Ops.の人気リング「Antheia -アンティア-」シリーズに新カラー登場。スカイブルートパーズが全周に輝く「ANTHEIA-AQUA -アンティア・アクア-」を発売

株式会社HAYNI

花冠をイメージした人気シリーズに、スカイブルートパーズを全周にあしらったエタニティデザインの新作リング

株式会社HAYNIが展開するアクセサリー・ジュエリーブランド「Ops.（オプス）」は、人気の「Antheia -アンティア-」シリーズより、新カラー「ANTHEIA-AQUA -アンティア・アクア-」を販売開始しました。花冠をイメージしたシリーズの世界観はそのままに、スカイブルートパーズを全周にあしらったエタニティデザインで、手元にみずみずしい存在感を添える新作リングです。ベーシックな装いに自然になじみながら、さりげなく手元の印象を更新する一本です。

Antheia-aqua -アンティア・アクア-



人気の「Antheia -アンティア-」シリーズに、新カラー「ANTHEIA-AQUA -アンティア・アクア-」が加わりました。

本商品は、花冠をイメージした「Antheia -アンティア-」シリーズの新カラーとして展開するリングです。やわらかなゴールドカラーの地金に、透明感のあるスカイブルートパーズを全周に配したエタニティデザインが特徴。爽やかなブルーが手元に軽やかなアクセントを添え、シンプルなスタイリングの中でも印象に残る佇まいに仕上げました。

デザインのポイントは、大粒と小粒の天然石を交互に並べたリズム感のある構成。全周に石をあしらった華やかさがありながら、余計な装飾を省いたミニマルなフォルムによって、派手になりすぎず大人の装いに取り入れやすいバランスに仕上げました。

きれいめな着こなしにはもちろん、シャツやTシャツ、デニムなどのベーシックな装いに合わせるだけでも、手元の印象をさりげなく更新します。大ぶりな天然石の存在感を楽しめる一方で、重ね付けしやすいデザインも魅力です。

素材にはSILVER925を使用し、K18GPのゴールドコーティングを施しました。石には多面カットのスカイブルートパーズを採用し、光を受けるたびに繊細な表情を見せます。さらに、ニッケルフリー仕様のため、素材面にも配慮した仕上がりです。美しいゴールドの見え方と実用性を両立し、日常使いしやすい一本に仕上げました。

存在感のある幅感がありながら、コーディネートになじみやすく、一本で楽しむのはもちろん、他のリングとのレイヤードにも活躍します。

爽やかな色彩とエタニティデザインの華やかさを併せ持つ「ANTHEIA-AQUA -アンティア・アクア-」。季節の変わり目に手元の印象を軽やかに変えたいときや、装いにさりげない鮮度を添えたいときに取り入れたい新作リングです。

左から Antheia-wer -アンティア・ウェール- / Antheia-viola -アンティア・ヴィオラ- / Antheia-aqua -アンティア・アクア- / Antheia-crysita -アンティア・クリスタ-

アンティアシリーズはこちら(https://ops-official.com/c/series/antheia)

【商品情報・販売情報】

商品名：ANTHEIA-AQUA -アンティア・アクア-

商品カテゴリ：リング

価格：15,400円（税込）

商品ページ：https://ops-official.com/c/ring/antheia-aqua-r

シリーズページ：https://ops-official.com/c/series/antheia

発売状況：販売中

素材：SILVER925、K18GP（ゴールドコーティング）

石：スカイブルートパーズ

サイズ展開：9号、11号、13号、15号、17号

仕様：9号・11号・13号は9石、15号・17号は10石

サイズ詳細：リング幅 約6mm、リング厚み 約2.5mm

特徴：全周に天然石を配したエタニティデザイン、大粒と小粒を交互に並べたデザイン、ニッケルフリー仕様、重ね付けしやすいデザイン

■Ops.（オプス）について

Ops.（オプス）は、株式会社HAYNIが展開するアクセサリー・ジュエリーブランドです。ベーシックな装いにさりげない鮮度を添える、ミニマルでモダンなジュエリーを提案しています。シンプルでありながら埋もれないバランス感を大切に、SILVER925、10K、18K、天然石、パールなどの素材を用いたコレクションを展開。日常に取り入れやすく、それでいて装い全体を洗練して見せる、大人の女性のためのジュエリーを届けています。

■公式サイト・SNS

オフィシャルサイト（日本向け）：https://ops-official.com/

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/opale/

Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ops-jewel/

オフィシャルサイト（海外向け）：https://ops-official.net/

Instagram：https://www.instagram.com/ops_accessory/

■会社概要

会社名：株式会社HAYNI

所在地：大阪府大阪市淀川区十八条3-9-35

URL：https://www.hayni.jp/

事業内容：オリジナルバッグ、アクセサリー等の企画・販売