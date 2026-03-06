ME-Qの「ミルクガラススタイルマグカップ」が新登場！ヴィンテージ風の透け感マグを1個からオリジナル作成（UVデカール対応）（2026/03/04）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズを1個から作成できるプリントサービスを提供しています。この度、アメリカのヴィンテージ食器として人気の「ミルクガラス」を再現した“ミルクガラススタイルマグカップ”のオリジナル作成サービスを開始しました。

ミルクガラススタイルマグカップは、やわらかな乳白色と独特の透け感が魅力のヴィンテージ風デザイン。見た目は本物のような雰囲気を楽しめる一方で、素材は割れにくく軽量なポリプロピレン製を採用しているため、日常使いにも安心です。容量は340mlで、カフェタイムからオフィス利用まで幅広いシーンにフィットします。

プリントはUVコーティングプリント（UV-DTF）対応。オリジナルデザインのUVコーティングシールを同封し、シール感覚で擦って貼るだけでプロ仕様の仕上がりに。ロゴやキャラクター、ショップのサインデザインなども、手軽に“高級感あるオリジナルマグ”として形にできます。

カラーは「グリーン」「ホワイト」の2種類をご用意。雰囲気に合わせて選べるため、ノベルティやショップグッズ、カフェの記念品、イベント配布品などにもおすすめです。さらに専用の小箱が無料で付属し、ギフト用途にも適しています。

ヴィンテージ感と実用性を両立した“ミルクガラススタイル”で、世界観のあるオリジナルマグを作ってみませんか？

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

▽ミルクガラススタイルマグカップ

https://www.me-q.jp/topic/milk-glass-style-mug

【期間限定特典のご案内】

今だけ限定！1枚分の価格で「もう1枚」ついてくる特別特典を実施中です。

対象商品をご注文いただくと、同じデザインのUVデカール（UVコーティングシール）シートを、通常1枚のところ“無料でもう1枚”お付けしています。スマホケースやタンブラーなど、他のアイテムにも貼りたい方におすすめのお得な特典です。

【商品の特徴】

◆ 1個から作成可能！オリジナルミルクガラススタイルマグカップ340ml

1個からオリジナル作成できるため、個人利用はもちろん、ショップノベルティやカフェの記念品、販売用グッズなど幅広い用途に対応。容量340mlで実用性も高く、日常で“ちゃんと使える”オリジナルマグとして活躍します。

◆ ヴィンテージ食器を再現した乳白色×透け感のミルクガラス風デザイン

アメリカのヴィンテージ食器として人気のミルクガラスの雰囲気を忠実に再現。やわらかい乳白色と独特の透け感が特徴で、置くだけで空間のムードが上がる“映える”デザインです。

◆ 割れにくく軽量で安心！ポリプロピレン製マグカップ

素材は丈夫で軽量なポリプロピレン製。割れにくいので、イベント会場や屋外利用、お子様のいる環境でも安心して使えます。見た目の雰囲気はそのままに、扱いやすさをしっかり確保しました。

◆ UVコーティングプリント対応で貼るだけ簡単オリジナル制作（UV-DTF）

UVコーティングプリント（UV-DTF）のオリジナルシールを同封。擦って貼るだけの簡単施工で、初めてでも安心です。手間なく“プロ仕様のオリジナルマグ”が完成します。

◆ 選べる2色バリエーション（グリーン／ホワイト）

カラーは「グリーン」「ホワイト」の2種類をご用意。ブランドカラーやキャラクターの世界観に合わせて選べるため、ショップグッズ・ノベルティ・記念品制作にも最適です。

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルミルクガラススタイルマグカップを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売した方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225