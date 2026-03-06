『SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2026-』開催

一般社団法人ラブフォーニッポン

一般社団法人 LOVE FOR NIPPON（本社：東京都渋谷区、代表：CANDLE JUNE）は、東日本大震災をきっかけに立ち上がりました。代表自ら現地に足を運びながら支援者と被災地をつなぐ活動を継続し15年になろうとしています。

地震、津波、原発事故、風評被害という四重苦からの復興とは何か。

各地の活動を通してつながった人たちが集い、再会を喜びながらそれぞれの311の引き出しを更新し、これからの防災やまちづくりのあり方を考え、次のアクションを生み出す場を目指しています。

震災から15年目となる今年は、石川県能登町の吉田町長が福島を訪れ、楢葉町長との交流や双葉地域の企業の取り組みなどを視察します。また能登半島地震の発災年から交流を続けている能登町民の

バスツアーでは、能登高校の生徒たちも参加し、能登町長と町民が描いた「復興の大凧」を福島の空に揚げます。被災地と被災地が出会い、それぞれの経験や学びを持ち寄りながら、防災と復興のあり方を見つめ直す場をつくります。

イベント名： SONG OF THE EARTH 311 - FUKUSHIMA 2026-

主催： 一般社団法人 LOVE FOR NIPPON（ラブフォーニッポン）

日時・会場：

3月10日(火) 「福島、その先の環境へ。」SOTEシンポジウム

@東日本大震災・原子力災害伝承館内研修室（SOTEシンポジウム、招待制）

ただいま、おかえり 双葉まちキャンドルナイト@JR双葉駅 駅前広場

3月11日(水) SOTE311フェスティバル 夢の大凧あげ 巨大だるま引き合戦 CANDLE 11th

SOTE BASKETBALL SOTE CUP 2026 FC11 @Jヴィレッジ(楢葉）

ただいま、おかえり 双葉まちキャンドルナイト@JR双葉駅 駅前広場

入場料：無料

オフィシャルアカウント

web : https://songoftheearth.info/about-2026/

Instagram: https://www.instagram.com/songoftheearth311/(https://www.instagram.com/songoftheearth311/)

Facebook: https://www.facebook.com/songoftheearth/(https://www.facebook.com/songoftheearth/)

YouTube: https://youtu.be/an-pX9iTTN4?si=ZXWVnnXQtCbMIF4z&t=1(https://youtu.be/an-pX9iTTN4?si=ZXWVnnXQtCbMIF4z&t=1)

開催にあたり

東日本大震災より15年となります。

私たちは「被災地支援」を終了し「復興支援」活動をおこなっています

そして改めて「復興」とは何か！？を考えています

様々な災害が毎年各地で発生しており、絆や復興という言葉がよく使われていますが

大地震、大津波、そして原発事故、風評被害の四重苦からの復興とは

そこからの学びが活かされていれば、きっと今の能登支援の形は進化していたのではないか

あらたなエネルギーの在り方がもっと進んでいるのではないか



世の中のあらゆる進化は失敗や後悔、悲しみや苦しみを

克服するために生まれているように思います

東北には津波被害地域や線量が高いところなど、いまだ帰れない場所があります

世界でも経験したことがない四重苦から何を学び、新たに生まれ変わることができたのか

能登を始め各地の被災地域を訪問する中で、自分自身に問い続けています



15年という節目の「それぞれの311」

2011年3月11日を経験したあらゆる人が福島で集い

それぞれが「311からの今」の答え合わせをする

2026年もSONG OF THE EARTH 311 を開催いたします

どうぞよろしくおねがいいたします

一般社団法人 LOVE FOR NIPPON 代表 CANDLE JUNE

『SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2026-』実施コンテンツ１.

