英国発サステナブルフットウェアブランド「Good News」日本正式ローンチに向け、26AWコレクション展示会を開催

株式会社ニシ・スポ

Good Newsは2017年に設立されたライフスタイルブランドで、ナイキやラコステなどグローバルフットウェアブランドで経験を積んだディレクターにより誕生しました。

徹底したエシカルなものづくりと革新的なサステナブル素材を軸にしたプロダクトで、本国では H&Mとのコラボレーション により注目を集め、DOVER STREET MARKET、GOODHOOD、END. などのセレクトショップで展開されています。

また2026年春夏シーズンにはSWAROVSKIとのコラボレーションスニーカーが発表。

日本では2026年3月春夏シーズンより、WISM（BAYCREW'S）や高島屋での展開が予定されています。

今回の展示会では、26AWコレクションの新作をメディア・バイヤーなどの関係者向けに公開いたします。

Good News 26AW Exhibition▪️日程

2026年3月10日（火）13:00～19:00

2026年3月11日（水）11:00～19:00

2026年3月12日（木）11:00～19:00

▪️会場

代官山アドレス D201

東京都渋谷区代官山町17-4 代官山アドレスD201

代官山駅 徒歩1分

MAP

https://maps.app.goo.gl/fePJgUALuWEUpfuG9

サステナブル素材を軸にしたフットウェア

Good Newsのものづくりは「素材」から始まります。

環境や動物への負担を減らすため、革新的なサステナブル素材の開発と採用を積極的に行っています。

例えば、農業廃棄物であるレモンから作られたヴィーガンレザー代替素材 「BIOVEG」 を採用するなど、環境負荷を抑えた素材開発を進めています。

素材選定からカラーリングまで環境への配慮を徹底し、機能性・環境性・デザイン性のバランスを考えたプロダクトを展開しています。

また、大量生産を行わない生産体制を採用しており、少ロットでの別注対応が可能な点もブランドの特徴です。

ブランドストーリー

Good Newsは、30年以上の友人である二人の創業者によって2017年に設立されました。

二人は長年グローバルフットウェアブランドで働く中で、

・過剰生産

・無駄な工程

・本当に大切な価値の欠如

といった業界の課題に直面しました。

その課題を解決するために誕生したのが Good News です。

ブランドは Purpose（目的）、Joy（喜び）、Honesty（誠実さ） を軸に、人間味のあるものづくりを大切にしています。

ブランドの象徴である山のロゴは、創業者の故郷であるBrecon Beacons（ブレコン・ビーコンズ） にインスパイアされています。このロゴは「原点への帰還」を意味し、初心を忘れず進み続けるブランドの姿勢を象徴しています。

Social Impact

Good Newsは社会貢献活動にも取り組んでいます。工場やサプライヤーと連携し、これまでにヨーロッパ各地で難民や靴を必要とする人々へ20,000足以上のシューズを提供してきました。

Good Newsについて

Good Newsは2017年に設立された英国発のライフスタイルブランドです。

「未来への希望を広げ、そのための課題について話し合う場をつくる」ことを使命に掲げています。サステナブル素材、伝統的な製法、社会貢献を軸に、責任あるものづくりを行いながらファッションの楽しさを提案しています。

公式情報

・Official Website

https://www.goodnews.london/

・Instagram

https://www.instagram.com/goodnewslondon/

お問い合わせ先

JOYEUX（ジョワイユ） BRANDING SHOWROOM

TEL：03-4361-4464

MAIL：info@joyeuxsr.com

※展示会のご来場予約やブランドに関するお問い合わせは、上記までご連絡ください。