庄司智春が語る品川からの「熱い億稼ぎ宣言」メールとコンビ結成秘話

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）3月2日(月)～3月6日(金)のゲストとしてお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が出演。芸人デビューの経緯やコンビ結成秘話、忘れられないエピソードを語った。

大沢あかね・庄司智春

庄司は1995年に品川祐と漫才コンビ「品川庄司」を結成。2001年には『ゴールデン・アロー賞』芸能新人賞を受賞するなど、バラエティーを中心に活躍する傍ら、2009年には藤本美貴と結婚し、三児の父として、「理想のパパ芸人」「理想の夫婦」第1位にも輝いている。

庄司は、高校卒業後に一度就職した経験を持つ。芸人に憧れるも、「どうせ無理だろうと思いながら就職した」と当時を振り返った。入社直後に「ここでは無理だ」と一瞬で悟り、会社に勤めながらお笑いライブを観に行ったり情報収集を続けたという。そんな中、東京NSCの広告を見て「これだ」と確信し、芸人の道へ踏み出したと語った。

品川とのコンビ結成は、「同じグループにいたけど、端と端にいる感じ」だったが、共通の仲間から「一回やってみたら」と勧められたことがきっかけだったという。その際に品川が「ハンバーガーをかじりながら『じゃあ～やってみっか』って」と応えたエピソードに、大沢は笑いながら「腹立つなぁ！」と反応。講師の先生から「めちゃめちゃいい、立った感じがいい」と言われ、そのままコンビ結成に至ったと明かした。

また、2005年のM1グランプリ・ラストイヤーに、冒頭で噛んでしまったことを品川に詫びるメールを送ったところ、「いいよ、1000万の優勝はできなかったけど、俺たち頑張って億稼げる芸人になればいいじゃねえか！」という熱い長文メールが返ってきたと紹介。その言葉に感動したというが、「そのあと品川が1人で小説書いて、漫画家になって、映画監督になって、1人で億稼いで」と続け、笑いを誘った。

大沢は、「品川さんとの出会い、品川さんとコンビを結成した時のこと、そして品川さんからのメール。品川さんは昔からずっと品川さんだったんですね」と納得していた。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