2022年8月末、帰還困難区域の一部解除を迎えた双葉町。11年の月日を経て双葉駅前に人が集い、

町民有志とふたばプロジェクトを中心とした「おかえりプロジェクト」により、「ただいま」

「おかえり」のセレモニーが行われました。LOVE FOR NIPPONは、この町民主体の場に寄り添い、キャンドルを灯す形で関わりました。

3月の「ただいま、おかえり双葉まちキャンドルナイト」は、震災と向き合いながら、帰町が進む

双葉町と新たに関わる人々が出会い、この町から未来を願う場として続けられています。

全町避難という経験を経て、人のつながりの中で歩みを重ねてきた双葉町。その歩みを静かに照らし、次へと手渡していく場としてこれからも続けていきます。

※SOTEシンポジウムを双葉町開催としたのでシンポジウム参加者が多数点灯式に参加します。



名 称： ただいま、おかえり 双葉まちキャンドルナイト

日 時： 2026年3月10日(火)17:30～19:30・11日(水) 17:30～19:00

※10日点灯式実施

会 場： 双葉駅東口駅前広場

点灯式： 2026年3月10日(火) 17:30より

- 福島県双葉町長 伊澤史朗様ご挨拶（※予定）

- イオン東北株式会社 代表取締役社長 辻 雅信様ご挨拶

- 点灯式

- 青谷明日香さんによる歌 18:00頃予定

共 催： 双葉町 / 一般社団法人日本キャンドル協会

協 力： 一般社団法人ふたばプロジェクト / カメヤマローソク

企画制作：一般社団法人 LOVE FOR NIPPON

『SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2026-』実施コンテンツ２.

「悲しみから喜びへ」を共に作り出す1日 SONG OF THE EARTH FESTIVAL

311直後から復興支援をしているアーティストや被災地ボランティアで繋がった仲間たち、そして

福島の各地で増え続ける仲間。新たに共感していただける方々が311の空の下に一堂に会し、

「たのしいね うれしいね おいしいね ありがとう！」のテーマのもと、温かく思いやりのあふれる1日を過ごします。復興とは何か？を常に考え続け、福島の仲間たちとともに唯一無二のフェスティバルを創造していきます。今年は能登メンバーによる能登の美味しいものブースも。各地から支援仲間が災害支援の今を、福島に想いを寄せるアーティストが素敵な歌を。一日楽しく過ごせるコンテンツが

盛りだくさんですので、ぜひ遊びにいらしてください。



名 称：SONG OF THE EARTH 311 FESTIVAL -FUKUSHIMA 2026-

日 時：3月11日(水) 開場 11:30 / 開演 12:00 / 終演 19:00 / 閉場 19:15予定

会 場：Jヴィレッジ 全天候型練習場、全天候型練習場横駐車場

出 演：青谷明日香 / アフロ / FYURA / タニケンバンド×福島 LOVE FOR NIPPON /

HANAH SPRING / YugaSoda / MC：鈴木美伸、藤原カズヒロ

企画制作：一般社団法人 LOVE FOR NIPPON

FOOD & MARKET & WORKSHOP

菅野商店 / Kita Cafe / ぱん屋つっつー / PIZZA BRAVO / たまげた家 / 道の駅ならは /

ONE POT WONDER / 紫金飯店 / 市場食堂一平 - IPPEI MARKET STUDIO - /

LOVE FOR NIPPON CAFE / NOTO CAFE

1分間のランタン体験 by Coleman / KEEN / CHUMS / CHROME GIVES BACK STORE /

NATAL DESIGN と仲間たちブース。 / MTM Japan／合同会社ムツミコネクト / GIWORKS / KiU / New Acoustic Camp & ACO CHiLL CAMP / 「福島、その先の環境へ。」パネル展示 /

イオン東北株式会社／イオンフィナンシャルサービス株式会社 / 防災me /

一般社団法人OPEN JAPAN / 燕三条ファクトリーズ / 出張写真館つづく /

土砂災害のこと、一緒に話しませんか？(株式会社OWL研究所) /

世界にひとつの展示会～みんなのたくさんの思いをここに～(学生団体オプロ) /

セレクト雑貨販売・耳ツボジュエリー・アロマワークショップ(iCHi) / SOTE CONDITIONING ROOM / LOVE FOR NIPPON SHOP & WORKSHOP

and more…

3.11、みんなの想いを灯そう CANDLE 11th

2011年から毎月11日に福島県内各地で開催しているキャンドルナイト 。福島各地のみなさんの想いや子どもたちの夢を灯しています。3.11の夜はJヴィレッジにて、追悼の想いとともにみなさんの願いをサーチライトにのせて天高く飛ばします。当日は全天候型練習場内で、キャンドルメッセージを書けるブースを展開いたします。

名 称：CANDLE 11th

日 時：3月11日(水) 17:30～19:30(19:30閉場)

