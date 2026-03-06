ゲットワークス、デル・テクノロジーズの水冷B200GPUサーバー×シュナイダーエレクトリックのCDUを国内初稼働

株式会社ゲットワークス

株式会社ゲットワークス（本社：東京都、代表取締役：中澤 秀則、以下「ゲットワークス」）は新潟県湯沢町にて株式会社GXテクノロジーと共同で運営するコンテナ型データセンター「湯沢GXデータセンター」でデル・テクノロジーズ製水冷GPUサーバーの「PowerEdge XE9680L（NVIDIA HGX B200）」の本稼働を開始しました。

この度ゲットワークスが本稼働を開始したGPUサーバーはNVIDIA HGX B200を8基搭載しており、サーバーの発熱の7割程を、高い熱伝導率を持つ液体で冷却するDLC（Direct Liquid Cooling）方式の水冷サーバーです。冷却液の熱交換に用いられるCDU（Coolant Distribution Unit）はシュナイダーエレクトリック傘下のMotivairブランドの製品で、このCDUとデル・テクノロジーズのGPUサーバーとの組み合わせによるB200搭載水冷サーバーの稼働は国内初となります。

水冷GPUサーバーは国内データセンターでの稼働実績が未だ乏しく、水冷対応が必須と噂される次世代のNVIDIA Vera Rubin世代のGPU稼働が危ぶまれます。

ゲットワークスでは、これまで一年以上に渡りH100、H200搭載水冷サーバーの稼働・運用を行ってきており、今回のB200搭載水冷サーバーの本稼働開始は、Vera Rubin世代のGPUサーバー稼働を見据えた水冷対応の確立という意味を持ちます。

また、水冷GPUサーバーは空冷ファンの搭載数が非常に少ないことから、サーバー自体の消費電力も低く、サーバールーム内に放出する熱量も少ないため、空調機器の消費電力も大幅に削減することが可能。PUEを1.2以下に抑えることで、CO2排出低減による環境保護、持続可能なサステナブルＤＣの構築にも大きく貢献します。

GPU：HGX B200 8-GPU SXM 180GB

CPU：Intel Xeon Platinum 8592Y+ 1.9G, 64コア/128スレッド

Memory：64GB RDIMM, 5600MT/s（Total 2,048GB）

Storage：960GB M.2 NVMe Read Intensive×2

Storage：7.68TB U.2 NVMe Read Intensive×4

NIC：

Broadcom5720 1GbE BASE-T デュアルポートLOM×1

Intel X710-T4L 10GbE BASE-T クワッドポート OCP3.0×1

ゲットワークスでは現在、B200の上位世代であるNVIDIA Blackwell Ultra B300を搭載した水冷サーバーの近日稼働も計画しております。

今後も最新のサーバーを迅速に、かつ安全に稼働できるデータセンター環境を常に提供することで、国内のAI・IT基盤の拡充を目指します。

【株式会社ゲットワークスについて】 https://www.getworks.co.jp/



当社コンテナ型データセンターは2013年に1台目を発表後、多種多様の実証実験を行いながら発展を続けてまいりました。単にコンテナでのデータセンターの構築だけではなく、省エネ・再生可能エネルギーの活用をテーマとして各自治体と協力の上、様々な再エネ（雪、水、外気）活用に取り組んでおります。

設置場所の環境（気候、電力等）や、お客様のニーズに対応した様々なタイプの構築を続け、2026年1月時点において、300台以上（20ft：270台以上、40ft：30台以上）の構築実績がございます。大手企業様、電力系企業様、病院様など要件の厳しいお客様への納入実績もございます。設置場所の選定から、各種工事（土木、電力、通信）や申請業務まで対応可能です。各種補助金や助成金にも対応しており、近年活用されるお客様が増えてきております。

またAIや高速演算のニーズ増によりサーバー3,000台以上、GPU1万枚以上の設置・運用実績がございます。完全自社設計・国内生産により短納期・コストダウンを実現しており、お申し込みから最短10日で納品・稼働が可能です。

会社名：株式会社ゲットワークス

設 立：2002年8月

資本金：6,010万円

本 社：東京都千代田区神田神保町3-25-8F

代表者：代表取締役 中澤 秀則

【株式会社GXテクノロジーについて】 https://www.gxtec.co.jp/



当社は再生可能エネルギー100%のデータセンター運営を目指した取り組みを行っております。バイオマス発電、太陽光発電をはじめ、外気冷却、水冷却など多種のエネルギーを活用しております。

会社名：株式会社GXテクノロジー

設 立：2023年9月

資本金：1,000万円

本 社：新潟県南魚沼郡湯沢町土樽233-1

代表者：代表取締役 瀧澤 泰三