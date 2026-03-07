【PARCELLE JEWELRY なんば店】3月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーなんば店(大阪高島屋 1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

3月のパーセル ジュエリーなんば店では、19世紀ヴィクトリア様式をもとにしたリング「Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）」のオーダー会を開催いたします。立体的なリーフ装飾と流れるような曲線が特徴のリングを、色とりどりのルースからお選びいただきながらお仕立ていただけます。あわせて、湖水真珠の個性を生かした一粒リング「Perle（ペルル）」もご紹介いたします。

新作では、真珠と珊瑚をあしらった「Pearl & Coral（パール＆コーラル）」のカチューシャリングをご紹介いたします。静かな照りをもつ真珠と、赤や桃色がにじむような発色の珊瑚が穏やかに響き合い、やわらかな春を思わせる色合いに仕立てました。また、自然のモチーフを繊細な線で描く「Nature（ナチュール）」の新色ピンクゴールド／ホワイトゴールドもご紹介いたします。

イベントでは、3月7日(土)・8日(日)に天然石ルースが並ぶ「STONE marche」を開催いたします。さらに3月13日(金)には創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子が来店する「CARAVAN」、3月21日(土)・22日(日)には新作ジュエリーが揃う「TRUNK SHOW」を開催いたします。

春の訪れとともに、さまざまな宝石と出会える3月。パーセル ジュエリーなんば店で、それぞれの輝きをご覧いただけます。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ 【3月26日(木)】Victorian Leaf オーダー会 ― ヴィクトリア様式を受け継ぐリング

3月26日(木)まで、パーセル ジュエリーなんば店では、Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）のオーダー会を開催しております。

Victorian Leaf は、19世紀ヴィクトリア時代のジュエリー様式をもとに仕立てられたリングです。トップからアームへと流れるように絞り込まれた曲線と、宝石を包み込むように立体的に表現されたリーフの装飾が特徴です。横から見た際の高さや陰影まで計算された造形により、どの角度からも存在感のある仕立てとなっています。

リングには、カボションカットやローズカットなど、さまざまな表情をもつ宝石をお選びいただけます。宝石の種類や留め方によって印象が大きく変わり、同じデザインでも異なる個性を持つ一本に仕上がります。

しっかりとしたボリュームを持ちながらも、指にのせた際には自然になじむのもこのリングの特徴です。長く身につける一本として選ばれることの多いデザインで、節目の記念としてお選びになる方も多くいらっしゃいます。

オーダー会では、色とりどりのルースをご用意し、宝石選びから仕立てまでご相談を承ります。店頭でご紹介する機会の限られているデザインでもあるため、実際にご覧いただきながらお選びいただける機会となります。

ヴィクトリア様式の立体的なリーフ装飾と曲線が特徴のVictorian Leaf選ぶ宝石によって表情が変わるカボションカットもご用意しております■ Perle ― 湖水真珠の一粒リング

春の装いにやわらかな輝きを添える Perle（ペルル）は、湖水真珠の個性を生かした一粒リングです。ペルルとはフランス語で真珠を意味します。

真珠の色合いや形、テリの違いをそのまま楽しめるよう、シンプルなデザインで仕立てています。

アームは細身に設計されており、一本で身につけるだけでなく、他のリングとの重ね着けにも自然に馴染みます。また、アームには小さな宝石を彫留めしたモデルもあり、控えめながら、職人の細やかな手仕事を感じていただけます。

ジャケットやワンピースなどの装いにも合わせやすく、卒業式や入学式といった春の節目の場面でも身につけやすいリングです。

NEW ARRIVALS

湖水真珠の個性を生かしたリング、Perle黒蝶真珠でのお仕立て真珠たちの色や形をそのままに■ 【3月13日(金)より】Pearl & Coral ― 真珠と珊瑚のカチューシャリング

