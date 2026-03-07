SSKがWBSC（世界野球ソフトボール連盟）と長期サプライヤー契約を締結

株式会社エスエスケイ

株式会社エスエスケイは、WBSC（世界野球ソフトボール連盟）との公式サプライヤー契約を2033年までの長期契約で更新。引き続きWBSC主催の国際野球大会で、SSKは公式試合球と審判用具を供給します。今年80周年を迎えるエスエスケイはベースボールの世界戦略の一環として契約を延長し、WBSCと共に、ベースボールを世界に普及・発展させる取り組みにも参画します。

包括的で最大の契約に

株式会社エスエスケイ（本社/大阪市中央区、代表取締役社長/佐々木恭一）は、1950年誕生のベースボールブランド『SSK』で、WBSC（World Baseball Softball Confederation/世界野球ソフトボール連盟）との契約を更新。プレミア12や野球ワールドカップなど、2033年までに行われる各年代の国際大会で、SSKは公式試合球と審判ウェアやマスク、小物などを含む審判用具を供給します。



SSKとWBSCのパートナーシップはIBAF（International Baseball Federation/国際野球連盟）時代の1993年の審判用具からスタートし、2015年にはWBSCとグローバルパートナーシップ契約を締結。直近の契約期間中には、グッズ販売やeスポーツ大会など、新しい取り組みを実施。長年の契約期間で築いてきた信頼関係や安定した商品供給、高品質な公式試合球といった実績から、今回の長期契約を締結することになりました。



契約期間は2026年から2033年までで、SSKはWBSCの旗艦大会であるプレミア12、およびU-23、U-18、U-15、U-12の各年代、女子野球ワールドカップで審判用具と公式試合球を提供します。大会時、球場の外野フェンスやダッグアウトにはSSKのロゴが掲出されます。SSKはWBSCや野球ワールドカップ、プレミア12のロゴを販売促進活動に使用する権利も有しています。今回の契約延長は、WBSCのグローバルベースボールプログラムにおける重要な戦略的パートナーとしてのSSKの地位を強化します。

40年におよぶ、パートナーとして

WBSCのリカルド・フラッカーリ会長は、「SSKは長年にわたりWBSCの信頼できるパートナーであり、今回の長期契約延長は両社の関係の強固さと、ベースボールの未来に対する共通のビジョンを反映しています。私たちは、選手たちが国際舞台で最高のパフォーマンスを発揮できる最良のギアを求めています。SSKは長年にわたり、それを提供し続け、特に東京2020オリンピックのボールは、選手やチームから高い評価を得ました」と振り返りました。

さらに、「SSKの世界的な野心とWBSCのプレミア12やプラットフォームを組み合わせることで、ベースボールというスポーツと世界中の関係者に大きな価値を生み出します。この契約は、ベースボールの継続的な世界的成長に対する自信を明確に示すものです。SSKの国際市場拡大と成長戦略をWBSCのグローバルな価値提案と合致させることで、WBSCの中でも最大で、最も包括的な契約のひとつへと進化しました」と語りました。

エスエスケイの代表取締役社長である佐々木恭一は、「エスエスケイが創業80年を迎える2026年に、WBSCとのパートナーシップを更新できることをうれしく、そして誇らしく思います。SSKは、『Baseball, it's our game』をブランドミッションに、野球で世界中の人々と繋がり、一人ひとりがより良い人生（game）を実現するための商品や機会を提供してきました。WBSCは、各年代での世界大会にとどまらず、eスポーツやボールひとつで楽しめる『ベースボール5』など、ベースボールの魅力を拡大しています。SSKはベースボールが持つ無限の夢と感動を広げていけるように、WBSCと共にこれからもさらなる取り組みを行っていきます」と力強く語り未来を見据えました。

契約期間中に行われるWBSC主催大会

今回の契約期間で行われるWBSC主催大会は以下を予定しています。SSKはすべての大会で公式試合球と審判用具を提供します。

(a)プレミア12（2027年／2031年）

(b)プレミア12予選（2026年／2030年）

(c)野球ワールドカップ

・ U-23野球ワールドカップ（2026年／2028年／2030年／2032年）

・ U-18野球ワールドカップ（2027年／2029年／2031年／2033年）

・ U-15 野球ワールドカップ（2026年／2028年／2030年／2032年）

・ U-12 野球ワールドカップ（2027年／2029年／2031年／2033年）

・ 女子野球ワールドカップ（2026-2027年／2030-2031年）

(d) LA28オリンピック野球予選（2028年）