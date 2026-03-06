社会貢献プロジェクト「不要卓球ラバー回収プログラム」　プレーオフ会場にて開催

一般社団法人Ｔリーグ

ＴリーグとＴリーグオフィシャルパートナーである阪和興業株式会社は、社会貢献活動の一環として、通常であれば捨てられてしまう使用済み・不要となった卓球ラバーを回収し、あらたな燃料エネルギーにリサイクルする「不要卓球ラバー回収プログラム」を、今季3月に代々木第2体育館で開催されるノジマTリーグプレーオフの会場で実施することを決定いたしました。

本プロジェクトは、阪和興業株式会社のグループ企業で、エネルギー関連事業を手掛ける西部サービス株式会社の協力のもと、使わなくなった不要な卓球ラバーをＴリーグのファイナルの会場で回収し、回収したラバーを「新たな燃料エネルギー」に再生することを目的としております。

皆様が使わなくなった卓球のラバーが、化石燃料の代替燃料に生まれ変わります! 新しい形のリサイクル活動をTリーグと阪和興業は共に目指し、今後も活動を進めてまいります。

【不要卓球ラバー回収プログラム】

あなたの使わない、不要になった卓球のラバーをTリーグのプレーオフファイナル会場にお持ちください。不要なラバーをお持ちになっていただいた方には、当日会場でTリーググッズが当たる射的ゲームに参加できるチケットをもれなくプレゼントいたします！

※回収BOXはイメージです。デザイン変更の場合がございます。

※不要になった卓球ラバーはお一人様何枚でもお持ち込みいただけます。ただし射的ゲームチケットはラバー回収枚数に限らず、お一人様1枚までのお引替えとなります。

※一度回収させていただいた不要卓球ラバーはいかなる理由をもっても返却しかねますので、ご理解ご了承の上、本プロジェクトにご参加ください。

ーーーーー

【本プロジェクトご協力会社】

阪和興業株式会社

＜代表者＞ 代表取締役社長 中川 洋一

＜所在地＞ 東京都中央区

＜URL＞ https://www.hanwa.co.jp

西部サービス株式会社

＜代表者＞ 代表取締役社長 片境 邦喜

＜所在地＞ 大阪府大阪市

＜URL＞ https://www.hanwa.co.jp