GAAAT、美樹本晴彦直筆サイン入り「世界に1点」の大型アート作品をオークション販売

株式会社GAAAT

株式会社GAAAT（本社：東京都台東区、代表：徳橋佑輔）は、現在開催中の「美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～斉唱～」にて展示している大型メタルキャンバスアート作品「託された願い」について、オンラインオークションを、2026年3月9日（月）13時より開始いたします。本作品は美樹本晴彦先生の直筆サイン入りで、世界に一点のみの作品です。

本作は、美樹本晴彦先生の40年の軌跡をたどる入口となる画集『MACROSS』の物語の起点となる表紙絵を、巡回展の象徴的な作品として最大サイズで制作したメタルキャンバスアートです。2025年11月開催の福岡ギャラリー「GAAAT GALLERY FUKUOKA」において開催された「美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～響唱～」において、展示現品に美樹本晴彦先生が直筆サインを施した一点ものとなり、最終章「斉唱」の会期中にオンラインオークションとして展開します。作品そのものに加え、巡回の歩みと制作背景を含めた価値として提示する取り組みです。

■ オークション概要

出品作品：美樹本晴彦 直筆サイン入り 大型メタルキャンバスアート（世界に1点）

販売作品：「託された願い」

開始日時：2026年3月9日（月）13:00

終了日時：2026年3月16日（月）20:00

形式：オンラインオークション

開始価格：1,000,000円から開始

オークションURL：https://gallery.gaaat.com/products/mikimotoharuhiko-46

※上記オークションURLページは3月9日（月）13:00より公開されます。

備考：

・入札方法、入札単位、支払い方法、発送時期、送料、返品等の条件はオークションページをご確認ください。

・終了日時および開始価格は確定次第、オークションページにて告知いたします。

■ オークション販売作品

・イラスト：美樹本晴彦画集『MACROSS』メインビジュアル

・タイトル：「託された願い」

・サイズ：A0（841mm × 1189mm）

・仕様：マット＋額装

・サイン：美樹本晴彦氏の直筆サイン入り

<福岡会場でのサイン入れの様子>

本展は、40年以上にわたり描き続けてきた美樹本晴彦氏の「マクロス」イラストレーションの軌跡を、最新テクノロジーを活用したアート表現に昇華した企画展です。今回の「斉唱」は本企画展の最終会期となり、マクロス展として"最終章"を迎えます。

会期：2026年3月3日（火）～3月15日（日）

会場：銀座洋協ホール

〒104-0061 東京都中央区銀座6-3-2 ギャラリーセンタービル6階

開場時間：13:00～19:00（最終日 18:00閉場）

※最終日（3月15日）には美樹本晴彦先生の来場を予定しております。

イベント詳細：

https://gallery.gaaat.com/pages/mikimotoharuhiko

■ 美樹本晴彦画集『MACROSS』展の軌跡

美樹本晴彦氏の画集『MACROSS』の発売を記念し、約1年にわたり全6回、画集に収録されているイラストをGAAATブランドの「メタルキャンバスアート」として展示・販売するアート展を開催してまいりました。今回の「～斉唱～」が最後の会期となります。

１.美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～叙唱～ in東京原宿 （2025年4月開催）

２.美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～重唱～ in横浜みなとみらい（2025年7月開催）

３.美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～合唱～ in大阪なんば （2025年8月開催）

４.美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～輪唱～ in大阪梅田 （2025年10月開催）

５.美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～響唱～ in福岡天神 （2025年11月開催）

６.美樹本晴彦画集『MACROSS』展 ～斉唱～ in東京銀座 （2026年3月開催予定）



■ 株式会社GAAATについて

アートで、世界に新次元の感動を。

GAAATは、アートとテクノロジーの力で、IPコンテンツの表現と体験を新しい次元へ拡張するアートブランドです。私たちは、独自の技術とクリエイションによって、世界観や感情の奥行きを空間的・体験的に広げ、IPが持つ力をアートとして再定義します。

作品は、ホワイトキューブ型ギャラリーや巡回展で発表され、世界中のファンやアートコレクターに届けられます。IPとアートの価値を再定義し、感動が連鎖し続ける新しい市場を創造しています。

WEB：https://gaaat.com/

GAAAT Gallery（EC）：https://gallery.gaaat.com/

Instagram：https://instagram.com/gaaat_art

X：https://x.com/gaaat_art

(C)1984 BIGWEST

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。