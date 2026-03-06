インドネシア発の発酵大豆スナック「大豆テンペCHIPS」日本市場へ「FOODEX JAPAN 2026」で展示

株式会社DRAGON AGENCY

株式会社DRAGON AGENCY（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：飯田真資）は、インドネシアの伝統的な発酵食品「テンペ」を使用したスナック商品「大豆テンペCHIPS」を日本市場向け商品として展開しています。



このたび、2026年3月10日から東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」において、インドネシア共和国大使館の協力により、インドネシアパビリオン内で本商品の展示を行うこととなりました。



「大豆テンペCHIPS」は、発酵食品と植物性たんぱく質を手軽に楽しめる新しい健康志向スナックとして、日本市場への普及を目指しています。日本ではまだ流通量が少ないテンペスナックとして、新しい発酵食品スナックの選択肢を提案します。







世界で注目される発酵食品「テンペ」


テンペはインドネシアで古くから食べられている発酵大豆食品で、大豆をテンペ菌で発酵させて作られます。


高たんぱくで栄養価が高く、近年では欧米を中心に健康食品として注目されている植物性食品の1つです。


「大豆テンペCHIPS」は、このテンペを薄くスライスし、サクサクとした軽い食感のスナックに仕上げた商品です。


発酵大豆ならではの旨味と香ばしさを楽しむことができます。


また、近年注目されている植物性プロテインスナックとしても期待されています。



日本市場向けに開発された3つのフレーバー


日本の消費者の嗜好に合わせ、以下の3つのフレーバーを展開しています。



■ 旨塩味


テンペ本来の旨味を引き立てるシンプルな塩味


■ 海苔味


日本人に親しみのある海苔の風味を加えた味


■ バラド味


インドネシアの代表的なスパイス料理「バラド」をイメージしたピリ辛味



ビールなどのおつまみとしてはもちろん、サラダや料理のトッピングとしても楽しめる商品です。





健康志向スナック市場の拡大


近年、健康志向の高まりにより、植物性食品や発酵食品への関心が世界的に高まっています。


特に植物性プロテインやプラントベース食品は、健康や環境への意識の高まりを背景に市場が拡大しています。


「大豆テンペCHIPS」は、このような健康志向食品の流れの中で、発酵食品と植物性プロテインを組み合わせた新しいスナック商品として、日本市場への展開を進めています。



日本国内での販売展開


本商品は、インドネシアの製造パートナーと連携し、株式会社DRAGON AGENCYが日本市場向けの商品企画・ブランド設計を行い、日本国内での輸入・供給を行っています。



今後は、



・輸入食品店


・高級スーパー


・健康食品店


・自然食品店


・飲食店



などへの販売拡大を目指しています。






FOODEX JAPAN 2026 出展概要


展示会名：FOODEX JAPAN 2026


開催期間：2026年3月10日（火）～ 3月13日（金）


会　　場：東京ビッグサイト


展示場所：インドネシアパビリオン



本展示では、日本の食品バイヤーや外食事業者に向けて「大豆テンペCHIPS」の魅力を紹介し、日本市場での販売拡大を目指します。



コメント

株式会社DRAGON AGENCY


取締役／プロジェクト責任者　堀英智



「テンペはインドネシアでは非常に身近な発酵食品ですが、日本ではまだ広く知られていません。


大豆テンペCHIPSを通じて、健康的でおいしいテンペの魅力を日本の皆さまに知っていただき、インドネシアの食文化の魅力も伝えていきたいと考えています。」



会社概要

会社名：株式会社DRAGON AGENCY


所在地：愛知県名古屋市名駅五丁目23番17号


代表者：代表取締役　飯田真資


事業内容：ソフトウェア開発、海外食品の輸入販売、海外商材の日本市場へのブランド展開



本件に関するお問い合わせ

株式会社DRAGON AGENCY


担当：堀


メール：hidetomo.hori@dragonagency.co.jp


TEL：052-569-5230


URL：https://happy-tempe.jp/