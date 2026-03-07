広島ホームテレビ（本社：広島県広島市中区白島北町19-2）は、2026年3月28日(土)、RiverDo!フィールドひろしまにて、広島ジャズシーンを代表する実力派アーティストが出演する音楽イベント「広島じゃズPresents Riverじゃズ横丁」第5回を開催いたします。多様な音楽と飲食をお楽しみいただけます。

当日の音

出演者

FM3

https://www.home-tv.co.jp/home/hiroshimajazz/riverjazz.html

◆プロフィールサックス藤井政美、ベース山本優一郎、ドラムス山口圭一によるコードレスユニット。 ジャズを中心にコードレスを最大限に活用して自由度の高い演奏を展開中。活動は多岐に渡り、ジャズクラブでの演奏や各所訪問演奏、ワークショップ開催など県内外にて好評を博している。◆メンバーSax:藤井政美、Bass:山本優一郎、Drums:山口圭一

シタール佐久間、タブラ原田

◆プロフィールsitar : Taizo Sakuma江田島市在住。シタールを加藤貞寿（東京）、Pt.manilal nag（コルカタ）に師事。tabla : Ko-ji Harada本川町在住。JICA青年海外協力隊で派遣されたネパールにてタブラに出会う。北インド伝統楽器に代表されるシタールとタブラの演奏を行っています。古典スタイルをベースに即興で演奏。カフェやカレー屋、イベント等で演奏活動を行っている。

Plic Ploc

◆プロフィール地元広島のミュージシャンが結集したバンド。ポップス, ジャズ, ロック,ファンク, R&B 等を縦横無尽に往来するスタイル。広島県内100ヶ所を巡るライブツアー「Plic Ploc HIROSHIMA 100Live Tour」を2023年と2024年の2シーズン敢行し、それぞれツアーファイナルとして、広島クラブクアトロ、広島文化学園HBGホールで公演を行った。現在、広島FMの番組 #PUSHとタッグを組んだ大きなプロジェクト【P3 LIVE】が進行中。広島県内23市町を訪れ、「この街で生きていく」方々と対話し、まちをテーマにした楽曲を制作している。音を通じて「まち」と「ひと」のつながりを育て、未来へとつながる「文化の一滴」になりたいと願っている。◆メンバーsax：ヨシダキネ、bass：住田卓也、Drums：山口陵、keyboard：榎貞雄

ベルエポック・カルテット

◆プロフィール広島県立美術館で行われる「ロートレックとミュシャ パリ時代の10年」をトリビュートして特別に結成されたバンド。19世紀末パリの華やかな「ベルエポック時代」の空気感をまといながら、ジャズマヌーシュやフランス音楽、モダンジャズのエッセンスを織り交ぜて、優雅で軽やかなサウンドをお届けする。◆メンバーflute：太田和孝、guitar：ニシウラトモアキ、accordion：原田忠、bass：是盛博司

タイムテーブル

当日の食 ※coming soon

開催概要

イベント名：広島じゃズPresents Riverじゃズ横丁開催日時：2026年3月28日(土) 11:30～18:30会場：RiverDo! フィールド ひろしまゲートパーク横の川辺入場料：無料主催：広島ホームテレビ後援：一般社団法人広島県観光連盟（HIT）、RiverDo!川辺コンソーシアム問合先：Riverじゃズ実行委員会（TEL：082-221-7116）※平日10:00～17:00

アクセス

所在地： 広島県広島市中区基町14URL：https://www.river-do.how/