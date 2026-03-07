加藤貿易株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：加藤 克也、以下「当社」)は、足ヘルスケアブランド「ラクラク歩行」シリーズより、新商品「メディカルアームスリーブ」を2026年3月6日より発売いたしました。





ラクラク歩行 メディカルアームスリーブ





本商品は、上肢の静脈血およびリンパ液のうっ滞を軽減または予防し、静脈還流の促進を目的として使用する二の腕用の弾性スリーブです。

脚のケア用品は着圧ソックスなどを中心に広く普及していますが、腕まわりに着目したケア用品はまだ多くありません。当社は、日常生活の中で感じる腕まわりの違和感や不快感に対し、無理なく取り入れられるケアの選択肢を届けたいと考え、本商品を企画しました。

医療機器としての機能を備えながらも、「きつい・痛い・続かない」といった着用時の負担に配慮し、日常生活の中で使いやすい着用感を目指しています。









【商品開発の背景】

腕まわりの違和感に、日常の中で取り入れられるケアをデスクワークやスマートフォン操作、家事など、私たちは日常生活の中で腕を使う機会が多くあります。

その中で

・腕がだるく感じる

・夕方になると腕が重く感じる

・腕まわりに違和感がある

といった悩みを感じる方も少なくありません。





しかし、腕まわりのケア用品は脚用製品と比べて選択肢が少なく、医療用弾性製品は締め付けが強く感じられることもあります。

当社は、こうした「必要なのに続けにくい」という声に着目し、日常生活の中で無理なく取り入れられる腕ケア用品として本商品を企画しました。





メディカルアームスリーブ 説明





【商品特長】

本商品は、「きつくて使い続けられない」という声に配慮し、医療機器としての機能を守りながら、日常生活の中で使いやすい着用感を目指して設計しています。





メディカルアームスリーブ 着圧

メディカルアームスリーブ 特長





■特長1

＜きつくなりすぎない段階着圧設計＞

本商品の特長は、手首から二の腕に向かって圧迫圧が段階的に弱くなる段階着圧設計です。

末梢から中枢へ圧を移行させることで

・上肢のむくみ軽減

・静脈の血行促進

を目的としています。





圧迫圧は第三者試験機関による測定で

・手首：約18.9hPa

・二の腕：約10.6hPa

を確認しています。

部位ごとに圧を調整することで、腕の血流の流れを考えた設計としました。





■特長2

＜日常生活に取り入れやすいやさしい圧＞

腕は家事やデスクワークなど、日常生活の中で動きの多い部位です。

そのため、締め付けが強い製品では違和感が生じやすく、長時間の着用が難しくなることがあります。

本商品では手首や上腕に過度な圧がかかりにくい設計とし、日常生活の中で使いやすいやさしい着用感を目指しました。

・自宅でくつろぐ時間

・デスクワーク中

・移動中

・リラックスタイム

など、さまざまな生活シーンで取り入れやすい仕様です。





■特長3

＜綿85％の素材で肌あたりにも配慮＞

本製品は綿85％、ポリウレタン15％の素材を使用しています。

腕に直接触れる時間が長いことを想定し、肌当たりのやさしさと伸縮性のバランスを考えた素材を採用しました。

蒸れにくく快適な着用感を保ちながら、長時間でもストレスを感じにくい仕様です。

また第三者試験機関による試験で、紫外線遮蔽率98.8％を確認しています。

腕を覆うことで、外出時の日差し対策としても活用できます。





■特長4

＜着けやすく扱いやすい設計＞

弾性製品は着脱が難しいというイメージを持たれることもあります。

本商品ではゆとりのある設計とすることで、着けやすく脱ぎやすい仕様を目指しました。

ご年配の方にも扱いやすく、日常生活の中で無理なく使えることを大切にしています。









【使用シーン】

・ウォーキングなどの軽い運動時

・読書やテレビを見るリラックスタイム

・洗い物や掃除などの家事の合間

など、日常生活のさまざまな場面で腕まわりをサポートします。









【こんな方におすすめ】

・二の腕のむくみやハリ感が気になる方

・腕まわりの不快感が気になる方

・強い締めつけが苦手な方

・自分で無理なく着脱できるものを選びたい方

・毎日使いやすい仕様のものを選びたい方









【商品仕様】

商品名 ： ラクラク歩行 メディカルアームスリーブ

サイズ展開 ： M / L

・Mサイズ 手首 13.5～18.5cm

二の腕 22～32cm

・Lサイズ 手首 16.0～22.0cm

二の腕 28～38cm

材質 ： 綿85％ ポリウレタン15％

分類 ： 一般医療機器弾性ストッキング

(製造販売届出番号：11B1X10025729505)

販売価格 ： 2,600円(税込)









【販売チャネル】

モノプロ公式オンラインショップ ： https://monopro.life/view/item/000000000168

モノプロギフト 楽天市場店 ： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/raku0030/

モノプロギフト Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/raku0030.html

【公式】モノプロ / 【公式】ガレー Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR3XHWVY





ラクラク歩行(ウォーク)ロゴ





本製品は一般医療機器です。

使用前に必ず添付文書をお読みください。

医師の指導のもと、適切なサイズを選択し使用してください。









■会社概要

会社名 ： 加藤貿易株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 克也

所在地 ： 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町211

設立 ： 2009年6月

事業内容： クリエーションブランド(自社ブランド)および

キュレーションブランド(パートナーブランド)の企画・製造・販売

URL ： https://katotrade.com





加藤貿易株式会社 ロゴ





■加藤貿易株式会社 新ブランド「モノプロ(MonoPro)」について

加藤貿易株式会社は、「まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つけ、暮らしに寄り添うかたちで届ける」ことを企業理念としています。当社が大切にしているのは、単なる商品の販売にとどまらず、モノを通じて「誰かの暮らしを少し良くすること」、そして「その価値をお客様と共に育てていくこと」です。

昨年、当社は従来の「モノプロダクション事業」を進化させ、新ブランド「モノプロ(MonoPro)」を立ち上げました。モノプロが見つめるのは、日常の中で気づかれにくいけれど確かに存在する“ほしい”という気持ちです。私たちはその小さな声を丁寧にすくい取り、毎日の暮らしを快適にするモノとして形にしてお届けします。





★モノプロ 公式サイト

https://monopro.life/





モノプロ(MonoPro)ロゴ