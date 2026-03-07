株式会社みんがく代表・佐藤雄太が次世代体育授業フォーラム「未来の体育を考える」シンポジウムに登壇

株式会社みんがく代表の佐藤雄太、「未来の体育を考える」シンポジウムに登壇決定

株式会社みんがく（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤雄太、以下「当社」）は、2026年3月22日（日）に開催される教育フォーラム「未来の体育を考える」シンポジウムにおいて、当社代表取締役の佐藤雄太が登壇することをお知らせします。

お申込み :https://x.gd/c0Yyr

本事業は、スポーツ庁「令和7年度 令和の日本型学校体育構築支援事業」の成果を踏まえ、ICT・XR・教育データを活用した体育授業および教育実践について、フォーラム形式で広く共有するものです。

当日は「未来の体育を考える」をテーマにしたシンポジウムが行われ、東京学芸大学准教授の鈴木直樹氏をモデレーターとして、愛知教育大学名誉教授の森勇示氏、株式会社みんがく代表取締役の佐藤雄太、東京学芸大学特命助教の福島崇氏が登壇します。教育研究者と民間企業が連携しながら、ICTや教育データを活用した体育授業の未来について議論を行います。



また、第2部では全国各地の学校による教育実践発表（パラレルセッション）が実施され、ICTや教育データを活用した体育授業の取り組みが紹介されます。小学校・中学校・高等学校・特別支援学校など多様な教育現場からの実践が共有され、体育教育の新たな可能性について議論が深められる予定です。

■イベント概要

- 名称：次世代体育授業・教育実践発表会「未来の体育を考える」シンポジウム- 日時：2026年3月22日（日）14:00～17:30- 会場：大阪教育大学 天王寺キャンパス- 主催：東京学芸大学 鈴木直樹研究室- 参加費：無料（事前申込制）

※プログラム内容は変更となる場合があります。

■登壇者プロフィール：佐藤雄太（さとう ゆうた）

詳細を見る :https://www.canva.com/design/DAG_rEjid3A/CiuejU3oQ4NFLswWE1dbCg/view?utm_content=DAG_rEjid3A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h9588aa132e株式会社みんがく代表取締役 佐藤雄太

筑波大学を卒業し大手予備校に勤務した後、大手フランチャイズ塾を経営し最優秀オーナー賞を5年連続受賞。2021年、教育現場の課題解決を目指すEdTechカンパニー株式会社みんがくを設立し、オンライン自習室サービス「みんがく」や教育現場に特化した生成AI活用プラットフォーム「スクールAI」をリリース。教育機関向けのAI活用研修や東京学芸大学をはじめとする多数の機関との共同研究も行う。2024年には教育分野におけるAIの活用促進を目指す一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）を旗揚げし、日本最大級の教育×AIイベント「教育AIサミット」を主催するなど「生成AI×教育」をテーマに精力的に活動。

これまでに、Asia EdTech Summit（AES）第2回金賞、同・第4回銀賞、第20回（2023年度）日本e-Learning大賞・経済産業大臣賞第22回（2025年度）日本e-Learning大賞・総務大臣賞、第10回 1EdTech Japan賞優秀賞など数多くの賞を受賞。

■株式会社みんがく

「次世代の教育をスタンダードを創る」株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。