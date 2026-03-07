株式会社メディロム・ウェルネス（本社：東京都港区、代表取締役：江口 康二）は、全国のリラクグループ店舗で利用可能な「ギフトチケット」および「リラクカード」を販売しております。このたび、3月14日のホワイトデーに向けた新たなラインナップとして、「LINEギフト」への出品を開始いたしました。 日頃お使いのポイントやLINEギフト限定クーポンをご活用いただくことで、より手軽にくつろぎ時間を贈ることが可能になります。3/14ホワイトデーに向けた特別な贈り物として、日頃の感謝や「ありがとう」という想いを伝えるギフトとして、ぜひご利用ください。

■バレンタインのお返しに「形に残るもの」から「体験」へ

近年、贈り物に対する価値観は多様化しており、物だけでなく “自分を労わる時間” を贈る体験型ギフトの需要が高まっています。ホワイトデーという機会に、日頃お世話になっている方へ「いつもありがとう」という感謝の想いを“健康”という形で届けてみませんか。

■ Re.Ra.Ku グループ eギフト概要

SNSやメールで手軽に送れるデジタルチケットです。決済完了後、即座に発行されるため、急な贈り物にも最適です。利用可能ブランド: 全国のRe.Ra.Ku / Bell Epoc / Ruam Ruam※Spa Re.Ra.Kuではご利用いただけません。

【販売サイト】

▪️Re.Ra.Ku グループ公式eギフトサイト（https://reraku.egift-store.com）オリジナルのメッセージカードで感謝の気持ちを添えて届けられます♪お支払い方法クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners)▪️Yahoo!ショッピング（https://store.shopping.yahoo.co.jp/gifteeegift/reraku.html#sideNaviItems）お支払い方法PayPay関連のお支払い方法／Yahoo!かんたん決済／クレジット／コンビニ決済／銀行振込 など▪️メルカリギフト（https://mercari.shop.giftstoremodule.com/items?brand_id=qblZL3OVyk76sGZB0YQegE1J）お支払い方法メルペイ関連のお支払い方法▪️ギフトモール（https://giftmall.co.jp/shop/reraku/）お支払い方法クレジットカード決済／コンビニ前払い決済／ペイジー前払い決済／PayPay決済／Amazon Pay決済▪️LINEギフト（https://linegift.line.me/）お支払い方法クレジットカード決済／PayPay決済／d払い決済／au PAY決済／ソフトバンクまとめて支払い

■ 店頭で購入できる「リラクカード」について

オンラインギフトに加え、全国の店頭でチャージ式のプリペイドカードも販売しております。

購入方法Re.Ra.Ku／Bell Epoc 全店の店頭にて販売しております。1,000円単位でチャージが可能です。※ギフトカードの在庫状況は各店舗にお問い合わせください※購入日から3営業日以内にポイント付与され、ご利用可能になりますお支払い方法現金またはクレジットカード※クレジットカードブランドに関しては各店舗にお問い合わせください有効期限チャージ日より180日間利用可能店舗Re.Ra.Ku／Bell Epoc／Ruam Ruam 全店でご利用可能です※Spa Re.Ra.Ku ではご利用いただけません

■Re.Ra.Ku Groupについて

Re.Ra.Ku Group(リラク グループ) は「Re.Ra.Ku 」を中心に全国にリラクゼーションスタジオを展開しています。商業施設や路面店に展開をする「Re.Ra.Ku 」以外にも、温浴施設に展開する「Spa Re.Ra.Ku 」、複合型ランニングステーションを展開をする「Re.Ra.Ku PRO」、地方を中心にリフレクソロジーやアロマボディケアなどの豊富なメニューを展開する「Bell Epoc」、アジアン手技を展開する「Ruam Ruam」の5つのブランドを展開しています。

■メディロムグループについて

https://reraku.jp/

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。今後は、創業以来蓄積してきた生活習慣データを活用したデータ解析事業にも領域を拡大し、予防から医療までを一貫して支える次世代型ヘルスケアプラットフォームの構築を目指してまいります。社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.）上場市場： NASDAQティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM)本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表：代表取締役 江口 康二設立： 2000年7月社名：株式会社メディロム・ウェルネス本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表：代表取締役 江口 康二