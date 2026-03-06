＼ハリネズミ健康アプリ『Hariness』リリース！ ／
日本ハリネズミ協会
本日は、大切なお知らせがあり、お送りさせていただきました。
そんな飼い主さんの悩みを解決するために、 日本ハリネズミ協会公式の健康管理アプリを作りました！
ありがとうございます！
よっしーさん（@karashima.yoshie )に作っていただきました…！
@karashima.yoshie
こんにちは！日本ハリネズミ協会(TM)磯野です。
＼ついに誕生！🦔 ／
ハリネズミ健康アプリ『Hariness』
https://www.p-hedgehog.com/hariness/
ずっと準備してきたプロジェクト、 ようやくみなさんにお届け…！
構想から約半年。
「もっと簡単に健康管理ができたらいいのに」「病院で説明するときに困る…」
その名も
＼Hariness（ハリネス） 🦔／
https://www.p-hedgehog.com/hariness/(https://www.p-hedgehog.com/hariness/)
📝 できること
・毎日の体重、ごはん、うんちの記録
・体重グラフの自動作成
・通院記録＆病院マップ
・多頭飼い完全対応！
・数値の異常検知や投稿頻度によるアラートメッセージ機能付き！
・登録無料！
アプリストアではなく、Webからインストールするアプリです
7年間、インスタでみなさんと繋がれたからこそこのアプリが誕生しました！
＼Thanks!／
アイコンデザインは、
また、今回のアプリは、ハリ飼いさんからご紹介いただき、シアトルで活躍する方にアプリ開発、
さらに、10名以上のハリ飼いさんにも、リリース前にテストご協力いただき、ありがとうございました！
ぜひ多くの方にご活用いただき、みなで育てていただけたら幸いです！
今後ともどうぞ「Hariness」をよろしくお願いいたします🦔
日本ハリネズミ協会(TM) 磯野