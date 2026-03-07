離島専門の引越し会社「アイランデクス」、ICC FUKUOKA 2026ソーシャルグッド・カタパルト優勝
離島に特化した引越しサービス「離島引越し便(R)」を展開するアイランデクス株式会社（福岡市）は、2026年3月5日に開催された ICCサミット FUKUOKA 2026「ソーシャルグッド・カタパルト」 において優勝しました。
人口減少が進む 日本の416の有人離島 を舞台に、物流という切り口から社会課題の解決に挑む取り組みが評価されたものです。
ICC FUKUOKA 2026「ソーシャルグッド・カタパルト」で、アイランデクスが優勝
アイランデクス株式会社
2026年3月7日
離島専門の引越しサービス「離島引越し便(R)」を提供するアイランデクス株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：池田 和法、以下 当社）は、2026年3月5日（木）に福岡市で開催されたビジネスカンファレンス 「Industry Co-Creation サミット FUKUOKA 2026（以下 ICC FUKUOKA 2026）」 内のピッチコンテスト「ソーシャルグッド・カタパルト - 社会課題の解決への挑戦 -」 において優勝したことをお知らせいたします。
本プログラムは、社会課題の解決を志す起業家が自社の取り組みを発表するICCサミットの注目セッションの一つであり、社会性と事業性を両立した革新的な取り組みが評価される場です。
同社はこれまで 3,200家族以上の離島引越し を支援し、全国約80％の有人離島に対応しています。日本はこれから、人類がこれまで経験したことのない 「超人口減少社会」 を迎えるといわれています。
しかし本質的な課題は、単に人が減ることではなく、人と人との関係が薄れていくことにあります。
アイランデクスは、引越しという仕事を「関係の始まり」と捉え、顔の見える仕事を通じて地域の人と人をつなぎ直す取り組みを続けてきました。
人口減少が最も先行する離島の暮らしと経済の中には、単なる経済合理性を超えた、人間社会のヒントがあると考えています。
「ICC FUKUOKA 2026」および「ソーシャルグッド・カタパルト」概要
Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。
第一線で活躍する審査員が注視する中、様々な社会課題の解決を目指して活動する10名が各7分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げました。審査員の投票の結果、人と島をつなぐ“離島特化”の引越し屋・アイランデクス株式会社が優勝しました！
▼ICC公式記事
https://industry-co-creation.com/news/121504
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qd1gQ_kZ8gw ]
▼動画アーカイブ（アイランデクスのピッチは1:04:38頃です）
https://www.youtube.com/watch?v=qd1gQ_kZ8gw
授賞式の様子
「ソーシャルグッド・カタパルト」優勝
ソーシャルグッド・カタパルトでは、社会課題の解決に挑む起業家が登壇。
アイランデクス株式会社 代表取締役 池田和法 は
「人生に離島を」
というスローガンのもと、離島への引越しを通じて顔の見える社会をつなぎ直してきた取り組みについて発表しました。
離島物流の社会的意義とコミュニティ再生をテーマにしたプレゼンテーションが評価され、審査員である経営者・投資家による投票の結果、社会インパクトと事業の独自性が高く評価され最優秀評価を獲得し優勝しました。
アイランデクス株式会社 代表取締役 池田和法 プレゼンテーション中の写真
プレゼンテーション内容
1 日本の離島が抱える人口減少という社会課題
・日本には 416の有人離島
・多くの島で人口減少・担い手不足が進行
・離島は社会インフラ整備から取り残されてきた側面
・象徴的障壁の一つが 物流・引越し
2 離島特化の引越しサービス「離島引越し便」
・船便と島内物流を組み合わせた独自ネットワーク
・3,200家族以上の離島引越し
・全国約80％の有人離島をカバー
3 地域のキーマンと共に行う「共助型引越し」
・DX=どろくさい・トランスフォーメーション
・地域住民と協働する引越しモデル
・移住者と地域の関係づくりを促進
・単なる物流ではなく コミュニティの入口
4 離島から生まれる新しい社会価値
・文化・自然・コミュニティを未来へ
・顔の見える社会の再構築
・物流から地域循環を生み出す
5 人口減少社会への離島からのヒント
・これから人類が経験したことがない「超人口減少時代」
・課題は、人が減ることよりも、人と人との関係が薄れていくこと
・仕事を、関係の始まりと捉えることで、顔の見える仕事の価値
・離島経済に、「経済合理性」を超えるヒントがある
超人口減少時代。離島は日本の2050年の状況がすでにはじまっている
アイランデクスは、お客様と再会するための「ファン感謝祭」を離島で開催
アイランデクス株式会社 代表取締役 池田和法 プレゼンテーション中の写真
離島の暮らしを支える事業へ
アイランデクス株式会社は「離島引越し便」を起点に
・移り住みやすくする仕組み
・暮らしやすくする仕組み
・関わりやすくする仕組み
という3領域を軸に、離島と日本の未来をつなぐ新しい社会インフラの構築を目指しています。
アイランデクス株式会社について
日本で唯一、離島に特化した引越しサービス 「離島引越し便(R)」 を展開。2018年設立。
物流や住まい、仕事の分断によって潜在化していた離島の社会課題を起点に、
・車両輸送
・建設業
・学生寮
・シェアハウス
・宿泊事業
へと事業を拡張。
現在 全国8つの離島に拠点 を持ち、
累計 4万人以上の離島移住・物流に関与。
「人生に離島を。」をスローガンに、
途切れてしまった社会インフラを現場からつなぎ直しています。
引越し風景
事業別情報
■離島引越し便
https://ritouhikkoshi.com/
■沖縄車両輸送のアイランデクス
https://car-okinawa.com/
■離島のシェアハウスBAY
https://bay-sharehouse.com/
■しまの工務店（グループ会社：アイランドスケープ株式会社運営）
https://shimanoco.com/
■ゲストハウスONE宮古島
https://onemiyakojima.jp/
■ヴィラ・ニューアサヒ＜宮古島＞
https://onemiyakojima.jp/new-asahi
■ヴィラ・サナハマ＜伊良部島＞
https://villa-sanahama.com/
代表者情報
代表取締役 池田 和法
1987年愛媛県出身。神戸大学大学院 農学研究科修士課程在学中に起業。日本で唯一「離島専門」を掲げる引越しサービス「離島引越し便(R)︎」を展開するアイランデクス株式会社を創業し、代表取締役として経営を牽引。車両輸送・建設業・学生寮運営・シェアハウス・宿泊事業まで、移住と暮らしのボトルネックを統合的に解く離島のライフラインを構築してきた。現在、全国8つの離島に拠点を分散配置し、地域雇用と持続的なオペレーションを実装。累計4万人超の離島移住・物流に関与し、「人生に離島を。」を社会インフラとして定着させる挑戦を続けている。
代表取締役 池田和法
会社概要
アイランデクス株式会社
所在地：福岡県福岡市中央区大名2-6-11
代表取締役：池田 和法
事業内容：離島引越しサービス「離島引越し便(R)️」
資本金：350万円
設立：2018年1月
コーポレートサイト：https://islandex.co.jp
採用サイト：https://islandex-recruit.com(https://islandex-recruit.com/)
問い合わせ先
メール：info@islandex.co.jp（広報担当）
WEBサイト：https://islandex.co.jp