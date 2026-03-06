ISABEL MARANT 2026秋冬コレクションを発表

ISABEL MARANT JAPAN株式会社

A sense of togetherness (つながりの感覚) ー ISABEL MARANT(イザベル マラン)の2026

年秋冬コレクションは、ISABEL MARANTガールズギャングが夜を彩るように、一体感のある世界観を描きます。シルエットは典型的なパリジェンヌルックに根ざしており、端正にカットされたボクシーなレザージャケットに、すっきりとしたデニムジーンズを合わせ、肩の力を抜いたボリュームで魅せています。



コレクションを貫くのは、マスキュリンとフェミニンのあいだに漂う緊張感。ドライバーズニットやセーラーケーブ

ルニット、オーバーサイズのボタンが印象的なアビエーターアウターが凛とした強さを添える一方で、チュールドレスの透け感や刺繍入りビスチェ、シャープに深くカッティングされたレザーブーツが、ほのかなセンシュアリティを描き出します。



デイタイムからナイトタイムまで自然に続くスタイルも特徴です。アンクルブーツはサイハイソックスとあわせ、シルバールレックスのシャツはテーラードジャケットの下で静かに光を受けてきらめきます。ロング丈のイブニングドレスには、ラウンドシルエットのボンバージャケットを重ね、軽やかさとボリュームが共存するバランスに。



シルクのナイトローブやレースキャミソールは、レザーや光沢感のあるビニール、パッチワークシアリングを基調としたワードローブのなかで、ランジェリーのニュアンスをさりげなく忍ばせ、親密さと大胆さが交錯します。リバーシブル仕様のピースはその二面性を強調し、ブルーデニムがレッドレザーやウォッシュドシルクにひとひねりで変化します。



カラーパレットはシルエットをいっそう際立たせます。差し色のレッドとブルーが躍動感を添える一方で、ブラックとアンスラサイトがコレクションをしっかりと支えます。スネークパターンはシルクにほのかな輝きを宿し、ジュエリーにも採用され、繊細な光沢を放つメタリックメッシュとして再解釈されています。



クラフツマンシップの存在感も、このワードローブを支える重要な要素です。ダメージモチーフを想起させる刺繍を施したジーンズ、カットアウトレースをあしらったブルーレザーシャツ、彫刻されパティナ加工を施したブーツのヒールなどルックに確かな重心をもたらします。



そしてMarant(マラン)のメンズたちも同じ夜を共にします。彼らはボーイフレンドかもしれないし、アーティストや俳優かもしれない、クールで、どこか惹きつける存在です。ブリーチデニムに履きふるしたスエードブーツやホワイトスニーカーを合わせ、オーバーショルダーのレザージャケットでクリーンでストレートなラインを描きます。

ABOUT ISABEL MARANT

ISABEL MARANT

THE ESSENCE OF COOL LUXURY (クールラグジュアリーの本質)



ISABEL MARANTは過去30年間にわたり都会のワードローブを独創的に刷新し、世界中からインスピレーションを得て「クールラグジュアリー」というユニークなビジョンを創り上げてきました。

派手さや物質主義を排しながらも、最高のクオリティを追求するISABEL MARANTは、男性・女性問わず、よりリラックスした、肩肘張らないラグジュアリーウェアを提案いたします。そのスタイルは、真の楽しさや自己実現を重視したポジティブな姿勢を促進いたします。

魅力的で直感的、そして常に革新的なISABEL MARANTは、創業者のスピリットを忠実に守り続けています。それは、「笑顔のあるフレンチスタイル」です。