古くから日本で親しまれてきた真珠と珊瑚をあしらい、カチューシャリングとして仕立てました。

静かな照りをもつ真珠には、光の角度によってオレンジやパープルの柔らかな色合いが浮かびます。

珊瑚は赤や桃色がにじむような発色が特徴で、内側から灯るような艶を宿しています。異なる素材がもつ光が響き合い、穏やかな表情を生み出します。

リングでは、それぞれの宝石の個性を生かすよう、間隔に余白を持たせて配置しました。向きや角度を揃えすぎず、一粒ごとの形や色を活かした仕立てとなっています。

3月13日(金)より、パーセル ジュエリーなんば店にてご紹介いたします。

真珠と珊瑚を並べたカチューシャリングにじむような色が、指先を穏やかに彩ります。真珠と珊瑚のカチューシャリング、3月13日(金)よりご紹介です。■ Nature ― 新色ピンクゴールド／ホワイトゴールド

繊細な線と光で自然のモチーフを描く「Nature（ナチュール）」に、新たな地金カラーが加わります。

やわらかな曲線を描くリボンのデザインには、温かみのあるピンクゴールドを採用しました。線がほのかに肌に溶け込み、やわらかな印象を生み出します。

軽やかな葉の意匠には、澄んだ輝きをもつホワイトゴールドを合わせました。エッジに光が宿り、植物の輪郭を思わせるラインが際立ちます。

これまで展開してきたイエローゴールドとは異なる表情として、ナチュールの新たな魅力をご紹介いたします。

JEWELRY EVENTS

ピンクゴールドとホワイトゴールドで広がるNatureの新しい表情自然のモチーフで描いた繊細な輝き小さな光を束ねたNatureの新色リング

3月のパーセル ジュエリーなんば店では、宝石との出会いを楽しむ「STONE marche」、創業メンバー宮本陽子が店頭に立つ「CARAVAN」、新作が揃う「TRUNK SHOW」と、宝石の魅力を多角的にご紹介するイベントを開催いたします。

3月7日(土)・8日(日)の「STONE marche」では、世界各地から集めた多彩な天然石ルースをご紹介いたします。色彩や透明感、結晶の形など、それぞれ異なる個性を持つ宝石を実際に手に取りながらご覧いただけます。3月の誕生石であるアクアマリンもご用意、澄んだ青の輝きをお楽しみいただけます。

3月13日(金)には「CARAVAN」を開催いたします。創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子が宝石選びから仕立てまでのご相談を承ります。既存デザインをもとにしたセミオーダーに加え、その場でデザイン画を描きながら形を組み立てていくフルオーダーのご相談も承っております。

そして3月21日(土)・22日(日)には「TRUNK SHOW」を開催いたします。新作や限定デザインがいち早く店頭に並び、通常店頭ではご紹介していない一点もののジュエリーもご覧いただけます。

宝石そのものの魅力から、仕立てによる表情の違いまで幅広くご紹介する3月。パーセル ジュエリーなんば店で、宝石との新たな出会いをご覧いただけます。

【ご予約・お問い合わせ】

いずれのイベントも混雑が予想されますため、ご予約をおすすめしております。ご予約、お問い合わせはお電話（06-6632-9318）、または店頭にて承ります。

※Instagramのメッセージ等ではご返信いたしかねます。あらかじめご了承ください。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

※ 商品数量には限りがございます。

■ STONE marche ― 3月7日(土)・8日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお選びいただくこともできる二日間です。会期中のルースは、通常価格の約半額にてご案内いたします。

3月7日(土)・8日(日)の2日間、パーセル ジュエリーなんば店にて「STONE marche（ストーンマルシェ）」を開催いたします。

STONE marcheでは、世界各地から集めた多彩な宝石のルースを一堂にご紹介いたします。色彩や透明感、結晶の形状など、それぞれが異なる個性を宿した宝石を、店頭で直接ご覧いただけます。

ルースはジュエリーとしてのお仕立ても承っておりますが、宝石そのものを楽しむルースとしてお迎えいただくこともできます。店頭には普段ご紹介していない石種や一点ものも並び、実際に手に取りながら宝石を選ぶ時間そのものを体験していただける催しです。

また、3月の誕生石として知られるアクアマリンもご用意いたします。澄んだ青の色合いをもつ宝石を、複数のサイズや表情の中からお選びいただけます。

宝石との出会いは、同じものが再び揃うとは限りません。色や輝き、形の違いを見比べながら、ご自身の感性に響く一石をお探しください。

［開催日］

3月7日(土)・8日(日)

