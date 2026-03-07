革新と美を追求するラグジュアリーシャンパーニュブランドANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は、ブランドを象徴するキュヴェ『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black』の新色『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black Gold』を4月1日より発売いたします。





ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black Gold





■受け継がれる存在感に、洗練の輝きを

『NV Brut Black』は、ANGEL CHAMPAGNEの世界観を体現する代表的なキュヴェとして、多くのお客様に選ばれてきました。このたび誕生する「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black Gold」は、その重厚感と気品を継承しながら、上質なゴールドの輝きを纏うことで、より洗練された佇まいへと昇華。ブラックの深みとゴールドの優雅さが織りなすコントラストは、特別なひとときを静かに、そして確かに彩ります。格式ある空間にも自然に溶け込みながら、確かな存在感を放つ一本です。





ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black Gold





◆詳細

商品名 ：ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black Gold

内容量 ：750ml

原産国 ：フランス

品種 ：シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ

アルコール度数：12.5％

価格 ：42,900円(税込)





艶やかな質感と、細部まで丁寧に仕上げられたデザイン。その外観にふさわしく、味わいもまた完成度の高い仕上がりです。アーモンドやバニラ、ハニーサックル、桃の皮を思わせる芳醇なアロマ。クリーミーでなめらかな口当たりの中に、繊細な酸と長期熟成による奥行きが広がります。きめ細やかな泡立ちと上質な余韻が、ゆったりとした時間を演出します。





ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black Gold





◆購入方法

発売日 ： 2026年4月1日(水)

購入方法 ： 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式ショップ ： https://angelchampagne.shop/

公式ショップTEL： 03-6807-4030

銀座店 ： 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL ： 03-6264-5772









◆ANGEL CHAMPAGNEについて

「ANGEL CHAMPAGNE」という名称には、“完全なる美の探究”という想いが込められています。

数十年にわたり受け継がれてきた哲学と、常に革新を追求する姿勢。その融合が、唯一無二の存在感を生み出しています。名高いエノロジスト＊と熟練の醸造責任者のもとで丁寧に造られるその味わいは、精緻さと力強さを兼ね備えたもの。2019年には完全ブラインドで行われる「ロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード」において、同一ブランド出品全3種ゴールドメダルを受賞しました。





*ぶどうの栽培から、収穫、醸造、びん詰めに至るまで全行程を指揮し監督するスペシャリスト





「ロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード2019」ゴールドメダルを受賞





◆会社概要

社名 ： ANGEL JAPAN株式会社

代表者 ： 代表取締役 本村 哲也

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目6-12

URL ： https://angelchampagne.jp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCouSPXATm-KzpbnCtbjfbWQ