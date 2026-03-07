3月7日（土）、子育て家庭をご招待して、ハートリボン「食・体験・学び」at 新宿野村ビルを開催します

一般社団法人ハートリボン協会

ハートリボン・2026春「食・体験・学び」at 新宿野村ビル

https://heart-ribbon.jp/news/20260226164404.html

【日時】2026年3月7日（土）13時～14時30分（※雨天決行）

【場所】新宿野村ビル（新宿区西新宿1-26-2）

【対象】子育て家庭250世帯（ご家族で参加できます）※事前予約制

【費用】無料

【主催】一般社団法人ハートリボン協会

【特別協賛】株式会社野村不動産

【特別協力】警視庁新宿署

【協力】特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機構

【後援】新宿区

＜イベント内容＞

●警視庁音楽隊演奏（13:00～13:30）

●パトカー・白バイ展示（13:00～14:30）

●警察犬デモストレーション（13:40～）

●ピーポくんとの交流

●ゲーム（警視庁ガチャガチャ等）

●万引き防止ブース

●特別お弁当の配布（1家庭2個）

※雨天の場合、屋外で行われる警視庁音楽隊演奏、警察犬デモストレーション等はなくなり、屋内だけの内容となります。

※内容が変更になる場合がございます。

----------

ハートリボン協会のテーマは「親子支援、食と体験」です。「食と体験」を通じて子どもたちの笑顔と未来を守り、さらに社会に広がりのある活動を行っております。

----------