復興支援チャリティーデー開催
株式会社ユーネット
■開催日
■寄付先
施設の強み
施設名：ひょうたん温泉
大分県別府市の「ひょうたん温泉」は、復興支援を目的とした「復興支援チャリティーデー」を開催いたします。
本企画は、東日本大震災、熊本・大分地震、そして能登半島地震の復興支援として実施するもので、期間中の売上は全額を寄付いたします。温泉を楽しんでいただく時間が、被災地への支援につながる取り組みです。
2025年5月14日（木）・15日（金）
宮城県 南三陸町立歌津中学校
福島県 義務教育学校 学び舎ゆめの森（旧大熊町立大熊中学校）
熊本県 熊本市立西原中学校
石川県 珠洲市立大谷小中学校
大分県 別府市社会福祉協議会
ひょうたん温泉では、これからも地域社会とともに歩みながら、温泉を通じて社会に貢献する取り組みを続けてまいります。
・大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
・温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
・所在地：大分県別府市鉄輪159-2
・ 営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
・特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com
・電話番号：0977-66-0527
・担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）