【Webクリエイター向け】AIには代替できない人間だけのたったひとつのスキルとは？3/26（木）無料セミナー「デザインに生きる人間心理の力」開催（オンライン）

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3月26日（木）、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「AIには決して代替できない“人間だけのスキル” ～デザインに生きる人間心理の力とは？～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172611/?rls)」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。



AIが多くの作業を代替・補完しはじめたデザイン業界。しかし、AIが人間を超えられない領域があります。それは“人間の心を理解する力”です。AIは膨大な情報を扱えても、人間の思考や感情を本質的に理解することはできません。どれほど心理学の知識を学習しても、適切な文脈で「なぜ人がそう感じ、どう行動するのか」を正確に判断し活用できるのは人間だけです。これからの時代、「人間心理を理解してデザインに活かせるかどうか」が、普通のデザイナーと“マスタークラス”のデザイナーを分ける最大のポイントになります。C&R社では、そんなデザインに生きる人間心理の力を解説するセミナーを開催します。



講師を務めるのは、多くのグローバル企業やローカル企業でリーダーポジションを歴任してきたジェイコブ・ネルソン氏。UI/UX、アプリ、ゲーム、Webなど、あらゆるデザインで活かせる心理学的アプローチを、プロの視点からわかりやすく解説します。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・ゲーム・アプリ・Webにおける人間心理をデザインに応用する方法

・デザインプロセスのどの段階で心理学を使うべきか

・デザイナーが心理学を理解しないと、AIがユーザー行動を誤って誘導してしまうリスク

・倫理的にユーザー心理を活用するデザインとは何か



▼こんな方におすすめ

・デザインに心理学を取り入れたいUI/UXデザイナー

・ユーザー行動の理解を深めたいディレクター・PM

・AI時代でも揺るがない「人間の強み」を身につけたい方

・ゲーム/UI/Webデザインに“説得力”を加えたい方

・ジェイコブの実践的な思考プロセスを学びたい方

AIには決して代替できない“人間だけのスキル” ～デザインに生きる人間心理の力とは？～

■日時

2026年3月26日（木） 19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー＆UI/UXデザイナー

ジェイコブ・ネルソン氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR＆D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）がある。

▼グローバルに活躍するエキスパートに聞く！日本のUX戦略と未来

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/ui-designer/113016/



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172611/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172611/?rls)

※締切：2026年3月26日（木）20：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「AIには決して代替できない“人間だけのスキル”」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