会 場：ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ 9番ピッチ

共 催：一般社団法人日本キャンドル協会

協 力：カメヤマローソク

企画制作：一般社団法人 LOVE FOR NIPPON

3.11 夢の大凧あげ

Jヴィレッジのフィールドにて、3月11日14時46分に黙祷と代表スピーチの後、大凧あげを

おこないます。黙祷のあとにみんなが空を見上げていることから、この空に福島の子供達の夢を

あげよう！と始まったコンテンツ。広野町が取り組む、「日本最北のバナナ」プロジェクトで生産

される、バナナの茎を原料にした和紙を当初は使用し、新潟三条凧協会の協力のもと凧を制作。

その凧に福島各地の子ども達が夢を描き、完成した大凧を空にあげています。2025年開催では、

能登高校書道部による復興を願う凧や環境省による凧も制作されました。そして今年は福島附属中学校の凧が新たにあがり、さらに能登メンバーと能登吉田町長が制作した能登の凧も町長と能登メンバーがあげる予定です。

名 称： 3.11 夢の大凧あげ

日 時： 3月11日(水) 14:46 黙祷 /14:55 夢の大凧あげ

※雨天決行、荒天中止

会 場： Jヴィレッジ 6番ピッチ

ご挨拶： 福島県楢葉町長 松本幸英様、石川県能登町長 吉田義法様

協 力： 三条凧(いか)協会 (新潟県)

企画制作：一般社団法人 LOVE FOR NIPPON

ふたば巨大だるま引き合戦

双葉町に古くから伝わる伝統行事「だるま市」で行われてきた巨大だるま引きは、人々が集い

願いを託し、その年の歩みを確かめ合う象徴的な行事です。北と南に分かれて巨大なだるまを

引き合い、北が勝てば無病息災・身体堅固、南が勝てば家内安全・商売繁盛と一年の行方を占います。震災と原発事故により町での開催が叶わなくなった後も、地元有志「夢ふたば人」によって避難先で

形を変えながら受け継がれてきました。

LOVE FOR NIPPONは仮設住宅の時代からこの行事に関わっています。2023年、12年ぶりに双葉町での開催が実現。高さ約3.3メートル、重さ約700キロの巨大だるまを皆で引くこの行為は、力を合わせることの意味を身体で共有する瞬間です。SONG OF THE EARTH 311で行われる巨大だるま引き合戦は、過去と現在、そしてこれからの双葉町をつなぐ、あたたかな時間として行われています。



名 称：ふたば巨大だるま引き合戦

日 時：3月11日(水) 15:30~ ※雨天決行、荒天中止

会 場：Jヴィレッジ 6番ピッチ

協 力：双葉町観光協会

主 催：一般社団法人 LOVE FOR NIPPON

能登で生まれた新しい個人戦サッカー SOTECUP FC11

SOTE CUPは毎年サッカーの聖地Jヴィレッジで開催しているのだから、サッカーもしよう！と

スタートしたコンテンツで、エンジョイサッカーというテーマで、こどもから大人までがまざり、

フットサル的なルールで行なっているものです。昨年11月、LFNが能登支援から始めた新スポーツ

FC11。各地で深刻な課題として挙がる過疎化や少子化や部活の継続が困難などの課題に対し、個人で参加するパスができない新しい形のサッカーです。今年は各地で地区大会を実施し、秋には能登で全国大会を開催予定。能登発祥の新たなスポーツとして、福島とも連携して、被災地域と人と人をつなぎ、あらたな支援活動のあり方として提案していきます。

名 称 ：SOTE CUP FC11

日 時 ：3月11日(水) 11:30~

会 場 ：Jヴィレッジ 9番ピッチ

協 力 ：株式会社Jヴィレッジ

主 催 ：SOTE CUP実行委員会

SOTE BASKETBALL

バスケットボールの普及を通じてクリエイティブな活動を行う団体「SpaceBall Mag」のみなさんが

設置する特設ゴールが、12月に能登で開催した「LOVE FOR NOTO」に引き続き福島にも登場！

高さが変わるゴールで年齢を問わずチャレンジできるダンク体験やフリースロー対決など、気軽に

バスケットを楽しむ体験を提供します。どなたでもご参加可能です。

名 称 ：SOTE BASKETBALL

日 時 ：3月11日(水) 12:00~

会 場 ：Jヴィレッジ 全天候型練習場

共 催 ：SpaceBall LLC

『SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2026-』実施コンテンツ３.（※招待制）

あらゆる人がつながり、復興を具体的なアクションへ

「福島、その先の環境へ。」SOTEシンポジウム

SOTEシンポジウムは一般社団法人 LOVE FOR NIPPONがみなさんとともにおこなう

『今を生きる大人がなすべき仕事』と考えています。災害時、とかく縦割り作業になりがちな復興支援について、企業や団体、被災者や学生などあらゆる業種や人々が多様性と柔軟性を持って面で繋がり

