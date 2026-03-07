Ｍｅｏｗｓｔｅｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

誰でも使えるAIアシスタントがついに登場

最近、AIエージェントの分野が急速に盛り上がっています。

中でも Clawdbot（OpenClaw） は「実際に作業を実行できるAI」として注目を集めており、「手を持ったAI」とも呼ばれています。

ファイル整理や文章要約、繰り返し作業の自動化など、さまざまなタスクをAIが代行してくれるため、作業効率を大きく向上させることができます。

しかし実際に試した人なら分かる通り、こうしたツールには大きなハードルがあります。

ローカル環境へのインストール コマンド入力 API設定 技術知識

などが必要で、一般ユーザーにとっては簡単に使えるものではありません。

そこで登場したのが、

軽量で誰でも使えるAIエージェント「MeowClaw」です。

MeowClawーインストール不要、TelegramやDiscord連携だけで使えるAI

MeowClawはOpenClawの技術をベースに開発された新しいAIサービスです。

OpenClawの持つ強力なAI能力はそのままに、

複雑な設定や操作をすべて取り除きました。

PCへのインストール不要 コマンド操作不要 API設定不要 追加ソフト不要

必要なのは TelegramやDiscordアカウントでのワンクリック連携だけ。

アカウントを連携するだけで、OpenClawエコシステムのAI機能をすぐに利用できます。

数十秒で使えるAI自動化

MeowClawでは次のようなことが簡単にできます。

ファイルの自動整理 写真バックアップ Webページの要約 情報整理 日常タスクの自動化

使い方はとてもシンプルです。

リンクを開く → アカウントを連携 → すぐに利用開始

すべての設定が完了するまで、わずか数十秒です。

MeowClawは、日常生活でどんなことをしてくれるの？

日常の中で、

「これ、ちょっと面倒だな…」と思う場面はたくさんあります。

ここでは、そんなよくある3つのシーンを例に、MeowClawがどのように問題を解決するのかをご紹介します。

年末のふるさと納税：最適な選択肢をそのまま提示

年末になると毎年やってくる「ふるさと納税」。

残りの控除額を計算したり、返礼品を選んだり、複数のサイトを行き来して比較したり…なかなか骨の折れる作業です。

普通のAIの場合

制度の説明をしてくれて、あとは自分で検索。

MeowClawの場合

「今年の残り控除額を計算して、12月発送で評価の高いホタテを探して」と伝えるだけ。

MeowClawが複数のサイトを横断して

レビューや価格、発送時期を比較し、

最適な返礼品のリンクを直接提示します。

最近は、レビューサイトの評価だけでは本当に良い店かどうか判断しづらくなっています。

GoogleレビューやTabelogの点数が必ずしも信頼できるとは限りません。

普通のAIの場合

よくある定番リストを紹介するだけ。

MeowClawの場合

「銀座で評価3.5以上、最近X（旧Twitter）でも評判のいい焼き鳥店を探して」と頼むだけ。

MeowClawはSNSのリアルな口コミまで確認し、

広告ではない“本当の評価”をもとにおすすめを提示します。

外出中のメール対応：作成から送信まで一気に完了

移動中や電車の中で、

スマートフォンから丁寧なビジネスメールを書くのは意外と大変です。

普通のAIの場合

文章の草案を作るだけ。

あとはコピーしてメールアプリに貼り付けて、自分で送信。

MeowClawの場合

「同僚のSakuに、少し遅れるとメールして」と伝えるだけ。

MeowClawが敬語を整えたメールを作成し、確認後はそのままGmailから送信まで完了。

最初から最後まで、チャット画面から離れる必要はありません。

期間限定キャンペーン

アカウント連携で30日間のプレミアム機能

より多くの日本ユーザーにAI自動化を体験してもらうため、

MeowClawでは期間限定キャンペーンを実施しています。

新規ユーザーはアカウントを連携するだけで

980円で30日間のプレミアムAI機能を利用できます。

プレミアム機能

以下の機能がすべて解放されます。

OpenClawの高度AI機能フルアクセス 自動ファイル整理 写真バックアップ コンテンツ要約 デバイス間同期 スマートタスク処理 広告なしの快適体験 安定したクラウドサービス

AIを、もっと身近に

これまで強力なAIエージェントは技術好きの人だけのツールでした。

しかしMeowClawによって、誰でも簡単にAIを使える時代が始まります。

設定も不要、学習も不要、LINEを連携するだけでAIの力を活用できます。

AIはもはや複雑なツールではなく、

あなたの日常を支えるスマートなアシスタントです。

今すぐ体験

LINEでMeowClawを連携して、

30日間のプレミアムAI体験を始めてみませんか？

公式体験ページ

https://claw.meowster.io

利用方法

リンクを開く → TelegramやDiscordを連携 → すぐにAI機能を利用

MeowClawについて

MeowClaw は、OpenClawをベースに誕生したAIパートナーです。まるで「4次元ポケット」を持つ猫のように、あなたの日常にそっと寄り添いながら、さまざまな問題をスマートに解決します。

MeowClaw は単なるAIツールではありません。

指示に従うだけの存在ではなく、自ら考え、成長し、長期的な記憶を持ちながら、仮想世界の中で生き続けるAIの存在です。

私たちは、AIと人間の関係を再定義しようとしています。AIを単なる「ツール」ではなく、本当の意味で寄り添うパートナーへ。

公式SNSアカウント

公式サイト：https://claw.meowster.io/

X（旧Twitter）：https://x.com/MeowClaw_jp