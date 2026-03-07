こども家庭庁が主催する「プレコンシンポジウム 2026」に、賛同企業として当日のブース出展と動画配信を行います

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/(https://famione.com/benefit/) などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、こども家庭庁主催「プレコンシンポジウム 2026」の賛同企業・団体として参画したことをお知らせいたします。

また、2026年3月8日（日）のイベント当日は、特設ブースの出展と応援メッセージ動画の提供を行い、プレコンセプションケアに関する普及啓発を支援いたします。

【特設ページURL】 https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/bpi0308precon/

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-738-4583919196885eddac68d6a5afd21298.pdf■「プレコンシンポジウム 2026」への参画について

ファミワンはこれまで、多くの自治体や企業と共に、不妊治療支援やプレコンセプションケア（以下「プレコン」）の啓発に取り組んでまいりました。 この度、こども家庭庁が主導する「プレコンセプションケア普及啓発事業」の一環である本シンポジウムの「自治体・企業・教育機関等の職員や、プレコンセプションケアに関心を持つ若い世代の方々を対象に、プレコンセプションケアの推進について共に考える」という目的に賛同し、参画を決定いたしました。

■当日のブース出展内容

2026年3月8日（日）の開催当日は、会場内にて特設ブースを出展いたします。ブースでは、プレコンに関する情報発信や、ファミワンのサービスのご紹介などを通じ、参加者の皆様への普及啓発を実施いたします。

■「プレコンシンポジウム 2026 ＃いまを進めよう」開催概要

【日 時】 2026年3月8日（日） 14:00～16:20

【会 場】 イイノホール（東京都千代田区内幸町2-1-1）

【形 式】 会場開催＋オンライン配信（YouTube Live）

【費 用】 無料

【主 催】 こども家庭庁

【事務局】 株式会社日経BP

【公式サイト】 https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/bpi0308precon/

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995