3月7日（土）、子育て家庭をご招待して、ハートリボン「食・体験・学び」at 新宿野村ビルを開催します
一般社団法人ハートリボン協会
ハートリボン・2026春「食・体験・学び」at 新宿野村ビル
https://heart-ribbon.jp/news/20260226164404.html
【日時】2026年3月7日（土）13時～14時30分（※雨天決行）
【場所】新宿野村ビル（新宿区西新宿1-26-2）
【対象】子育て家庭250世帯（ご家族で参加できます）※事前予約制
【費用】無料
【主催】一般社団法人ハートリボン協会
【特別協賛】株式会社野村不動産
【特別協力】警視庁新宿署
【協力】特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機構
【後援】新宿区
＜イベント内容＞
●警視庁音楽隊演奏（13:00～13:30）
●パトカー・白バイ展示（13:00～14:30）
●警察犬デモストレーション（13:40～）
●ピーポくんとの交流
●ゲーム（警視庁ガチャガチャ等）
●万引き防止ブース
●特別お弁当の配布（1家庭2個）
※雨天の場合、屋外で行われる警視庁音楽隊演奏、警察犬デモストレーション等はなくなり、屋内だけの内容となります。
※内容が変更になる場合がございます。
----------
ハートリボン協会のテーマは「親子支援、食と体験」です。「食と体験」を通じて子どもたちの笑顔と未来を守り、さらに社会に広がりのある活動を行っております。
----------