多摩川沿いに 泊まれる “野外映画館” が期間限定で登場!! アウトドア体験型劇場「URBAN CAMP & CINEMA」開催決定！

国内最大級のキャンプWebマガジン「hinata」を運営するvivit株式会社 (本社：東京都江東区、代表取締役社長：島崎 陽) は、丸子橋 焚き火ナイトを運営する株式会社OCTA CREATIONと共催で【野外映画館 × 手ぶら野宿】がテーマの特別イベント「URBAN CAMP & CINEMA」を2026年4月18日(土)～2026年4月19日(日)に、東急東横線・目黒線の新丸子駅から徒歩9分にある神奈川県川崎市「丸子橋第2広場」にて開催いたします。

数々のアウトドアイベントを実施してきた「hinata」が、今回はノスタルジック＆ワイルドな映画上映イベントを無料興行&野外お泊りイベントを開催いたします。

●「野外映画館」の内容

(C)1986 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.上映情報

・上映作品：『スタンド・バイ・ミー』

・実施日 ：4/18(土) 19:00～ 約90分間の上映

・料金 ：無料

・場所 ：丸子橋第2広場

(受付：https://maps.app.goo.gl/KuLpeoFY2M9LRUQa7)

多摩川沿いの広々とした、運動やピクニックなどで使われる野原を貸し切り、ベン・E・キングの楽曲でも知られる、青春ノスタルジー映画の傑作『スタンド・バイ・ミー』を上映。12歳の少年4人組が行方不明の少年を探しに鉄道の線路に沿って、喧嘩したり助け合いながら森や川を巡る、2日間の冒険譚。それぞれが抱えてきた孤独を、焚き火に揺られながらさらけ出していく瞬間は必見です。

●「野外お泊り体験」イベントを同時開催します！

手ぶら宿泊特典や焚き火、アウトドアメシがついた「野外お泊り体験イベント」の参加チケットを限定販売いたします。多摩川沿いの長閑な空間で、家族や友達とここでしか味わえない特別な時間を過ごしませんか？

-「野外お泊り体験イベント」の詳細

多摩川沿いで「アーバン野宿」体験！

・日にち：4/18(土) ～ 19(日) ※1泊2日

・集合場所：丸子橋第2広場 (新丸子駅より徒歩9分)

・集合時間：4/18(土) 14:00頃

・参加費用：

- 大人(中学生以上)：13,200円(税込) /人

- こども(3歳以上)：7,700円(税込) /人

- こども(3歳未満)：無料

※大人、および子ども(3歳以上)のみ、食事とレンタル品を含む金額です

▼応募事項

・募集期間

- 1次抽選：3/6(金)～3/15(日)まで

- 2次抽選：3/16(月)～3/29(日)まで

・応募URL：https://form.jotform.com/260632123648454

-「野外お泊り体験イベント」で楽しめること

1) 手ぶらお泊りセット

2) 焚き火シアターシート

3) アウトドア飯 - 夕食＆朝食タイム

4) 無料アウトドア体験

5) キッズプレイパーク

6) 有料コーナー

※実施内容や各コンテンツの実施期間については、予告なく変更・中止となる場合があります。

※イベントの事前中止判断について：イベント開催前々日の12:00時点の予報を踏まえて行います。

※荒天や、そのほかでの主催者判断による中止の場合は、全額ご返金いたします。

1) 手ぶらお泊りセット

温かい飲み物やお酒を片手に、『スタンド・バイ・ミー』の余韻を味わう、いつもと違う宿泊体験をしてみませんか？

夕飯、朝ごはんはhinataが全て準備するので「手ぶら」で老若男女、誰でも参加OK!!

