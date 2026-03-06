世代を超えた音楽プロデューサーの本音―本間昭光×MONJOEがStyrism・ポニーキャニオンがボーカルオーディション番組で音楽を広めることの難しさを語る

株式会社ポニーキャニオン

Styrismとポニーキャニオンがタッグを組み、現在開催中のボーカルオーディション「STAR RISE オーディション」。このオーディションと連動し、「未来に残る音楽」をテーマに音楽業界のキーマンたちが熱い議論を交わすPodcast番組が、リスナーの間で大きな反響を呼んでいる。

第三回目のゲストとして登場したのは、日本の音楽シーンを長年牽引し続けるトッププロデューサー・本間昭光氏と、気鋭のロックバンドDATSのフロントマンであり、クリエイターとしても多方面で活躍するMONJOE氏だ。

本間昭光氏はポルノグラフィティやいきものがかりなど数多くのヒットアーティストのサウンドプロデュースを手掛け、ポップスの真髄を知り尽くしたヒットメーカー。MONJOE氏は自身のバンド活動に加え、ダンスミュージックとロックを融合させた独自のセンスで、Number_iやBE:FIRSTへの楽曲提供やCM音楽など、現代のトレンドを鮮やかに切り取る新世代の旗手。

世代もバックグラウンドも異なる両氏だが、番組では現在の音楽シーンが抱える課題や、デジタル配信全盛の今こそ求められる「アーティストの本質的な資質」について、プロデューサーの視点から極めて率直な意見を戦わせた。

番組は、音楽評論家・みのミュージックがMCを務め、Styrism代表取締役社長の森中崇之がホストとして出演。制作現場の最前線に立つプロデューサーたちが、応募者のどのようなポイントに目を光らせているのか。その「審査の裏側」にまで踏み込んだトークは、エントリーを検討する志望者にとって必聴の内容となっている。

番組名はJ-WAVE Podcast『STAR RISE AUDITION podcast』。配信プラットフォーム：J-WAVE公式Podcast、Spotifyほかで視聴ができる

現在開催中の「STAR RISEオーディション」は、「未来に残る音楽を創る」をテーマに掲げてJazztronikやSIRUPなどのマネジメント・プロデュースを手がけてきたStyrismと、ポニーキャニオンが共同で実施するボーカリストオーディション。

応募は2026年3月31日まで、LINE公式アカウントにて受け付けており、グランプリ受賞者には、今年11月以降にポニーキャニオンからのメジャーデビューが約束されている。

また、エントリー時の歌唱動画には課題曲として、JazztronikおよびGAL Dによる書き下ろし楽曲が２曲用意されており、どちらかを歌唱してエントリーする形式をとっている。この２曲はオーディション向けの60秒バージョンに加え、フルサイズ音源も配信中。

プロフェッショナルが用意した「土俵」で、自らの歌声がどう響くのかを試せる絶好の機会だ。

「音楽業界のリアル」を知るプロデューサーたちの言葉は、単なるアドバイスを超え、未来を切り拓くヒントに満ちている。

自分の歌声が、日本の、そして世界の音楽シーンに何をもたらすのか。未来のシンガーを目指す原石にとって、このオーディションは大きなターニングポイントになるはずだ。まずは公式LINEを登録し、最新情報をチェックして、その扉を叩いてみてはいかがだろうか。

■■STAR RISEオーディション：「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集するオーディションです。グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが叶います。

募集期間：2026年1月30日(金)12:00～2026年3月31日(火)23:59

応募条件：男女問わず18歳以上特定の芸能プロダクションや音楽レーベルとの専属契約がない東京を拠点に今後の制作活動が可能な方

課題曲A 「Take Me To The Moon」

[Sound Produced by Jazztronik、Singer : MAKI (VIDA Hollywood)]

課題曲B 「Sunlight」

[Sound Produced by GAL D、Singer : EINN]

