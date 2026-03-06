『ドールズフロントライン』本日3月6日(金)メンテナンス後より、最終章の期間限定イベント『零点潮汐』を開催！

株式会社サンボーンジャパン

＜ドールズフロントライン ニュースリリース＞

2026年3月6日配信

株式会社サンボーンジャパンは、スマホ向け戦略型シミュレーションゲーム『ドールズフロントライン(以下、「ドルフロ」)』において、本日3月6日(金)メンテナンス後より開催する、最終章である期間限定イベント『零点潮汐（れいてんちょうせき）』の情報をお知らせいたします。

また、近日開催予定のイベントについて等も合わせてお知らせいたします。

■3月6日(金)メンテナンス後より、最終章の期間限定イベント『零点潮汐』を開催！

期間限定イベント『零点潮汐（れいてんちょうせき）』に関する各種報酬などの情報についてお知らせいたします。

また、同様の情報を公式X(旧Twitter)でも発信しておりますので、合わせてご覧くださいませ。

▼開催期間

3月6日(金)メンテナンス後 ～3月27日(金)13:00

・イベントPV

特別イベント「零点潮汐」のPVを公式YouTubeにて公開中です。

https://youtu.be/IaaCm1SeFqs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IaaCm1SeFqs ]

・イベントショップ

イベント期間中、指定のイベントステージをクリアすることで入手できるイベントアイテム「零点残晶」をイベントショップにて報酬と交換することができます。

「零点残晶」を集めてカリーナ専用スキンやカルカノ M91/38専用装備、ブラックホール妖精などと交換しましょう！

・特殊人形交換ショップ

イベント期間中、ステージ「泣き虫」-UXをクリアすることで、アイテム「蝕心の仮面・零点潮汐」x1を獲得でき、本アイテムを使用することで、イベントショップにて今回の特殊人形と交換することができます。

交換対象：HMG21、AR-18、TPS、Five-seven

■前線協定に新たに「Mk.18」の限定スキンが登場

ウィークリー任務とデイリー任務をクリアすることで「前線協定」のレベルが上昇し、新型射撃管制モジュールや未所持人形解放ビーコンなどの豪華報酬がもらえる『前線協定 極地ボーダー』を「3月9日(月)0:00」より開催します。

今回は一定のレベルに達することでMk.18専用スキン「ブリザードフィン」も獲得できるのでぜひ「前線協定」のレベルをあげてスキンを貰いましょう！

また、過去の特典スキン「S.A.T.8-夕日の花と唄」「M327-キューティトレーナー」「劉氏歩槍-浮世の風潮」も期間限定で復刻販売されますので、こちらもお見逃しなく。

特典スキン「S.A.T.8-夕日の花と唄」「M327-キューティトレーナー」「劉氏歩槍-浮世の風潮」は前線協定レベル25以上で1回のみ購入可能。

▼『前線協定 極地ボーダー』開催期間

3月9日(月)0:00～4月12日(日)23:59

『ドールズフロントライン』について

ジャンル：育成&戦略シミュレーションゲーム

運営：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)

『ドールズフロントライン』(基本情報)

『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台とした、ダークかつシリアスな世界観が魅力のスマホ向け戦略型シミュレーションゲーム。

プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を、自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指しましょう！

▶様々な銃器が可愛い女の子に！お気に入りの戦術人形と一緒に戦場を駆け抜けよう！

第三次世界大戦後の荒廃した世界で繰り広げられる重厚なストーリー

『ドルフロ』といえば魅力的な『戦術人形』、そしてハードな『ストーリー』。

第三次世界大戦後の2062年。民間軍事会社「グリフィン」の指揮官であるプレイヤーは、

戦術人形たちと共に数多戦場を駆け抜けることとなります。

人類に仇なす「鉄血」の人形たち、そして戦場の影に潜む謎がアナタの着任を待っています。

▲メインストーリーの主要キャラ「M4A1」。AR小隊に所属し、指揮官がいなくても部隊の指揮が執れる特別な戦術人形。▲「グリフィン」と敵対する「鉄血」。ある事件が起き、「鉄血」の人形、全てが暴走。人類の敵としてプレイヤーの前に立ちふさがる。



キャラクターを「製造」して入手！部隊を編成しよう！

戦術人形は「人力」「弾薬」「配給」「部品」の数を組み合わせて製造することが可能！ 戦術人形は銃器の種類による得手不得手があるだけでなく、個々で様々なスキルを持っています。 戦術人形同士の組み合わせを考え、部隊を編成しましょう。

▲人形製造を行うには「人形製造契約」が必要となる。デイリーミッションをクリアすると入手できる為、積極的にミッションをこなしていこう。▲銃器の種類やスキルを考えながら部隊を編成しよう。「陣形設定」でスキルの効果範囲を見ながら、戦闘中の立ち位置を設定しておこう。

マスを占領して敵を撃破！任務達成を目指せ！

『ドルフロ』の戦闘はボードゲーム方式。

マップ戦闘中は毎ターン、行動ポイントを消費しながら移動。敵と同じマスへ移動することで銃撃戦へ移行します。

敵の動きを予想しながらマスを占領！戦略的に作戦を遂行しましょう！

▲マップごとの任務目標を達成することでクリアとなる。 配置されているマスには様々なギミックがある。配置や効 果を考えながら攻略しよう▲戦闘は基本的にオートで進行する。部隊を編成する際に 陣形をしっかり考えることが勝利への鍵となる。