『マネジメント術で読むプロ野球監督論』発売記念！X・Instagramでプレゼントキャンペーンを実施

2026年3月18日に発売される新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書／著：ゴジキ）の刊行を記念し、ゴジキ氏のSNS（X・Instagram）にてプレゼントキャンペーンを実施しています。

本書は、プロ野球の歴代名監督たちの采配や言葉を「組織マネジメント」という視点から読み解いた一冊です。

発売前の予約段階から各オンライン書店でランキングにランクインするなど注目を集めており、スポーツ書の枠を超えた内容として関心が広がっています。

■ 書籍について

原辰徳、落合博満、岡田彰布、伊東勤、栗山英樹、緒方孝市、工藤公康、辻発彦、中嶋聡、高津臣吾、新庄剛志、小久保裕紀、阿部慎之助--。

彼らは「頑固と柔軟」「安定と挑戦」「温情と冷徹」といった相反する問いとどのように向き合い、組織を率いてきたのか。

マネジメントのスタイルは、時代とともにどのように変化してきたのか。

そして、強いチームをつくる普遍的な原理は存在するのか。

『データで読む甲子園の怪物たち』で注目を集めた野球著作家・ゴジキが、本書ではプロ野球を代表する名将たちの意思決定や組織運営を徹底分析。監督という存在を単なる戦術家ではなく、「組織設計者」として捉え直します。

本書では、

・勝てるチームをどのように設計するのか

・短期決戦と長期戦で異なるマネジメント

・人を動かす言葉と組織構造

といったテーマを掘り下げ、「スポーツ×組織論」という新たな視点を提示しています。

野球本としての読み応えはもちろん、ビジネスのマネジメントにも広く通じる内容となっており、野球ファンに限らず、経営層・管理職・教育関係者など幅広い読者層から関心を集めています。

■ SNSプレゼントキャンペーンについて

書籍の発売を記念し、SNS（XおよびInstagram）にてプレゼントキャンペーンを実施しています。

対象の投稿に対してフォローおよびいいねもしくはリポストのアクションを行った方の中から抽選で、

『マネジメント術で読むプロ野球監督論』をプレゼントいたします。

本キャンペーンは、WBCイヤーで野球への関心が高まる中、監督の采配やチームマネジメントの視点から野球をより深く楽しんでいただくきっかけとして実施しています。

Instagramのプレゼントキャンペーンはこちら(https://www.instagram.com/p/DVdMXr4k4Ew/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

Xのプレゼントキャンペーンはこちら(https://x.com/godziki_55/status/2029136735104581893?s=20)

■書籍情報

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

■ 著者プロフィール

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp