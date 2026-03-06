ワイン・ザ・バーゲン のお知らせ
株式会社リカーマウンテン
店内のワイン3本買うと5％OFF！6本買うと10％OFF！(※1)欲しかったボトルをお得に手に入れるチャンスです♪
皆さまのご来店をおまちしております。
(※1)
・7本以上でも10％OFFになります
・一部対象外の商品もございます
・割引・ポイントの重複はありません
(※2)
・ポイントは現金でのお買い物時のみ付与されます。
※以下の店舗では、「ワインザ・バーゲン」はLM会員様のみ対象となりますので、あらかじめご了承ください。
全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、3月7日(土)～31日(火)の期間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『ワイン・ザ・バーゲン』を開催！
店内のワイン3本買うと5％OFF！6本買うと10％OFF！(※1)
また3/31(火)まで！アルミ缶ケースでのご持参でリサイクルポイント5倍！
50ポイント(50円相当)を付与いたします。(※2)
皆さまのご来店をおまちしております。
(※1)
・7本以上でも10％OFFになります
・一部対象外の商品もございます
・割引・ポイントの重複はありません
(※2)
・ポイントは現金でのお買い物時のみ付与されます。
※以下の店舗では、「ワインザ・バーゲン」はLM会員様のみ対象となりますので、あらかじめご了承ください。
(三鷹新川店、西東京田無店、越谷店、南大沢店、立川日野橋店)
【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260307winesale.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp