。

・徹夜を含む前日ならびに早朝からお並びいただくことはできません。

・ご来場の際は、スタッフの指示・誘導に従ってください。

・一度退場されると再入場はできません。

・展示品には触れないでください。

・本展の開催日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

・以下の場合にはお早目にお近くのスタッフまでお申し出ください。

〇気分が悪くなったり、怪我をしてしまった場合

〇落とし物を拾った場合、または落とし物をしてしまった場合

〇迷子になったり、迷子を見つけた場合（会場内でのお呼び出しはできません）

・危険ですので会場内外は走らないでください。

・通路などの共有スペースでの座り込みなど、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。

・会場内での通話はご遠慮ください。

・会場内は禁煙です。

・会場に更衣室、クローク等のご用意はございません。

・危険物の持ち込みは、ご遠慮下さい。

・会場内での飲食、また飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。（ご自身のバッグや袋に収納した状態の水筒・ペットボトルなど臭気のしないものはお

持ち込みが可能です。）

・会場内にて写真、ビデオの撮影を行っております。撮影した写真、画像は今後のイベントの宣伝物などに使用させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

・ペットを連れてのご入場はお断りいたします。

・会場に駐車場はございませんので、お車でご来場の場合は近隣の駐車場等をご利用ください。

・キャリーケースなどの大きいお荷物や長尺物は会場内へのお持ち込みはできません。なお会場にロッカーのご用意はございません。予め周辺施設のロッカー等のご利用をお願いいたします。

・開催期間中、著者へのお手紙やプレゼントは係の者がお預かりいたします。

ただしプレゼント内容について、次に記載するものはお受け取りできません。

「生もの（消費期限が短い食品も含む）／手作りの飲食物／開封済みの品／現金／お守り／お札／危険物（火薬・花火・刃物）」

開催概要

「BEASTARS」、「SANDA」、「タイカの理性」などを手掛ける大人気漫画家・板垣巴留先生の

画業10周年を記念して、2026年3月、原画展が開催決定！

本展では「BEASTARS」をはじめ各作品より選出された多数の貴重な原画展示など

画業10年間の軌跡を堪能できるような内容を予定しております。

展覧会物販コーナーではイベントオリジナルグッズも販売予定です。

■イベント名

板垣巴留展～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで パルの創造の世界～

■会期

2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日)

■開催時間

10:00～19:00（最終入場は閉場の30分前まで）

※3月14日(土)のみ閉場時間は16:00(15:30最終入場)となります

■会場

寺田倉庫 G3-6F

住所：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

◇交通

りんかい線 天王洲アイル駅 B出口より徒歩4分

東京モノレール羽田空港線 天王洲アイル駅 中央口より徒歩5分

■本イベントに関するお問合わせ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート

https://kdq.jp/kdevent

※かならずイベント名をご明記ください。

※対応は土日祝日を除く平日となります。

※電話の場合は、平日10時～18時に「0570-002-001」にて承ります。

※サポートは日本国内に限ります。

■公式 HP

https://s.mxtv.jp/paru10th_ex/

■公式Xアカウント

@paru10th_ex

■主催

板垣巴留展実行委員会

■特別協力

秋田書店

■協力

講談社、小学館、日本文芸社、扶桑社、animate LA、紀伊國屋書店

■翻訳

木村智子

■協賛

キヤノンマーケティングジャパン、寺田倉庫株式会社、はなまるうどん、ぴあ株式会社、Prime Video

板垣巴留 プロフィール

●いたがき・ぱる／1993年生まれ。東京都出身。漫画家。

2016年3月、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて4号連続の読み切り作「BEAST COMPLEX」を掲載し漫画家としてデビュー。同年9月、同誌にて初連載となる「BEASTARS」の連載を開始した。その後、第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・新人賞、第11回マンガ大賞・大賞、第22回手塚治虫文化賞・新生賞など、主要のマンガ賞を受賞した。また、2021年1月より「週刊少年チャンピオン」にて「SANDA」の連載が開始され、2025年10月にＴＶアニメ化。

現在は2024年10月より「ウシミツガオ」（「チャンピオンクロス」秋田書店）、2025年1月より最新作「タイカの理性」（「週刊少年チャンピオン」秋田書店）も連載中。

(C)板垣巴留（秋田書店）

作品情報

◆「BEAST COMPLEX」

板垣巴留デビュー作として、2016年週刊少年チャンピオンにて読み切り掲載された「BEASTARS」の原点となる作品。

「BEASTARS」の連載開始後にも同誌および別冊少年チャンピオンにて、短期集中連載も実施。全4巻完結。

(C)板垣巴留（秋田書店）2018

◆「BEASTARS」

肉食動物と草食動物が共存する世界。

本能と理性の狭間で揺れる動物たちの心を描いた青春群像劇。

第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・新人賞など、

主要マンガ賞を多数受賞。

2016年～2020年「週刊少年チャンピオン」で連載。全22巻完結。

(C)板垣巴留（秋田書店）2017

◆「SANDA」

超少子化が進んだ社会で子どもたちは「国の宝」として扱われ、

大人たちの管理のもと全寮制の学園で保護されていた。

大黒愛護学園に通うごく普通の少年・三田が抱えるある秘密とは…？

2021年～2024年「週刊少年チャンピオン」で連載。全16巻完結。

(C)板垣巴留（秋田書店）2021

◆「タイカの理性」

少子化対策のために“ペットのヒト化”を推進する近未来の日本が舞台。「ヒト化手術」を施され人語を話すようになった飼い犬・タイカと、その飼い主・亜緒が織りなす人獣共生サスペンス。

2025年1月より「週刊少年チャンピオン」にて現在も絶賛連載中。

第4巻まで刊行。

(C)板垣巴留（秋田書店）2025

◆「ウシミツガオ」

そこそこ霊感が強い妊活中の恵味と毎夜丑三つ時に現れる幽霊との

関係を描いたホラーセクシャルストーリー。

2024年10月より「チャンピオンクロス」にて現在も絶賛連載中。

第2巻まで刊行。

(C)板垣巴留（秋田書店）2025

◆「ボタボタ」

主人公・氷刈真子は、極度の潔癖症で、

汚いものに触れると鼻血が出るという特異体質を持つ。

故に男女の触れ合いは困難。そんな彼女が愛を求める物語。

2021年「週刊漫画ゴラク」で連載。全1巻完結。

(C)板垣巴留／日本文芸社

TVアニメ情報

◆アニメ「BEASTARS ビースターズ」シリーズ

シリーズの完結作となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2が2026年3月7日にNetflixで独占配信決定。

ハルとの恋の行方や、メロンとの対峙など物語はいよいよクライマックスへ。

それぞれの因縁と向き合うレゴシとルイ。それでも、2匹なら。

K-POP のみならず、世界のポップミュージックシーンを代表する13人組グループSEVENTEENが務めるEDテーマ「Tiny Light」にも要注目。

獣たちの青春群像劇、ついに完結。

＜スタッフ／キャスト＞

原作：板垣巴留「BEASTARS」（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

監督：松見真一

脚本：樋口七海

制作：オレンジ

レゴシ：小林親弘

ハル：千本木彩花

ルイ：小野友樹

メロン：沖野晃司

公式サイト：https://bst-animation.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/bst_anime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bst_anime

(C)板垣巴留（秋田書店）／東宝

(C)板垣巴留（秋田書店）／BEASTARS製作委員会

◆TVアニメ「SANDA」

Prime Videoにて世界独占配信中、また現在BS日テレにて毎週日曜23時より再放送中。

さらに、板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画を収録した特製ブックレット付Blu-ray全2巻が好評発売中。

【Blu-ray第1巻】

価格：22,000円（税込）

収録：第1話～第6話

特典：

・霜山朋久監督描きおろしジャケット

・特製ブックレット（板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画も収録）

・映像特典（ノンテロップOP／PVその1／オーディオコメンタリー（第1話）

村瀬歩（三田一重役）×庄司宇芽香（冬村四織役）×霜山朋久（監督）

【Blu-ray第2巻】

価格：22,000円（税込）

収録：第7話～第12話

特典：

・霜山朋久監督描きおろしジャケット

・特製ブックレット（板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画も収録）

・映像特典（ノンテロップOP／PVその2／オーディオコメンタリー（第12話）

東地宏樹（サンタ役）×関俊彦（大渋一二三役）×霜山朋久（監督）

＜スタッフ／キャスト＞

原作：板垣巴留『SANDA』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

監督：霜山朋久

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

アニメーション制作：サイエンスSARU

三田一重：村瀬 歩

サンタクロース：東地宏樹

冬村四織：庄司宇芽香

メインPV：https://youtu.be/PG9F1afLT-Y

公式サイト：https://sanda.red

公式X（旧Twitter）：https://x.com/sanda_anime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@sanda_anime

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sanda.anime

(C)板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会