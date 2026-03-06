ワイン・ザ・バーゲン のお知らせ

株式会社リカーマウンテン

全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、3月7日(土)～31日(火)の期間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『ワイン・ザ・バーゲン』を開催！

店内のワイン3本買うと5％OFF！6本買うと10％OFF！(※1)



また3/31(火)まで！アルミ缶ケースでのご持参でリサイクルポイント5倍！

50ポイント(50円相当)を付与いたします。(※2)





欲しかったボトルをお得に手に入れるチャンスです♪皆さまのご来店をおまちしております。(※1)・7本以上でも10％OFFになります・一部対象外の商品もございます・割引・ポイントの重複はありません(※2)・ポイントは現金でのお買い物時のみ付与されます。

※以下の店舗では、「ワインザ・バーゲン」はLM会員様のみ対象となりますので、あらかじめご了承ください。

(三鷹新川店、西東京田無店、越谷店、南大沢店、立川日野橋店)

【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260307winesale.pdf)

【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp