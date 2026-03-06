自然と共生する新店舗が誕生。名古屋・星が丘に「生活の木 星が丘テラス店」が3月15日オープン。

株式会社 生活の木

株式会社生活の木（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 重永 忠）は、3月15日（日）に、名古屋市千種区の星が丘テラスに、「生活の木 星が丘テラス店」をオープンいたします。

星が丘は、名古屋市内中心部から近いながらも、緑豊かな立地にある "人と自然を思いやる" ボタニカルタウン。



生活の木は、そんな星が丘の街と共生・共創し、新たにオープンする「星が丘テラス店」から、心が躍るハーブやアロマのある暮らしを提案します。

店舗の特徴・サービス内容

生活の木の直営ショップでは、世界中の植物から抽出されたエッセンシャルオイルをはじめ、ハーブティー、ハーブコーディアル（ハーブや果実をシロップに漬けこんだ濃縮飲料）、マヌカハニーなど、自然の恵みを美味しく・手軽に毎日に取り入れられる商品をラインナップ。アロマテラピー初心者の方から、もっと深く知りたい方まで、Wellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）な生活をお届けします。



星が丘テラス店では、ハーブやアロマについて学べる講座やワークショップも開講。楽しみ方や使い方を知ることで、日々の暮らしにより深く取り入れていただけます。

各種ワークショップを開催いたします（画像はイメージ）

また、リードディフューザーのカスタマイズ体験のサービス*も予定しております。その時の気分や体調によって4種のテーマから香りのベースを選び、そこから自分の好きな香りの精油をアクセントとして加えて仕上げる調合体験です。



*オープン時は下記キャンペーンのワークショップのみ開催となります。開始時期は決まり次第、別途告知いたします。

オープン記念キャンペーン

【オープン記念１.】

オープン記念限定商品 エシカルハッピーバッグ

生活の木こだわりのマヌカハニーや、春を快適に過ごすアイテムを詰め合わせました。

価 格：3,500円（税込）

限定数：50セット



【オープン記念２.】

お買い上げ特典 ／１.もしくは２.からお選び下さい。

１.8,800円（税込）以上お買い上げのお客様に「おいしいハーブティーアソートボックス1箱（18袋入り）」をプレゼント（先着30名様限定）

２.3月15日（日）～4月30日（木）までの期間中、3,600円（税込）以上お買い上げのお客様に、生活の木公式LINEまたは公式アプリ登録で、「おいしいハーブティー1箱（10袋入り）」をプレゼント



【オープン記念３.】

ワークショップのご予約はWEB受付のみとなります。

※ご予約は3月10日（火）10時公開・受付開始予定

予約ページはこちら :https://select-type.com/rsv/?id=yGJmT41-xzU&c_id=420469



１.アロマスプレー作り

テーマは「星座と暮らす12か月のアロマルームスプレー作り」

12星座をテーマに、ひとつの星座の香りを紐解きながらルームスプレーを作成いただけます。

星の物語に耳を傾け、自分を大切にする時間を過ごしませんか。お好きな香りで選んでいただいても大丈夫です。

星座が紡ぐ香りの旅をお楽しみください。

日 程：3月27日（金）～29日（日）

時 間：各日 １.11時～／２.14時～（所要時間 約30分）

定 員：各回 4名様

参加費：1,500円（税込）



２.バタフライピーで染める ―エシカルバスソルトづくり―

天然塩やエッセンシャルオイル、ハーブを用いた、肌と心に優しい「エシカルバスソルト」を作ります。

夕暮れ空を思わせるバタフライピーの神秘の色合いを楽しみながら、心と身体をやさしく整えるエシカルなバスソルトを手作りしてみませんか。

日 程：4月3日（金）～5日（日）

時 間：各日 １.11時～／２.14時～（所要時間 約30分）

定 員：各回 4名様

参加費：2,000円（税込）



※予告なくイベント内容が変更となる場合がございます。

店舗情報

〒464-0802

愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-50

星が丘テラス WEST 2F



TEL：03-3409-1836（～3/14まで）／080-1049-5627（3/15～オープン日以降）

営業時間：10:00～19:00

店舗ページはこちら :https://www.treeoflife.co.jp/shop/hoshigaoka.html

■株式会社 生活の木について

私たち生活の木は、1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道の地で生まれたライフスタイルカンパニーです。創業以来、40年以上もの歳月をかけ、国内外の提携農園（パートナーファーム）から、厳選したハーブや精油、植物油など、世界中の自然の恵みを調達。それら素材をもとに商品開発・製造・販売を行い、全国の直営ショップのほか、メディカルハーブガーデンや、アーユルヴェーダサロン、カルチャースクールなどを通じて、ハーブやアロマテラピーを普及・啓発してきました。ハーブやアロマテラピーのみならず、より多くの自然の恵みを採り入れることで、心身ともに健康で美しくあるためのWellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）なライフスタイルを提案していきます。



代表者：代表取締役 重永 忠

所在地：東京都渋谷区神宮前 6丁目3番8号

URL：https://corp.treeoflife.co.jp