大会公式ライセンスグッズ「ピンバッジ」をリニューアル ― マグネットタイプからピンタイプへ仕様変更 ―

愛知・名古屋2026マーケティング代理店業務共同事業体ライセンシング事務局

大会公式ライセンスグッズとして展開しているピンバッジについて、


このたび仕様を見直し、従来のマグネットタイプから「ピンタイプ」へ順次切り替えることといたしました。



第20回アジア競技大会ピンバッジ マスコット

\1,100円(税込)　 　　（製造：株式会社マッス）　




第20回アジア競技大会ピンバッジ エンブレム

\1,100円(税込)　 　　　（製造：株式会社マッス）





第5回アジアパラ競技大会ピンバッジ　　　　　エンブレム

\1,100円(税込)　 　　　（製造：株式会社マッス）　




第5回アジアパラ競技大会ピンバッジ　　　　　マスコット

\1,100円(税込)　 　　　（製造：株式会社マッス）　





これまでのマグネットタイプは、衣類に穴を開けずに装着できる点が特長でしたが、


一方で「より安定して装着できる仕様がよい」「長時間身に着けても安心できるタイプがよい」といったご意見もいただいておりました。



こうしたユーザーの声も踏まえ、固定力に優れたピンタイプへとリニューアルいたします。



















ピンタイプは、バッグや帽子、ジャケットなどに確実に装着できる仕様で、安定感に優れています。


応援シーンはもちろん、日常生活の中でもさりげなく大会を身近に感じられるアイテムとしてご活用いただけます。



また、ピンバッジは大会ごとにデザインを集める楽しみがあるコレクションアイテムとしても高い人気があります。



ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックにおいても、


ピンバッジは大会を象徴するグッズの一つとして世界中のファンに親しまれておりました。



本大会の公式ピンバッジも、観戦時の応援アイテムとしてだけでなく、


愛知・名古屋で開催される歴史的な大会の思い出を未来へつなぐアイテムとして、


長くご愛用いただける商品です。



大会公式オンラインショップにて販売中です。


https://aichinagoya.official.ec/(https://aichinagoya.official.ec/categories/6480067)