そのほか、軽食やドリンクの会場販売も予定！

希望者には、オプションでBBQセットの貸し出しも行います。

※画像はイメージ

【食事（予定）】

・夕食：「焚き火ナイト」さんの手づくり「牛すじカレー」

・朝食：「燻製屋 KEN」さんの「オリジナル スモーキーホットドッグ」とコーヒー

※仕入れ都合により、一部変更になる場合があります。

※食品アレルギーがある場合は、事前にご連絡ください。

※オプション(有料、食材は持ち込み)でBBQも可能です。

【レンタル品(1グループあたり)】

・テント、テーブル、ランタン：1セット

・寝袋、マット、チェア ：人数分

※テントは1張り最大4人のサイズただし、5人以上でご応募の場合は人数に応じてご用意

※インストラクターによるテント設営体験もセット

【有料オプション(+5600円)】

・BBQセット - BBQ器具、炭などの燃料や調理器具

2) 焚き火シアターシート

映画の名シーンになぞらえながら、揺らめく炎にあたって暖がとれる「焚き火」コーナーをご用意！

多摩川の夜景とともに、通常の映画館や家では絶対に味わえない、特別なシアター体験をお楽しみください。川沿いの野外映画館で、少年たちといっしょに焚き火を眺めませんか？

多摩川沿いでのシアターイベント事例

3) アウトドア飯：夕食＆朝食タイム

夕食タイムでは、「焚き火ナイト」さんの手づくり「牛すじカレー」を皆さんにご提供します！

また、翌朝のモーニングには「燻製屋 KEN」さん特製「オリジナル スモーキーホットドッグ」と「コーヒー」(もしくはソフトドリンク）で清々しい朝を迎えましょう！

※「野外お泊り体験イベント」チケットには上記の食事2食付き

※お酒は別売り：当日はドリンク販売ブースでクラフトビールなども販売予定

4) 無料アウトドア体験

映画の子どもたちのように、アウトドアに挑戦！ 薪割りや火付け、さらにテント設営講座など、様々なアウトドア体験をご用意します。初めてでも大丈夫です!! インストラクターを講師としてお招くので、大人も子どもも安心して楽しめます。

宿泊者は無料で体験できます！みんなで楽しめる！

5) キッズプレイパーク

日中や映画を見ている間に、子どもたちが飽きちゃっても安心！

元気いっぱいに遊べるアウトドアコンテンツや、自由に遊べるスペースもご用意しています。

スタッフもフォローするので、気兼ねなくご参加ください！

宿泊者は無料で体験できます！

6) 有料コーナー

・焚き火マシュマロ

・焚き火ポップコーン

・ドリンク：ソフトドリンクや、いつものビールとひと味ちがう!? クラフトビールをご用意予定です。

◆野外お泊り体験イベント

手ぶら宿泊特典や焚き火、アウトドアメシがついた「野外お泊り体験イベント」の参加チケットを限定販売！ 応募フォームは下記URLにて、ご確認ください：



・応募URL：https://form.jotform.com/260632123648454

◆開催場所

丸子橋第2広場

東急東横線・目黒線の新丸子駅から徒歩9分の好立地なので、クルマいらずで楽しむことができます。

もちろんクルマでも来場可能！ イベント会場に駐車場(丸子橋駐車場)を用意しております。

・行き方：

https://maps.app.goo.gl/KuLpeoFY2M9LRUQa7

◆hinata について

キャンプ・アウトドアに関する楽しい情報を集めたWebマガジンです。他にも、バイヤーが厳選した人気アイテムを取りそろえているキャンプ系セレクトショップ「hinataストア」や、提携キャンプ場数No.1で1万件以上の配送実績を持つキャンプ用品レンタルサービス「hinataレンタル」など、キャンプを通して、人々の生活をより豊かなものにしていくサービスを展開しています。

猛暑が続く昨今、日中の暑さを避けて、涼しい夜間を快適かつとっても楽しく過ごせるイベントとして、キャンプがピッタリ！「Let's クールツーリズム！」

◆丸子橋 焚き火ナイト (株式会社OCTA CREATION) について

川崎市と提携し多摩川丸子橋河川敷の利活用事業の一環で、身近にある多摩川の自然を感じられるキャンプや焚き火体験を提供しています。

vivit株式会社

vivit株式会社は、国内最大級のキャンプ・アウトドアWebマガジン「hinata」を運営する企業です。2014年設立で、メディア運営のほか、アウトドア用品のレンタルサービス（hinataレンタル）やキャンプギア販売、キャンプ場予約など、アウトドアに特化した多様なサービスを展開しています。