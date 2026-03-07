文京区立誠之小学校が子どもの健康を守る新しい校帽を採用

学校の思い:子どもの肌を守り、安全で機能性の高いUV&遮熱帽子を採用

文京区立誠之小学校（東京都文京区）は、児童の健康を守る取り組みの一環として、 紫外線対策と遮熱機能を兼ね備えた「3WAY遮熱＆UVカット制帽」を 都内で初めて採用しました。

近年、紫外線の増加や気温上昇により、子どもたちの肌への影響や熱中症のリスクが高まっています。同校では、成長期の子どもたちのデリケートな肌を紫外線から守り、なおかつ快適に学校生活を送れるよう、機能性と安全性を兼ね備えた帽子を選定することが急務となっていることを感じられていたとのこと。

今回採用された制帽は、UVカット・遮熱・3WAY仕様という多機能性が評価され、 新1年生から順次導入されます。児童が毎日安心して着用でき、 保護者からも信頼される“新しい学校帽子のスタンダード”を目指す取り組みです。

紫外線対策の必要性

文京区立誠之小学校校帽販売店情報

近年、オゾン層の変化などにより地上に届く紫外線量が増加しており、子どもの紫外線対策は待ったなしの課題となっています。WHOでは、18歳までの子供こそ、紫外線対策をする対象だと言っています（WHO Sun-protection子供のための紫外線対策協会訳）

子どもの紫外線対策が重要な理由

子どもの皮膚は大人に比べて薄く未発達であるため、紫外線の影響を受けやすいとされています。

また、人が一生に浴びる紫外線量の約半分は18歳までに浴びるともいわれており、幼少期からの紫外線対策が重要です。

幼少期に過度な紫外線を浴びることは、将来的な皮膚トラブルや健康リスクを高める可能性があり、さらに強い日差しは体温の上昇を招き、熱中症のリスクも高めます。

このような背景から、世界保健機関（WHO）だけでなく、環境省や気象庁も子どもの紫外線対策の重要性を提唱しており、学校現場における対策の強化が求められています。

機能性のある「3WAY遮熱&UVカット制帽」の説明

今回採用された校帽は、子どもたちの日常生活に寄り添った、高機能な校帽です。

1. 高いUVカット機能

紫外線を効果的にカットする特殊な生地を使用、さらに長めのつばは、子どもたちの顔や首筋を強い日差しから守ります。

2. 優れた遮熱性能

校帽内部の温度上昇を抑える遮熱機能により、暑い日でも快適に過ごせます。熱中症予防にも効果的です。

3. 3WAYで使い分け可能

子どもたち自身が状況に応じて使い分けられるため、実用性が高く、洗えるため長く愛用できる設計となっています。

4. 安全性への配慮

つばの上げ下げが簡単なことから、視界を遮らないデザインで、通学時の安全性にも配慮しています。

株式会社ピーカブーの願い

通学中の安全を地域で見守ってください

子どもたちの通学路での安全は、学校だけでなく地域全体で守っていくものだと考えます。この特徴的な「3WAY遮熱&UVカット制帽」を着用した誠之小学校の児童を見かけましたら、温かく安全を見守っていただけますと幸いです。

地域の皆様の見守りが、子どもたちの安心・安全な登下校につながります。

紫外線だけでなく熱中症対策も、帽子ひとつでしっかりと

スタッフ全員が女性であり、育児経験を持つ私たち株式会社ピーカブーは、 「帽子ひとつで子どもの健康を総合的に守りたい」という思いから、この校帽を開発しました。

紫外線対策に加え、遮熱機能によって熱中症予防にも貢献できること。そして、それが“毎日の校帽”として自然に定着することで、子どもたちの健康を継続的に守り続けられること。この2つを両立することを目指した製品です。 今後も、子どもたちが安心して外で遊び、学べる環境づくりに貢献できる製品開発を進めてまいります。

今後の展開

文京区立誠之小学校は、都内で最初に3WAY遮熱＆UVカット校帽を採用した学校となります。今回の取り組みが、子どもたちの健康を守る新しい選択肢として広がり、同様の課題を抱える他校にも波及していくことを願っています。

