『ドールズフロントライン』本日3月6日(金)メンテナンス後より、最終章の期間限定イベント『零点潮汐』を開催！

2026年3月6日配信



株式会社サンボーンジャパンは、スマホ向け戦略型シミュレーションゲーム『ドールズフロントライン(以下、「ドルフロ」)』において、本日3月6日(金)メンテナンス後より開催する、最終章である期間限定イベント『零点潮汐（れいてんちょうせき）』の情報をお知らせいたします。


また、近日開催予定のイベントについて等も合わせてお知らせいたします。





■3月6日(金)メンテナンス後より、最終章の期間限定イベント『零点潮汐』を開催！

期間限定イベント『零点潮汐（れいてんちょうせき）』に関する各種報酬などの情報についてお知らせいたします。


また、同様の情報を公式X(旧Twitter)でも発信しておりますので、合わせてご覧くださいませ。



▼開催期間


3月6日(金)メンテナンス後 ～3月27日(金)13:00




・イベントPV


特別イベント「零点潮汐」のPVを公式YouTubeにて公開中です。


https://youtu.be/IaaCm1SeFqs


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IaaCm1SeFqs ]


・イベントショップ


イベント期間中、指定のイベントステージをクリアすることで入手できるイベントアイテム「零点残晶」をイベントショップにて報酬と交換することができます。


「零点残晶」を集めてカリーナ専用スキンやカルカノ M91/38専用装備、ブラックホール妖精などと交換しましょう！




・特殊人形交換ショップ


イベント期間中、ステージ「泣き虫」-UXをクリアすることで、アイテム「蝕心の仮面・零点潮汐」x1を獲得でき、本アイテムを使用することで、イベントショップにて今回の特殊人形と交換することができます。



交換対象：HMG21、AR-18、TPS、Five-seven




■前線協定に新たに「Mk.18」の限定スキンが登場

ウィークリー任務とデイリー任務をクリアすることで「前線協定」のレベルが上昇し、新型射撃管制モジュールや未所持人形解放ビーコンなどの豪華報酬がもらえる『前線協定 極地ボーダー』を「3月9日(月)0:00」より開催します。


今回は一定のレベルに達することでMk.18専用スキン「ブリザードフィン」も獲得できるのでぜひ「前線協定」のレベルをあげてスキンを貰いましょう！


また、過去の特典スキン「S.A.T.8-夕日の花と唄」「M327-キューティトレーナー」「劉氏歩槍-浮世の風潮」も期間限定で復刻販売されますので、こちらもお見逃しなく。


特典スキン「S.A.T.8-夕日の花と唄」「M327-キューティトレーナー」「劉氏歩槍-浮世の風潮」は前線協定レベル25以上で1回のみ購入可能。



▼『前線協定 極地ボーダー』開催期間


3月9日(月)0:00～4月12日(日)23:59




『ドールズフロントライン』について

