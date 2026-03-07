エトハート、デジタルシングル「Butterfly Doors」コンセプトフォト公開！“シック＋洗練”の抑制されたカリスマ…“Gen Zの憧れ”予告！

TITAN CONTENT

グループ・AtHeart（以下、エトハート）が、“ハートティーン”の魅力で再び華やかな飛躍に乗り出す。

エトハートは6日、公式SNSを通じてデジタルシングル「Butterfly Doors」のブラックバージョンのコンセプトフォトを公開した。

公開された写真の中でエトハートは、深い闇が漂う空間の中で大胆なポーズと表情演技を披露し、抑制されたカリスマ性を放った。ブラックカラーをメインにした感覚的なルックで、シックかつ洗練された魅力を発揮。“Gen Zの憧れ”らしいヒップなスタイルを完璧に着こなし、視線を集めた。

特に、カメラを見つめるメンバーたちの力強い眼差しは、新曲「Butterfly Doors」を通じて見せるエトハートの一段と進化した音楽とパフォーマンスへの期待を高めた。

エトハートは、デビュー後初のカムバックとなる今回の活動を通じて、“ハートティーン（HeartTeen）”の魅力をさらに確固たるものにする。エトハートならではの率直で堂々とした魅力をベースに、前作「Shut Up（シャット・アップ）」で見せた自信を超え、より深い感情の世界へとグローバルファンを招く予定だ。

ストレートな魅力が際立つ「Shut Up」でカムバックへの期待を高めたエトハートは、リリースと同時にYouTube「日間Shorts人気曲」1位を記録し、熱い話題性を証明した。さらにエトハートは、「Butterfly Doors」を通じて新たなチャプターの幕開けを予告しており、国内外の音楽ファンから大きな期待が寄せられている。

一方、エトハートのデジタルシングル「Butterfly Doors」は、11日午後6時に韓国をはじめ世界中の音源プラットフォームを通じてリリースされる。

［写真提供＝タイタンコンテンツ］