SNSで話題の「スウェーディッシュキャンディ」も登場！カラフルお菓子×カスタム雑貨の新ショップがWHATAWONにオープン

株式会社antiqua（本社：大阪府岸和田市）は、

カラフルなお菓子が並ぶキャンディショップ「SOUR DROPS（サワードロップス）」と、オリジナル雑貨を自由にカスタムできる体験型ショップ「KACHI KACHI LAB（カチカチラボ）」を、2026年3月7日（土）にWHATAWON内のショッピングエリア「Shoreditch HighStreet（ショーディッチハイストリート）」にオープンします。

「かわいい」と「作れる」が一度に楽しめる、新しいスタイルのショップです。

カラフルなお菓子とカスタム雑貨の新ショップが誕生

カラフルなお菓子が並ぶ「SOUR DROPS」と、オリジナル雑貨を作れる体験型ショップ「KACHI KACHI LAB」が、2026年3月7日（土）にオープン。

場所はWHATAWON内のショッピングエリア

「Shoreditch HighStreet（ショーディッチハイストリート）」。

1区画に2つのショップを併設し、

“選ぶ楽しさ”と“作る楽しさ”の両方を体験できる新しいショップとして登場します。

家族でのお出かけや友達との来場、思わず写真を撮りたくなるようなポップで楽しい空間です。

カラフルなお菓子が並ぶキャンディショップ

SOUR DROPS（サワードロップス）

「SOUR DROPS」は、カラフルで可愛いお菓子がずらりと並ぶキャンディショップです。

店内には、グミやキャンディなど色とりどりのお菓子が並び、見ているだけでもワクワクするポップな空間が広がります。

思わず写真を撮りたくなるようなカラフルなラインナップで、SNSでもシェアしたくなるビジュアルが魅力。

好きなお菓子を選ぶ楽しさや、宝探しのようなワクワク感を味わえるのもこのショップの魅力のひとつ。

子どもから大人まで幅広い世代に楽しんでいただける、

“見て楽しい・選んで楽しい・写真に残したくなる”お菓子ショップです。

SNSで話題の「スウェーディッシュキャンディ」

海外のSNSを中心に人気が広がっている「Swedish Candy（スウェーディッシュキャンディ）」。

北欧・スウェーデン発祥のキャンディ文化で、グミやソフトキャンディなどカラフルなお菓子を自由に組み合わせて楽しむスタイルが特徴です。

SOUR DROPSでは、そのスウェーディッシュキャンディの世界観を気軽に楽しめるよう、数種類のグミやキャンディを詰め合わせたミニサイズのセットを数量限定でご用意しました。

カラフルでユニークな形のキャンディを通して、スウェーディッシュキャンディの魅力を気軽に楽しんでいただけます。

オリジナル雑貨が作れる体験型ショップ

KACHI KACHI LAB（カチカチラボ）

「KACHI KACHI LAB」は、好きなパーツを選びながらオリジナル雑貨を作ることができる体験型ショップです。

店内にはさまざまなパーツが用意されており、好きなデザインを選んで組み合わせることで、

世界に一つだけのオリジナルアイテムを作ることができます。

SNSでも人気の

・キーボードキーを使ったキーホルダー

・デコレーションボールペン

・ミラーやアクセサリー

などを自由にカスタムすることが可能です。

友達同士でおそろいのアイテムを作ったり、プレゼントとして制作したりと、“自分だけのアイテムを作る体験”を楽しめるショップです。

自分好みにキーボードをカスタマイズしたり、ボールペンをデコレーションしたりと、

“つくる楽しさ”を気軽に体験できるのが魅力です。

友達同士で楽しんだり、親子で一緒に制作したりと、ものづくりの楽しさを体験できるショップとなっています。

海外のような雰囲気のショッピングエリア

「Shoreditch HighStreet（ショーディッチハイストリート）」

今回のショップがオープンする「ショーディッチハイストリート」は、WHATAWON内にあるショッピングエリアです。

イギリス・ロンドンの人気スポット「ボックスパーク」にインスパイアされた空間で、

ずらりと並ぶトレーラー型ショップが、まるで海外のマーケットのようなお洒落な雰囲気を演出しています。

エリア内には、アパレル会社プロデュースのお花屋さんや学生ポップアップショップ、インド雑貨店、家具店、アジア雑貨やギフトショップなど、個性豊かなショップが並びます。

中でも、思わず集めたくなる可愛いシールが揃うシールショップも大人気で、

ここでしか出会えないユニークなアイテムが見つかるショッピングエリアとして来場者に親しまれています。

2つのショップが楽しめる新スポット

ショーディッチハイストリートに誕生する「サワードロップス」と「カチカチラボ」。

カラフルなお菓子を選ぶ楽しさと、自分だけのオリジナルアイテムを作る体験。

お菓子を選んだり、雑貨をカスタムしたり、写真を撮ったり。

“かわいい”と“つくる楽しさ”が一度に楽しめる新店舗です。

家族や友達と一緒に、ぜひWHATAWONショーディッチハイストリートで、ここだけの体験をお楽しみください。

店舗概要

店舗名：「SOUR DROPS」（サワードロップス）／「KACHI KACHI LAB」（カチカチラボ）

オープン日：2026年3月7日（土）

営業時間：土日祝 11:00～17:00

場所：WHATAWON ショーディッチハイストリート内

遊ぶ・食べる・買うが楽しめる「WHATAWON（ワタワン）」

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