［開催場所］

パーセル ジュエリーなんば店

［内容］

・宝石ルースの展示販売

・ジュエリーへのお仕立て相談

・ルースのみでの購入も承ります

■ CARAVAN ― 3月13日(金) ― 宮本陽子による特別オーダー会を開催

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が店頭に立ち、宝石やジュエリーの魅力を直接お伝えする月1回限定のスペシャルイベントです。

宮本が、長年にわたり宝石の買い付けとジュエリー制作に携わってきた経験をもとに、お客様一人ひとりのご希望や装いに合わせたご提案を行っております。

当日は、既存デザインをもとに宝石を選んで仕立てるセミオーダーに加え、その場でデザイン画を描きながら形を組み立てていくフルオーダーのご相談も承ります。宝石の個性を見ながらデザインを決めていくため、素材と仕立てが結びつく過程を体験していただけます。

今回のキャラバンでは、宮本自身が買い付けたばかりの宝石の中から、強い輝きと豊富なカラーバリエーションをもつスピネルとアフリカ産の宝石、クンツァイト、モルガナイト、アクアマリン、さらに希少石としてアレキサンドライト（2ピース限定）、カラーチェンジスフェーンを中心にご紹介いたします。また、3月の誕生石であるアクアマリンもご用意しております。



オーダーのご相談だけではなく、すでにお持ちのジュエリーのリフォームについても承っております。石の状態やご希望に応じてご提案いたします。

［開催日］

3月13日(金)

［内容］

・宮本によるジュエリー相談

・セミオーダー／フルオーダーのご相談

・買い付けたばかりの宝石のご紹介

［ご案内］

ゆっくりとご相談いただくため、事前のご予約をおすすめしております。店頭またはお電話（06-6632-9318）にてお問い合わせください。

宮本陽子天然無処理で知られるスピネルは、王室の宝飾にも用いられてきた宝石。8月の誕生石にも加わり注目が高まっています。宮本陽子が手がけてきたフルオーダーデザインのジュエリーたち(一部)■ TRUNK SHOW ― 3月26日(木)・27日(金)

26日(木)・27日(金)の2日間、パーセル ジュエリーなんば店にて「TRUNK SHOW（トランクショー）」を開催いたします。

トランクショーは毎月2日間限定で開催しているイベントで、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをご紹介する機会です。月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃い、通常は並ばない一点ものや新作をまとめてご覧いただけます。

3月のトランクショーでは、誕生石をテーマにしたジュエリーをご紹介いたします。誕生石は古くから生まれ月と結びつけられ、それぞれの月を象徴する宝石として受け継がれてきました。宝石の色や個性とともに、身につける人の想いを重ねる存在として親しまれています。

ご自身の誕生石を選ぶだけでなく、色や輝きに心惹かれる宝石から選ぶことも、誕生石ジュエリーの魅力のひとつです。選んだ理由や背景も含めて、その人らしさとして身につけられるジュエリーをご提案いたします。

［開催日］

26日(木)・27日(金)

［内容］

・新作ジュエリーの先行紹介

・限定コレクションの展示

・誕生石ジュエリー特集

PARCELLE JEWELRY なんば店

2025年3月26日、パーセル ジュエリーなんば店（大阪高島屋）は、さらなる進化を遂げるべくリニューアルオープンいたしました。パーセル ジュエリーの世界観を体現し、豊富なラインナップを取り揃えながら、より洗練された空間へとアップデート。ゆったりとジュエリーをご覧いただけるよう、細部までこだわった設計となっております。長年にわたり地元・大阪とのつながりを大切にし、地域の皆さまからのご愛顧を賜ってきたなんば店。これからもジュエリーの魅力をお届け続けます。

◯ 店長：藤井（@shiho_parcelle(https://www.instagram.com/shiho_parcelle/)）

◯ 店舗：〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 1階 婦人アクセサリー売場

◯ 電話：06-6632-9318（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_osaka/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。