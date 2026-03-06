アイ★チュウ PROJECT最新情報！『舞台アイ★チュウ FINAL LIVE ～etoile eternelle～』 開催決定！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、アイ★チュウ PROJECT内の舞台化作品「舞台 アイ★チュウ」のライブ・イベント『舞台アイ★チュウ FINAL LIVE ～etoile eternelle～』について、2026年6月27日（土）及び6月28日（日）の2日間、シアターGロッソにて上演することをお知らせします。

■ 舞台「アイ★チュウ」～第２回リーダー会議～で、FINAL LIVE開催を発表！

ライブ・イベント開催は、2026年3月6日に行われた『舞台「アイ★チュウ」～第２回リーダー会議～』にて公開しました。

公演チケットのプレリザーブ一次先行（最速先行）のお申込みは、2026年3月6日（金）20:00～3月22日（日）23:59までとなります。また、2026年5月1日（金）より、A～E列の座席範囲を対象としたアップグレードチケットの抽選受付も予定しております。

詳細は公式サイト（ https://butai-ichu.jp/）をご覧ください。

過去最多のキャストでおくるFINAL LIVEにご期待ください！

■概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45129/table/200_1_b1d80f0f7114ca8cef73577d378517dd.jpg?v=202603071051 ]

■『アイ★チュウ PROJECT』とは？

『アイ★チュウ PROJECT』は恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』、星のようにきらめくアイドル育成ゲーム『アイ★チュウ Etoile Stage』、2.5次元舞台など『アイ★チュウ』の企画に関連する総称です。

■ストーリー

育てるのは、アイドルの…タマゴ？

有名芸能事務所、エルドール。その社長の意向により設立された学園エトワール・ヴィオスクールでは、アイドルの途中であるアイチュウたちへの教育が行われている。新米プロデューサーのあなたに与えられた課題は、アイチュウたちをプロデュースして、一人前のアイドルにすること。

アイドルへと続く道の途中で目にするものは果たして―

■声優陣

天崎滉平／生田鷹司／井口祐一／内田雄馬／梅原裕一郎／榎木淳弥／大塚明夫／小野友樹／柿原徹也／花倉洸幸／木村良平／KENN／小林裕介／近藤隆／斉藤壮馬／下妻由幸／下野紘／白井悠介／内匠靖明／田丸篤志／豊永利行／中西尚也／西山宏太朗／花江夏樹／平川大輔／前野智昭／増田俊樹／松岡禎丞／峰岸佳／村瀬歩／森久保祥太郎／谷地克文／山本和臣 ほか（50音順）

■アイ★チュウ PROJECT詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45129/table/200_2_3b7ecb2d7b3acda5ae0399f1abf5a074.jpg?v=202603071051 ]