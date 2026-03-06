放送作家から転身。「やりたいことを口にする」起業家精神を語る。スタートアップファクトリー代表・鈴木おさむが出演

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサー・新井恵理那がパーソナリティを務めるニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』（毎週水曜 21時00分～21時30分）。3月4日(水)は、スタートアップファクトリー代表・鈴木おさむをゲストに迎えた。

鈴木は2024年に32年間務めた放送作家を引退し、ベンチャーキャピタル「スタートアップファクトリー」を設立。放送業界で培った人脈とアイデアを駆使しながら、さまざまな業種のプロフェッショナルと連携し、若手起業家のアイデアを具体化・急成長させる支援を行っている。VC(ベンチャーキャピタル)の仕組みについて鈴木は「投資した会社の価値が上がっていくことで、最初に入れた資金が大きくなっていく」と投資・リターンを還元する仕組みを説明。

投資先の一例として携帯型プリクラの「HARTi」を紹介し、「ライブ会場や結婚式場など、新しい場所で使われるようになって成長している」と手応えを話し、一方で「2年でうまくいかなかった会社もある。でも投資はそういうもの」と語った。

また、小学館『「コロちゃお』に携わったことから、自身でも漫画の原作に挑戦していることを明かした。「今年5本作ろうと思っている。自分でIP（知的財産）を作ったら最強だと思って。チャレンジすることに意義がある。その姿をみせたい」とコメント。現在は締め切りに追われながら早起きして執筆する日々をすごしているという。

放送作家時代に、ニッポン放送での経験から得た教訓として「やりたいことを口にするようにした」と振り返り、「100人のうち99人に嫌われても、1人が切符をくれれば次に進める。若い人にも、やりたいことを口に出すことの大切さをよく話す」と明かした。

自分自身は「とにかく、仕方ないと思って前向きに生きる」と全日本ネアカ（根が明るい）連合の会長をであることを明かし、「会員はふたり」と笑いを誘った。

鈴木から、ネアカっぽい！と認定された新井は、「鈴木おさむさんならではの事業を展開されているなと感じるところが多々ありました」と感想を述べた。

スタートアップファクトリー代表・鈴木おさむがゲスト出演する『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT ↗』は、radikoでタイムフリー機能で聴けるほか、ポッドキャストでも配信される。

