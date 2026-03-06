MANON、切なさや痛みをポップに“デコった”EP『PINK NOISE』リリース

アソビシステム株式会社

ギークな音楽性とアート系ギャル・カルチャーを象徴するアイコニックなビジュアルで注目を集めるMANONが、1st Digital EP『PINK NOISE』を2026年3月6日（金）に配信リリースした。

『PINK NOISE』ジャケット

Spotify「Hyperpop」本家プレイリストにも度々ピックアップされ、six impalaやAlice Longyu Gaoといったシーンで存在感を放つアーティストたちと共演。SHIBUYA109の45周年アニバーサリーキャンペーンのメインビジュアルにモデル起用されるなど、次世代カルチャーアイコンとしてシーンで話題を呼んでいるMANON。

今作は、様々なカルチャーの影響を受けながら形成されたMANONの“今”を最も鮮明に刻んだ作品となっている。ハイパーポップの衝動、ロックの疾走感、そして繊細なボーカルが交差し、感情の揺れや葛藤までもMANONらしく“デコって”鳴らしたポップな楽曲群となっている。ロックデュオ・SATOHのLinna Figgがプロデュースを手がけた「違うタイプ」、一度聴いたら耳から離れないサウンドに心奪われる「Nobody like きゅん」、疾走感あふれるメロディとエモーショナルな歌詞が融合した新曲「物足りない」、青春の焦燥感を綴ったアンセミック・ポップ・チューン「成長痛」、閉塞感の中で生き抜く世代のリアルを鮮烈に描き出している「ニセモノ smillin」、哀愁とロックの衝動が同居する「fading」の全6曲が収録される。

本日20:00には「違うタイプ」のミュージックビデオも公開。クリエイティブチームBANDITのメンバーであるLEONKANOがクリエイティブディレクターを務め、疾走感とどこか懐かしい映像演出が今のMANONとリンクしている。

MANON - 違うタイプ【Official Music Video】

https://youtu.be/1JuTTQjv0GI

これまでの活動で培ってきた文脈を踏まえながら、より深く、よりパーソナルな領域に踏み込んだ、『PINK NOISE』。その先に広がるMANONの新たなフェーズを感じさせる作品を聴き逃しなく。を聴き逃しなく。

＜リリース情報＞

MANON 1st Digital EP『PINK NOISE』

配信日：2026年3月6日（金）

配信URL：https://lnk.to/PINK_NOISE

【収録曲】

1 違うタイプ

2 Nobody like きゅん

3 物足りない

4 成長痛

5 ニセモノ smilin

6 fanding

＜Profile＞

福岡県出身の24歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから藤原ヒロシ、ケロ・ケロ・ボニトまで多岐のコラボも話題になってきた。アーティスト活動、ストリートからモードまで着こなすモデル活動と、音楽・ファッションを横断した活躍で注目を集めている。現在は、アーティスト×クリエイティブコレクティブ「bala」でも活動中。

Instagram：https://www.instagram.com/je_suis_manon2/

TikTok：https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

YouTube：https://www.youtube.com/@manon7514

X：https://x.com/je_suis_manon