【PARCELLE JEWELRY 京都店】3月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー京都店(京都高島屋 1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

3月のパーセル ジュエリー京都店では、京都店限定「Sakura Luce（桜ルーチェ）」オーダー会を開催いたします。桜をイメージした配色のルースをご用意し、春の京都を思わせる色彩からルーチェのジュエリーをお仕立ていただけます。

新作では、真珠と珊瑚をあしらった「Pearl & Coral（パール＆コーラル）」のカチューシャリングをご紹介いたします。やわらかな春を思わせる色合いでお仕立ていたしました。

イベントでは、3月7日(土)・8日(日)に天然石ルースが並ぶ「STONE marche」を開催。今月は「お花見マルシェ」をテーマに、春の花々を思わせるカラーストーンをご覧いただけます。さらに3月14日(土)には宮本陽子が来店する「Caravan」、3月26日(木)・27日(金)には新作が揃う「TRUNK SHOW」を開催いたします。

春の京都にふさわしい色彩と輝きが揃う3月。パーセル ジュエリー京都店で、宝石との新たな出会いをお楽しみください。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■【パーセル ジュエリー京都店限定】Sakura Luce ― ”桜ルーチェ”オーダー会を開催中

パーセル ジュエリー京都店では、Luce（ルーチェ）のオーダー会を開催中です。



ルーチェのオーダー会はパーセル ジュエリーでも初の試み、京都店限定となっております。

Luceは、イタリア語で「光」や「輝き」を意味するコレクション。その名の通り、小さな宝石でありながらも、きらめきと存在感を感じていただけるジュエリーとしてご紹介しております。

今回のオーダー会では、「桜」をイメージした配色をご用意いたしました。やわらかな桜色の花びらを思わせる組み合わせのほか、葉桜や夜桜を思わせる配色など、春の京都を感じるカラーが揃います。

サファイアやスピネル、ダイヤモンド、エメラルドをはじめ、パライバトルマリンやクリソベリルなど、多彩な宝石を組み合わせた一点ごとの配色をご覧いただけます。同じ配色はございません。

お待たせする場合がございますので、ご来店の際はご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（075-252-7953）にて承ります。商品に関するお問い合わせも、お気軽にお寄せください。

NEW ARRIVALS

桜を思わせるルースから、あなただけのルーチェをお仕立てルーチェ：価格はお問い合わせください(K10・ダイヤモンド・天然石)※画像はイメージです■ 【３月13日(金)より】Pearl & Coral ― 真珠と珊瑚の春色カチューシャリング

古くから日本で親しまれてきた真珠と珊瑚をあしらい、カチューシャリングに仕立てております。

真珠は、静かな照りの奥にオレンジやパープルのやわらかな色合いがふっと浮かび上がる表情。珊瑚は、赤や桃色がにじむような発色を見せ、内側から灯るような艶が真珠の光と穏やかに響き合います。

春の気配を思わせるやさしい色合いを、心地よい余白をもって並べました。向きや角度を揃えすぎず、一粒ごとの個性を活かした指環です。

3月13日(金)より、パーセル ジュエリー京都店にてご紹介いたします。

JEWELRY EVENTS

春のやわらかな色を連ねた、真珠と珊瑚のカチューシャリング色や並びの違いも楽しめるお仕立て指先にやさしい彩りを添えます

3月のパーセル ジュエリー京都店では、宝石との出会いを楽しむ「STONE marche」、想いをかたちにする「CARAVAN」、新作が揃う「TRUNK SHOW」と、春の装いを彩るイベントを開催いたします。

3月7日(土)・8日(日)の「STONE marche」では、色とりどりの天然石ルースが一堂に揃います。3月の誕生石であるアクアマリンも登場予定で、澄んだ海を思わせる透明感とやわらかなブルーの輝きをご覧いただけます。多彩な色や個性を見比べながら、宝石そのものの魅力をお楽しみください。

3月14日(土)には「CARAVAN」を開催いたします。既存デザインのアレンジはもちろん、ルースから仕立てるオーダージュエリーや、お手持ちジュエリーのリフォームまでご相談を承ります。宝石の魅力を引き出しながら、お客様の思い描くかたちを整理し、ジュエリーとして仕立ててまいります。

