「T.LEAGUE　 缶バッジチャンスくじ」発売のお知らせ

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、株式会社ジュウロクホウイ協力のもと、T.LEAGUE男女12チームの人気選手を一同に集めた『T.LEAGUE缶バッジチャンスくじ』を、2026年3月21日(土)～全国のドン・キホーテ、書店などで発売します。なお、プレーオフ会場ではTplusブースにて販売予定です。

今回のラインナップは男女12チームから国内外で活躍するTリーガー25選手をピックアップ。直径56mmの缶バッジにしました。またチームロゴの缶バッジもあわせて62本のくじとなっており、あたり賞は。約２０ｃｍサイズのＢＩＧアクリルスタンド。フィニュッシュ賞はラインナップの全選手が１枚のアクリルパネルになったメモリアルプレートとなっています。

■商品詳細

直径56mmの缶バッジは選手25種類＋チームロゴ12種。缶バッジをお買い求めいただき、あたりを引いたら【あたり賞】(BIGアクリルスタンド全 6種のうち１種)がその場でもらえます。また、最後の缶バッジ1 個をお買求めいただいた方には【フィニッシュ賞】A4 サイズのアクリルプレートをその場でプレゼントします!

展開店舗一覧など詳細は発売概要ページをご確認ください。

https://16d.jp/press_release/2026/03/06/pr260306/

■商品情報

商品名:T.LEAGUE缶バッジチャンスくじ

収録選手：宇田 幸矢、有延 大夢、松島 輝空、リン ユンジュ、松平 健太、田中 佑汰、龍崎 東寅、張本 智和、ハオ シュアイ、吉村 真晴、大島 祐哉、長崎 美柚、平野 美宇、張本 美和、木原 美悠、出澤 杏佳、松島 美空、出雲 美空、笹尾 明日香、早田 ひな、横井 咲桜、大藤 沙月、キム ナヨン、

小林 りんご（順不同）

・缶バッジ:62個（25選手×２、チームロゴ12種×1）

・ 1 回 600 円(税込) 素材:ブリキ、紙 サイズ:直径56mm

・【あたり賞】BIGアクリルスタンド(全6種) 素材:アクリル、サイズ:全高最大 200mm

・【フィニッシュ賞】A4 アクリルパネル 素材:アクリル、サイズ:297×210mm

製造・販売元 : 株式会社ジュウロクホウイ

協力：撮影・監修・素材提供 株式会社Studio Back drop

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジュウロクホウイ （担当: 倉持）

TEL : 03-6262-9553(10～17 時土日祝日除く) MAIL: info@jyurokuhoui.jp WEB: https://16d.jp/

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達…。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。

会社名 :株式会社ジュウロクホウイ 代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 :東京都千代田区外神田三丁目 16 番 12 号 アキバ CO ビル 5F

設立 :2016 年 11 月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

＜事業内容＞:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売 玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Web デザイン請負業務