協業しあっていくことで、得意分野を活かした奥行きのある支援が可能になります。

そのつながりが新しい価値観を作り出し、持続可能な未来の日本を形成していくと考えます。

双葉町にある原子力災害伝承館の横に本年6月オープン予定の大和ライフネクスト株式会社の

リトリート型ホテル「FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA」も当シンポジウムをきっかけに発想されたものです。復興を具体的なアクションに。ぜひ会場でその様子を確認してください。

１.シンポジウム詳細

1- スタート 会の挨拶 一般社団法人 LOVE FOR NIPPON 代表 CANDLE JUNE

2- 10分プレゼンテーション

１. 環境省 環境再生グループ 福島再生・未来志向プロジェクト推進室長 折口 直也 様

3- 10分プレゼンテーション

２. 浅野撚糸株式会社 代表取締役 浅野 雅己 様

4- 10分プレゼンテーション

３. 大和ライフネクスト株式会社 不動産企画運営部 FUTATABI 総支配人 練生川 裕一 様

5- 10分プレゼンテーション

４. ナラハ・サステック株式会社 代表取締役 石崎 芳行 様

6- 10分プレゼンテーション

５. FUTABA PEACE合同会社 代表社員 / LFN福島理事 官林 春奈

7- トークセッション

8- まとめ

9- フォトセッション

名 称：「福島、その先の環境へ。」SOTEシンポジウム

日 程：3月10日（火）14:00~ ※招待制

会 場：東日本大震災・原子力災害伝承館

主 催：「福島、その先の環境へ。」シンポジウム実行委員会

公演概要

【公演名】 SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2026-

※略式 SOTE311（ソテサンイチイチ）

【開催日・開場・コンテンツ】 ※雨天決行・荒天中止

１. 3月11日(火) 11:30開場、19:15閉場予定

場所：ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ

- SONG OF THE EARTH 311 FESTIVAL- SOTE CUP FC11- CANDLE 11th- 3.11夢の大凧あげ- ふたば巨大だるま引き合戦- SOTE BASKETBALL

２. 3月10日(火)17:30～19:30・11日(水) 17:30～19:00 ※10日17:30より点灯式実施

場所：双葉駅東口駅前広場

ただいま、おかえり 双葉まちキャンドルナイト

３. 3月10日（火）14:00~ ※招待制、詳細別途

場所：東日本大震災・原子力災害伝承館

「福島、その先の環境へ。」SOTEシンポジウム



【主催】 一般社団法人LOVE FOR NIPPON、ほか（各コンテンツご参照）

【アクセス】

●ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8）

電車の場合：JR常磐線Jヴィレッジ駅より徒歩約5分

お車の場合：首都高速三郷JCTより常磐自動車道⇒ 常磐自動車道広野IC ⇒ 広野ICから車で約5分

《3月11日》

SOTE 来場者駐車場（福島県楢葉町大字山西浜字シウ神山40.49-1）をご用意いたします。

＊3/11は、来場者駐車場をご用意いたします。（利用可能時間 10:30～20:00）

＊SOTE来場者駐車場は昨年と場所が異なります。（詳細はウェブサイトへ）

●双葉駅前広場

電車の場合：JR常磐線 双葉駅東口を出てすぐ。

お車の場合：3/10(月)・11(火)両日ともに、双葉駅南側駐車場、町役場南側駐車場を

ご利用いただけます。（利用可能時間 16:30~20:00）

（詳細はウェブサイトへ）

取材対象者

本イベントでは、これまでの支援活動を通じてご縁のあった方たちに取材していただく機会を設けています。詳細は別途メディア専用メッセージをご参照ください。

本件に関するお問い合わせ：

一般社団法人 LOVE FOR NIPPON

PR・渉外 原

TEL: 080-1228-5403

Email: press@lovefornippon.com