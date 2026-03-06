MANON、切なさや痛みをポップに“デコった”EP『PINK NOISE』リリース
ギークな音楽性とアート系ギャル・カルチャーを象徴するアイコニックなビジュアルで注目を集めるMANONが、1st Digital EP『PINK NOISE』を2026年3月6日（金）に配信リリースした。
『PINK NOISE』ジャケット
Spotify「Hyperpop」本家プレイリストにも度々ピックアップされ、six impalaやAlice Longyu Gaoといったシーンで存在感を放つアーティストたちと共演。SHIBUYA109の45周年アニバーサリーキャンペーンのメインビジュアルにモデル起用されるなど、次世代カルチャーアイコンとしてシーンで話題を呼んでいるMANON。
今作は、様々なカルチャーの影響を受けながら形成されたMANONの“今”を最も鮮明に刻んだ作品となっている。ハイパーポップの衝動、ロックの疾走感、そして繊細なボーカルが交差し、感情の揺れや葛藤までもMANONらしく“デコって”鳴らしたポップな楽曲群となっている。ロックデュオ・SATOHのLinna Figgがプロデュースを手がけた「違うタイプ」、一度聴いたら耳から離れないサウンドに心奪われる「Nobody like きゅん」、疾走感あふれるメロディとエモーショナルな歌詞が融合した新曲「物足りない」、青春の焦燥感を綴ったアンセミック・ポップ・チューン「成長痛」、閉塞感の中で生き抜く世代のリアルを鮮烈に描き出している「ニセモノ smillin」、哀愁とロックの衝動が同居する「fading」の全6曲が収録される。
本日20:00には「違うタイプ」のミュージックビデオも公開。クリエイティブチームBANDITのメンバーであるLEONKANOがクリエイティブディレクターを務め、疾走感とどこか懐かしい映像演出が今のMANONとリンクしている。
MANON - 違うタイプ【Official Music Video】
https://youtu.be/1JuTTQjv0GI
これまでの活動で培ってきた文脈を踏まえながら、より深く、よりパーソナルな領域に踏み込んだ、『PINK NOISE』。その先に広がるMANONの新たなフェーズを感じさせる作品を聴き逃しなく。を聴き逃しなく。
＜リリース情報＞
MANON 1st Digital EP『PINK NOISE』
配信日：2026年3月6日（金）
配信URL：https://lnk.to/PINK_NOISE
【収録曲】
1 違うタイプ
2 Nobody like きゅん
3 物足りない
4 成長痛
5 ニセモノ smilin
6 fanding
＜Profile＞
福岡県出身の24歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから藤原ヒロシ、ケロ・ケロ・ボニトまで多岐のコラボも話題になってきた。アーティスト活動、ストリートからモードまで着こなすモデル活動と、音楽・ファッションを横断した活躍で注目を集めている。現在は、アーティスト×クリエイティブコレクティブ「bala」でも活動中。
Instagram：https://www.instagram.com/je_suis_manon2/
TikTok：https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
YouTube：https://www.youtube.com/@manon7514
X：https://x.com/je_suis_manon