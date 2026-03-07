若年層の表現力低下・表現機会格差に挑む～プロの演出家と1時間で創る「本物の舞台体験」

プレイング株式会社

プレイング株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：山本知史）は、株式会社わかさ生活と共催し、2026年4月5日（日）・11日（土）の2日間、WAKASA＆CO.京都四条店（京都市四条烏丸）にて、小学生～中学生を対象とした没入型よみきかせ体験プログラム「みんなで演じる?! とんでもドラマチック没入型よみきかせ会『スペースラビリンス』」を開催します。

子どもの表現力低下と“表現機会損失”の社会課題に挑戦

イベントチラシ別の大型児童館での開催風景、大人も子どもも真剣に、楽しく参加した。京都にあるわかさ生活本社WAKASA＆CO.京都四条店2階「わかさの舞台」

近年、日本の子どもたちの表現力の低さが問題視されています。諸外国に比べ、自己を表現する事が得意と言える子どもが激減、また学校外での文化体験機会の地域差が課題として指摘されています。

本企画は、こうした課題に対し、プロの演出家、役者と共に「本物の舞台体験」を創り上げることで、子どもたちが自らを自由に表現し、他者と協働し、自己肯定感を育む今までにない体験プログラムとして実施します。

企画概要

過去に某大型児童館で行われた際の様子 当時はコロナ禍のため演者もマスク着用で実施した（2022年撮影）イベントで子どもたちに「演出」という魔法をかける代表 兼 演出家・山本知史（2024年撮影）

子ども１０名が物語の登場人物に。

参加する子どもたち10名が、それぞれ物語の登場人物を担当。

プロの演者・演出家が声・動き・間の取り方まで丁寧に指導し、「読む」のではなく「演じながらよみきかせる」没入型体験を行います。

リハーサル後には、保護者・観覧者を招いた発表会を実施。

子どもたちが物語の主人公として舞台に立つ1時間を創出します。

本企画の特長

参加者自身が演じるキャラクターが決定し、演者から台本を渡される様子（2022年撮影）

１. 表現力と協働力を育む体験設計

・声や身体で感情を伝える力

・仲間と物語を創る協調性

・人を楽しませる喜び

を体験を通じて育みます。

２. プロによる本格的演出

プロの演者が伴走することで、単なる体験学習に留まらない「舞台表現としての質」を担保します。

３. 共有型文化体験の提示

声・音・間（ま）を重視した構成により、視覚情報に過度に依存しない設計とし、同じ空間で物語を共有する文化体験を実装します。

■ 期待される効果

・子どもの自己表現力および自己肯定感の向上

・親子で「成長の瞬間」を共有する体験価値の創出

・文化・教育を横断する新たな体験型コンテンツモデルの提示

上演作品「スペースラビリンス」あらすじ

キャラクターからアイテムを託される参加者の様子（2022年撮影）

近未来を舞台にした協働ストーリー

近未来、星間修学旅行中のロケットが故障。

ばらばらになった部品を、10人のクラスメイトと先生ロボットが協力して取り戻す物語です。

本作は、某大型児童館で上演実績のあるオリジナルイマーシブ作品をベースに、ゲーム要素を加え、

WAKASA＆CO.仕様へと再構築します。

開催概要

キャラクターと参加者でセリフをかけあう場面（2022年撮影）

【日程】2026年4月5日（日）・11日（土）

【時間】11:00～／13:00～／15:00～（各回約1時間）

【会場】WAKASA＆CO.京都四条店（京都市四条烏丸長刀鉾町22 三光ビル2F）

【定員】出演10名／観覧30名（各回）

【参加費】出演:\2500- 観覧:\1000-

【参加申し込み】teket

【主催】プレイング株式会社

【共催】株式会社わかさ生活

エンタビ（R）とは

地元の物語を地元の人が演じ、観光客が物語に参加する「観光×演劇」の観光客参加型のイマ―シブアトラクション。

観光を“観るもの”から“共に創るもの”へ変える新しい観光モデルです。

堺市立さかい利晶の杜（大阪府堺市）でのエンタビ上演の様子（2024年撮影）

