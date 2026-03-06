「T.LEAGUE　 缶バッジチャンスくじ」発売のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、株式会社ジュウロクホウイ協力のもと、T.LEAGUE男女12チームの人気選手を一同に集めた『T.LEAGUE缶バッジチャンスくじ』を、2026年3月21日(土)～全国のドン・キホーテ、書店などで発売します。なお、プレーオフ会場ではTplusブースにて販売予定です。


今回のラインナップは男女12チームから国内外で活躍するTリーガー25選手をピックアップ。直径56mmの缶バッジにしました。またチームロゴの缶バッジもあわせて62本のくじとなっており、あたり賞は。約２０ｃｍサイズのＢＩＧアクリルスタンド。フィニュッシュ賞はラインナップの全選手が１枚のアクリルパネルになったメモリアルプレートとなっています。



■商品詳細


直径56mmの缶バッジは選手25種類＋チームロゴ12種。缶バッジをお買い求めいただき、あたりを引いたら【あたり賞】(BIGアクリルスタンド全 6種のうち１種)がその場でもらえます。また、最後の缶バッジ1 個をお買求めいただいた方には【フィニッシュ賞】A4 サイズのアクリルプレートをその場でプレゼントします!



展開店舗一覧など詳細は発売概要ページをご確認ください。


https://16d.jp/press_release/2026/03/06/pr260306/



■商品情報


商品名:T.LEAGUE缶バッジチャンスくじ


収録選手：宇田 幸矢、有延 大夢、松島 輝空、リン ユンジュ、松平 健太、田中 佑汰、龍崎 東寅、張本 智和、ハオ シュアイ、吉村 真晴、大島 祐哉、長崎 美柚、平野 美宇、張本 美和、木原 美悠、出澤 杏佳、松島 美空、出雲 美空、笹尾 明日香、早田 ひな、横井 咲桜、大藤 沙月、キム ナヨン、


小林 りんご（順不同）







・缶バッジ:62個（25選手×２、チームロゴ12種×1）


・ 1 回 600 円(税込)　 素材:ブリキ、紙　 サイズ:直径56mm


・【あたり賞】BIGアクリルスタンド(全6種) 素材:アクリル、サイズ:全高最大 200mm


・【フィニッシュ賞】A4 アクリルパネル 素材:アクリル、サイズ:297×210mm


製造・販売元 : 株式会社ジュウロクホウイ


協力：撮影・監修・素材提供　株式会社Studio Back drop


※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社ジュウロクホウイ　（担当: 倉持）


TEL : 03-6262-9553(10～17 時土日祝日除く)　MAIL: info@jyurokuhoui.jp　WEB: https://16d.jp/


■ジュウロクホウイについて


スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達…。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。


会社名 :株式会社ジュウロクホウイ　　代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)


本社 :東京都千代田区外神田三丁目 16 番 12 号 アキバ CO ビル 5F


設立 :2016 年 11 月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社


＜事業内容＞:


玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売　　玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行


玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Web デザイン請負業務


　