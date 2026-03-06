【Neakasa】日本公式サイトにて「新生活応援キャンペーン」を開催最大20,980円OFF＆全商品ポイント2倍、春のペット生活をお得にサポート

ジェンハイ株式会社

ジェンハイ株式会社（本社：東京都、代表取締役：王忠林）が展開するスマートライフブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、日本公式サイトにてにて、2026年3月6日（金）20:00より「新生活応援キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、人気の全自動猫トイレやペット用グルーミング掃除機などの主力商品を対象に、最大20,980円OFF・最大40%OFFの特別価格をご用意。さらに、期間中は全商品ポイント2倍となり、猫トイレセット購入者には数量限定のプレゼント特典もご用意しています。

春の新生活シーズンに合わせ、ペットとの暮らしをより快適にサポートするお得なキャンペーンです。

■ 新生活応援キャンペーン概要

開催期間

2026年3月6日（金）20:00 ～ 2026年3月22日（日）23:59

セール会場：https://www.neakasa.jp/sales

主な特典

・人気商品 最大20,980円OFF / 最大40%OFF

・全商品 ポイント2倍

・主力商品 さらに700円自動割引

・税込3,300円以上 送料無料

・新規会員登録で 600ポイントプレゼント

※本キャンペーンはNeakasa日本公式サイト限定となります

■ キャンペーン特典詳細

１. 本体商品：特別価格＋700円OFF

対象の主力商品は、キャンペーン特別価格に加えて

購入時に自動で700円OFFが適用されます。

対象カテゴリ

・全自動猫トイレ

https://www.neakasa.jp/M1

・ペット用グルーミング掃除機

https://www.neakasa.jp/P1

２. セット購入特典（数量限定）

猫トイレ本体と対象商品を同時購入すると、

対象セット

・M1猫トイレ＋ステップ

・M1猫トイレ＋airstep「空気清浄機付き踏み台」

防臭ゴミ箱を1台プレゼント（先着30台限定）

https://www.neakasa.jp/sales

※無料EVOH防臭ゴミ箱をゲットするには、猫トイレ＋ステップ／Airstep＋防臭ゴミ箱を同時にカートに追加してください。

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://www.neakasa.jp/official）にご覧ください。