恐竜劇団による史実をもとにした恐竜化石発掘劇！南極『ホネホネ山の大動物』上演決定

株式会社南極

2025年9月には彩の国さいたま芸術劇場との提携公演『ゆうがい地球ワンダーツアー』、同年11月にはニッポン放送とタッグを組んだ舞台『SYZYGY』を上演し、劇団ならではのグルーヴと独自の世界観で、各方面から大きな注目を集めてきた南極。

今作『ホネホネ山の大動物』は、2022年に第2回本公演として上演した作品を、オール南極キャストで新たに再製作するもの。南北戦争後のアメリカで実際に起きた“化石戦争”をベースに、こんにち博士の大胆な脚色によって立ち上がる、泥臭くもマジカルな物語だ。

さらに今回は、劇団員10人に加え、気鋭の写真家・濱本奏、モジュラーシンセサイザーなどを用いて電子音楽を創作するwana、南極とも親交が深い美容師の金納敏昭を含む3人の実演家も舞台上に登場。新バージョンの『ホネホネ山の大動物』が、まったく新しい物語とヴィジュアルで、これまで以上のスケールで劇場に立ち上がる。

『ホネホネ山の大動物』

【上演日程】

5 月

14 日(木) 19:00～★

15 日(金) 14:00～★/19:00～

16 日(土) 12:00～/17:00～

17 日(日) 12:00～

※上演時間は 130 分(休憩あり)を想定

※★グッズ特典あり

14日(木)19:00～

銭湯タオル(ホネホネver.）

15日(金)14:00～

ホネホネ・チープ・フィギュア

【チケット料金】

一般：4500円

U28(28 歳以下)：3500円

高校生以下：1000円

吉祥寺シアター友の会：4000円

※当日料金は各+500 円

予約：https://nankyoku.jp/honehone-yama.html

【会場】

吉祥寺シアター

(東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-33-22)

あらすじ

およそ100年前。世界はダイナソーラッシュと呼ばれる化石発掘の黄金期を迎えていた。幼少期より自然の摂理に興味を持ちながら裕福な家庭で育ち、偏屈な古生物学者になった星干男（ほし・ほしお）。貧しい農家に生まれ泥にまみれながら勉学に励み、こちらも負けじと偏屈な古生物学者になった九輪九作（くーろん・きゅうさく）。はじめ友人だった二人はやがて対立し、お互いの研究の邪魔をしたり、化石を取り合うようになる。落とし穴、スパイ、破壊工作、雑誌や地元住民の買収、新種の捏造。後に「化石戦争」と呼ばれることになるこの騒動は激しくエスカレートしていく・・・。

キャスト

和久井千尋 こんにち博士 古田絵夢 瀬安勇志 ユガミノーマル

ポクシン・トガワ 揺楽瑠香 九條えり花 井上耕輔 端栞里

（オール南極）

＊

濱本奏（写真家） 金納敏昭（美容師） wana（音楽家）

脚本・演出：こんにち博士（南極）コメント

恐竜大好き、こんにち博士です。また恐竜の劇をやります。

ただ、今回は恐竜そのものは出てこなくて、恐竜化石の発掘競争“化石戦争”についての話です。100年以上前の史実をベースにしていますが、もはや原型をとどめていないくらいに脚色しました。今作「ホネホネ山の大動物」は2022年に上演した同作を、再製作するもので、キャストや脚本も大きく変わります。6500万年前の恐竜時代、100年前の化石戦争、4年前の「ホネホネ山の大動物」、そして今作、と、地層のように上に上に物語を積み重ねながら、より大きな動物に手を伸ばせたらと思っています。

南極とは？

とびきりキュートな10人によるゆかいな劇団。

2020年春の誕生以来、“どきどき、わくわく、ちょっとこわい”演劇をつくっている。劇団員全員が俳優であり、自立したクリエイターとしてそれぞれの創造力を持ち寄り作品に臨む。

問い合わせ先

Mail：info@nankyoku.jp

Tell：070-8591-4816

X：@Gekitin555

Instagram：@gekitin555

WEB：https://nankyoku.jp/honehone-yama.html

主宰：ユガミノーマル 広報：九條えり花