そして3月26日(木)・27日(金)には「TRUNK SHOW」を開催いたします。新作や限定デザインがいち早く並び、通常店頭ではご覧いただけないジュエリーをご紹介いたします。

春のはじまりに、さまざまな輝きと出会う3月。パーセル ジュエリー京都店で、宝石との新たな出会いをお楽しみください。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

※ 商品数量には限りがございます。

■ STONE marche ― 3月7日(土)・8日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお選びいただくこともできる二日間です。会期中のルースは、通常価格の約半額にてご案内いたします。



3月のテーマは「お花見マルシェ」。春に咲く花々を思わせる色彩の宝石が並び、季節の空気を感じながらルース選びをお楽しみいただけます。

スイートピーやヒヤシンス、菜の花、ネモフィラなど、春の花々をイメージした配色のミルシェノン用特別ルースセットもご用意いたしました。やわらかな色合いのカラーストーンに加え、花の形を思わせるカーヴィングなど、多彩なルースが揃います。

また、3月の誕生石であるアクアマリンも登場予定です。存在感のある大粒のアクアマリンもご覧いただける、今回の見どころのひとつとなります。

お選びいただいたルースから、リングやネックレスなどジュエリーへのお仕立ても承っております。

■ CARAVAN ― 3月14日(土) ― 宮本陽子による特別オーダー会を開催

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

今回のCARAVANでは、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子が選定した宝石をご紹介いたします。



3月のテーマは「スピネルとアフリカ産メインのカラーストーン」。毎月テーマを設けて買い付けを行う宮本ならではの視点で選ばれた宝石が並びます。

今回ご用意したルースは計75ピース。中でも主役となるのはスピネルです。強い輝きと豊かなカラーバリエーションを持つ宝石で、レッドスピネルやコバルトブルースピネルなど、色や輝きの違いを見比べながらご覧いただけます。

さらに今回は、ケニアやタンザニア、モザンビーク、マダガスカルなど東アフリカの宝石産地から届いたカラーストーンも登場。クンツァイト、モルガナイト、アクアマリンをはじめ、アレキサンドライトやカラーチェンジスフェーンなどの希少石もご覧いただけます。

CARAVANでは、気になるルースを枠に乗せてジュエリーのイメージを試したり、その場でラフデザインを描きながらお仕立てのご相談を承ります。宝石をご覧いただくだけでも歓迎しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

宝石を選び、デザインを描き、ジュエリーへと仕立てる。CARAVANならではのひととき宮本陽子が手がけたフルオーダーデザインのジュエリーたち■ TRUNK SHOW ― 3月26日(木)・27日(金)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

3月のTRUNK SHOWでは、誕生石をテーマにしたジュエリーをご紹介いたします。



誕生石は古くから生まれ月と結びつけられ、それぞれの月を象徴する宝石として親しまれてきました。身につける人の想いや日常にそっと寄り添う存在として、多くの人に愛されています。

自分の生まれ月の宝石を選ぶのはもちろん、色や輝きに心惹かれる宝石を選ぶのもひとつの楽しみ方です。選んだ理由も含めて、その人らしさとして身につけられることが誕生石ジュエリーの魅力です。

新しい環境へ踏み出すときにも、日々の装いに寄り添う存在としても。



自分を象徴する宝石を纏う、お守りのようにそっと寄り添うジュエリーをご提案いたします。

PARCELLE JEWELRY 京都店

京の古刹をイメージした深緑色のカーペットが目印です。シックな店舗デザインで、大人向けの洗練された空間となっています。厳選されたコレクションが揃い、訪れるたびに新たな発見があるのも魅力の一つ。専門知識を持ったスタイリストがお客様一人ひとりに向けた丁寧な接遇を提供しております。

◯ 店長：石川（@parcelle_momona(https://www.instagram.com/parcelle_momona/)）

◯ 店舗：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52 高島屋京都店 1階 アクセサリー売場

◯ 電話：075-252-7953（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kyoto/?hl=ja

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。