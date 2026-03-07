主演・水田航生 × ヒロイン・屋比久知奈！StarKid Productionsの人気作が日本上陸。

劇団TipTap20周年記念公演の第二弾として、2026年7月2日（木）～5日（日）まで、東京芸術劇場 シアターウエストにて、ミュージカル『ミュージカル嫌いの男』（原題：The Guy Who Didn't Like Musicals）を上演することが決定いたしました！本作は、ロサンゼルスを拠点とするStarKid Productionsが2018年に初演した作品で、1956年のホラー映画『ボディ・スナッチャー／恐怖の街』をモチーフにしています。ミュージカルが嫌いな主人公の周囲で、人々が突然歌い踊り出すという異変が巻き起こる、異色の“B級ホラーミュージカル”です。翻訳・訳詞・演出は劇団TipTapの主宰であり、劇団オリジナルミュージカルからグランドミュージカル、翻訳作品まで、常に「今」を表現し続け、海外作品の日本版演出においても言葉の壁を感じさせない瑞々しい表現に定評がある上田一豪が担います。そして2023年に初演され、劇団TipTap20周年記念公演の第一弾として3月15日（日）まですみだパークシアター倉で上演中の認知症と夫婦の愛を描いた「星の数ほど夜を数えて」で第31回読売演劇⼤賞スタッフ賞を受賞した⼩澤時史が音楽監督を務めます。主演にはミュージカル『リーファー・マッドネス』で上田一豪とタッグを組み、ミュージカル『ウェイトレス』、舞台『受取人不明 ADDRESS UNKNOWN』、ミュージカル『マリー・キュリー』など話題作に立て続けに出演する水田航生、ヒロインには『レ・ミゼラブル』のエポニーヌ役や『ミス・サイゴン』のキム役など、ミュージカル界のヒロインを次々と射止める実力派であり、上田一豪のオリジナルミュージカル『Play a Life』でも圧倒的な歌唱力を印象づけた屋比久知奈を迎えました。さらに、ダンドイ舞莉花、小林遼介、美麗、鎌田誠樹、オレノグラフィティ、原慎一郎といった多くのミュージカルや舞台作品で活躍する個性豊かなキャストが名を連ねます！この豪華メンバーでお届けするのは、まさかのとびっきりくだらない“B級ホラーミュージカル”です！！！劇団TipTap２０周年記念公演、どうぞご期待ください。上演決定にあたり、翻訳・訳詞・演出の上田一豪からコメントが到着！

上田一豪 コメント

こんな超絶くだらないB級ミュージカルを日本で上演していいのだろうか？このミュージカルを知ってからというもの、いつか日本で上演したいと熱望しながら、勇気が出せずに躊躇していました。しかし、劇団20周年記念と銘打って、私達が想像し得る最高のキャスティングでこの作品に挑めることになりました。このくだらなさをお客様に笑い飛ばして頂けるように精魂込めて丁寧にB級ミュージカルをお届けします。ミュージカルが好きな方も嫌いな方も、劇場で日々のモヤモヤを吹っ飛ばしてゲラゲラと笑って頂けるはずです。どうぞご期待ください！

公演は2026年7月2日（木）～5日（日）まで、東京芸術劇場 シアターウエストにて上演。お見逃しなく！

公演概要

タイトル：劇団TipTap20周年記念公演 第二弾『ミュージカル嫌いの男』原題：The Guy Who Didn't Like Musicals音楽・歌詞：Jeff Blim脚本：Nick & Matt Lang翻訳・訳詞・演出：上田一豪音楽監督：小澤時史出演：水田航生 屋比久知奈 ダンドイ舞莉花 小林遼介 美麗 鎌田誠樹 オレノグラフィティ 原慎一郎日程・会場：2026年7月2日（木）～7月5日（日） 東京芸術劇場 シアターウエストチケット料金:\11,000（全席指定・税込）公式サイト：https://tiptap.jp公式X：@gekidan_TipTap主催 Cue Company企画・製作 TipTap