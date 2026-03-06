【九州初上陸！】「CLORE＋（クロレ）」「MI（エムアイ）」福岡初のPOPUP が3月6日(金)オープン！

株式会社クロレ

CLORE＋、MIが九州初上陸！福岡でPOPUPを開催

30～40代女性を中心に人気を集めるCLORE＋（クロレ）が、福岡で初のPOPUPを開催！

2025年秋に初めて行われた東京POPUPでの大盛況を受け、ついに九州初上陸となる。

また、CLORE＋をディレクションするYUKOが2025年秋に新たにローンチしたバッグブランドMI（エムアイ）も同時にPOPUP を開催する。

すでに問い合わせ殺到！CLORE＋の春の新作アイテムも試着可能

CLORE＋のこの春の注目アイテムは「Airy Soft-Sheer Blouson」。オーバーサイズでありながら、深めのVネックやふわっと広がる袖でほどよい抜け感と上品なムードを両立。裾にはアジャスターがついており、自由にシルエットや印象を変えられる。

こちらは今回の福岡POPUPで先行販売予定。

ブラックホワイトベージュ

商品名：Airy Soft-Sheer Blouson

カラー展開：ブラック、ホワイト、ベージュ

価格：12,500円（税込）

また、すでに問い合わせが殺到している「Oversized Bow Tie Blouse」は卒業、入学などのオケージョンシーンにもぴったり。こちらも福岡POPUPで実際に試着することができる。

ブルーホワイト

商品名：Oversized Bow Tie Blouse

カラー展開：ブルー、ホワイト

価格：12,800円（税込）

ローンチ時から大人気！MIの3rdコレクションとなる新作バッグがお目見え

アーモンド

ミニマルなデザインでその人らしさを引き立てるMIのバッグ。

ブランドローンチ時に発売したボストンバッグは即完売し、今も再販希望の問い合わせが絶えない。

そんなMIの3rdコレクションとなるのが「Consuelo」。ガラスレザー調の牛革を使用したバッグで、無駄をそぎ落としたシャープなデザインがポイント。

マチがしっかりあり、長財布やポーチも入る日常的に使いやすいサイズ。取り外し可能なショルダーストラップ付きで、その日の予定に合わせて持ち方を変えられる。

こちらのバッグは福岡POPUPにて先行販売予定。

商品名：Consuelo

カラー展開：ブラック、グレージュ、アーモンド

価格：29,880円（税込）





《Story》

ディレクターが訪れたミラノで行われたストリートスナップで、ひときわ静かな存在感を放っていた彼女。

凛とした佇まい。削ぎ落とされたスタイル。

それでいて、どこか柔らかい強さ。

その姿に心を奪われ、モデルの名前からこのバッグを Consuelo （コンスエロ）と名付けた。



福岡POPUP限定！スペシャルなイベントが盛りだくさん

今回のPOPUPでは特別なイベントもたっぷりとご用意。

《CLORE＋ 来場者特典》

１. 店内アイテム全品10%OFF

２. 税込28,000円以上のお買い上げで、CLORE＋の福岡POPUP限定オリジナルTシャツをプレゼント（数量限定、無くなり次第終了）

３. 購入者限定でハズレなしのくじ引き（オンラインで使えるクーポンが必ず当たる！）

４. ディレクターYUKOお気に入りのスイーツをご用意（無くなり次第終了）

５. POPUP限定の特別ラインナップ

・先行販売アイテム

・POPUP限定アイテム

《MI 来場者特典》

１. 店内アイテム全品10%OFF

２. MI 3rdコレクション先行予約

３. 新作のお披露目

《開催場所》

会場：THE GARDEN GALLERY（WITH THE STYLE FUKUOKA 敷地内）

住所：福岡県福岡市博多区博多駅南１-９-１８

《アクセス》

JR博多駅(筑紫口)より徒歩5分

《営業時間》

3月6日（金）12:00～19:00 （最終入場18:30）

3月7日（土）11:00～18:00 （最終入場 17:30）

CLORE＋とMIのアイテムを実際に手に取って試着できる貴重な機会をぜひお見逃しなく！

◆CLORE＋

Instagram：https://www.instagram.com/clore.jp/

公式ホームページ：https://clore2024.stores.jp/