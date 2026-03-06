幕張メッセで開催中の『hololive SUPER EXPO 2026』『hololive 7th fes. Ridin′ on Dreams』の初日速報レポートが公開！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）が運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」は、2026年3月6日（金）～8日（日）に千葉県・幕張メッセにて、事務所最大級の大型イベント『hololive SUPER EXPO 2026』と音楽ライブの『hololive 7th fes. Ridin' on Dreams』の様子を速報レポートとして公開しました。

初の３日間開催となる初日の6日（金）は、晴天に恵まれ、日中は春の訪れを感じさせる暖かな陽気となり、会場には国内、海外から多くのファンが訪れ賑わいました。

2026年のテーマは「hololive time-warp」。時を超えて、場所を超えて。ホロライブプロダクションのさまざまな「if」の世界や体験に出会える、まさにタイムワープのような特別なイベントです。

会場は「PARALLEL」「WORLD」「MEMORY」の3つのメインエリアで構成されており、ホロライブプロダクションの多様な魅力を存分に楽しめる内容となっています。

幕張イベントホールで行われたEXPO STAGEのオープニングでは、代表取締役・谷郷元昭による「hololive SUPER EXPO 2026スタート！」の開会宣言とともに、3日間にわたるホロライブ史上最大級のイベントの幕が開けました。

『hololive SUPER EXPO 2026』会場内をレポート！

エントランスを抜け、光のゲートをくぐると、目の前にはワープステーションを思わせる巨大モニュメントが！そこから「PARALLEL」「WORLD」「MEMORY」それぞれのエリアへとつながる通路が広がっています。

PARALLELエリア

「PARALLEL THEATER」では、ホロライブメンバーが自ら選んだイチ推しの3Dライブを大画面LEDで上映。ペンライトを振るファンたちの声援が響き渡り、まるで本物のライブ会場のような熱気に包まれていました。

WORLDエリア

「hololive University」では、モニタリングトークを実施。1時間ごとに様々なタレントが登場し、タレントとファンがコール＆レスポンスを繰り広げ、普段の配信とは一味違う交流に会場は大盛り上がりでした。

また「HOLOSTARS TV」では、「タイムワープした世界にホロスターズのTV局があったら…？」をテーマに、彼らの楽屋を完全再現。私物やパネル展示、大型モニターでのEXPO特別配信など、見どころ満載です。

MEMORYエリア

hololive Time Capsule「もしホロライブで【タイムカプセル】を作るとしたら、あなたは何を入れますか？」をテーマに、ホロライブメンバーが思い出の品や愛用品、宝物などを展示。ファンはひとつひとつの展示に足を止め、じっくりと見入っていました。

そのほかにも、ホロライブ初のスマホゲームとして注目を集める「hololive Dreams（ホロドリ）」ブースでは、タレントの特別映像モニター、0期生フェイスマウンテン、ホロライブメンバーの家を再現したフォトスポットが大人気！多くのファンが記念撮影を楽しんでいました。会場全体が「タイムワープ」のコンセプト一色の没入感あふれる空間で、ホロライブの過去・現在・未来（if）を同時に感じられるEXPOとなりました。

『hololive 7th fes. Ridin' on Dreams』をレポート！

ホール1～3で開催された『hololive 7th fes. Ridin' on Dreams』STAGE1には、

白上フブキ / 百鬼あやめ / 癒月ちょこ / 猫又おかゆ / 兎田ぺこら / 不知火フレア / 角巻わため / 雪花ラミィ / 尾丸ポルカ / 鷹嶺ルイ / 博衣こより / ベスティア・ゼータ / こぼ・かなえる / 一伊那尓栖 / フワワ・アビスガード / モココ・アビスガードが出演。

１曲目から全員歌唱で会場は一体に！

出演者全員が「Color Rise Harmony」と「Our Bright Parade」を熱唱し、ライブの幕を開けました。ステージだけでなく、今回導入されたトロッコも登場し、会場全体を巻き込むような圧巻のパフォーマンスで、観客の期待感を一気に高めました。

個性豊かなソロ・ユニットパート＆初のトロッコ演出

各タレントの個性が光るソロ・ユニットパートでは鷹嶺ルイの「get lucky」、フワワ・アビスガード、モココ・アビスガードの「Lifetime Showtime」をはじめ、猫又おかゆと一伊那尓栖による「Kurukuru Cruise」、雪花ラミィと博衣こよりによる「Snow halation」などバラエティ豊かな楽曲が次々と披露されました。

また、全体ライブ初のトロッコでの演出により、より近くで出演者のパフォーマンスをみることができ、会場のボルテージは一気に最高潮へ。

フィナーレ

華やかなステージも、いよいよフィナーレに。出演者全員がステージに集結し、7th fes.新全体曲「Ridin' on Dreams」を披露。ステージタイトルにもなっているこの楽曲は、STAGE1の出演者全員が夢を乗せて駆け抜けるような強い一体感を生み出し、感動的な雰囲気の中、ライブは盛況のうちに終演を迎えました。

『hololive SUPER EXPO 2026』『hololive 7th fes. Ridin' on Dreams』は3月8日（日）まで開催となります。

【撮影】

EXPO/ 中村 ユタカ 松本 祐亮

Fes. / Takashi Konuma Mei Okabe

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



