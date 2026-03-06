満足度95％超！「世界一わかりやすい美しいブランドのつくり方」開講決定。3月6日（金）～3月20日（金）まで先行申込受付中！

有限会社 柴田陽子事務所

ブランドコンサルティング会社・有限会社柴田陽子事務所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田陽子、以下「シバジム」）は、満足度95％を超える「シバジム式ブランディング講座」を、2026年も開催する運びとなりました。2026年5月より全３日間のカリキュラムで開講します。

■シバジム式ブランディング講座とは？

本講座は、20年・400案件以上のブランディング実績を基に構築した、

“ブランドづくりの本質”を３日間で体系的に学べる集中プログラムです。

本講座では、ブランドの立ち上げから社会浸透までの全プロセスを、

より体系立てて深く学んでいただける内容となっています。

具体的には、「美しいブランドとは何か？」という問いを出発点に、

シバジム独自のブランディング手法を基礎から学び、ブランドの構造、タッチポイント設計、コンセプトの重要性を整理しながら、成功するブランドの条件を紐解いていきます。

講師は、代表の柴田陽子に加え、シバジムの現役コンサルタントが登壇し、実務に即した知見をお届けします。

2. 講座の“5つの特徴”

特徴１.｜満足度95%以上。実績ある人気講座、待望の第4回

2022年のスタート以来、開催のたびに大好評をいただいている本講座。

ブランディングの本質を深く学べる講座を、さらにアップデートして開催。

※参加者を対象としたアンケート回答を参照



特徴２.｜20年・400案件超の経験を凝縮。実例で学ぶブランド構築

創業から20年以上にわたり手がけてきた400件超の実績をもとに、

ブランドの基礎から応用までを実例ベースで丁寧に解説。

特徴３.｜12時間でブランディングが“わかる”から“できる”へ

全３日間・計12時間の集中カリキュラムで、シバジムの実践メソッドを体系的に習得。

理解を深めるだけでなく、現場で活かせる力へと導きます。

特徴４.｜オリジナルワークブック「SHIBAJIMU WORK BOOK」配布

参加者の皆さまには、シバジムのこれまでの知見やメソッドをまとめたワークブックを配布。ブランディングの実践に際し、繰り返し学んでいただけるツールです。

特徴５.｜会場参加・オンライン参加のハイブリット実施

会場参加のみならず、全日程オンラインでの参加を受け付けております。全国どこにいても、ブランディングの知識を身に着けていただけます。

■学べるスキルと内容構成

1. WHAT IS SHIBAJIMU BRANDING

ブランディングの全体像を体系的に理解し、基礎を固める

2. CONCEPT MAKING

コンセプト開発とブランドストーリーの構築、言語化の実践

3. DEVELOP & CREATE

コンセプトを可視化・実装し、ブランドとして形にしていくプロセス

■ こんな方にオススメ

・ ブランドホルダー

・ ブランドディレクター

・ マーケティング担当者

・ 商品企画・開発担当者

・ PR・広報担当者

・ クリエイティブディレクター

・ スタートアップ経営者

その他、経営者、個人事業主、フリーランスの方など、すべてのビジネスパーソン

3. 開催概要

開催日程：全3回（開場12:30）

・DAY1：2026年5月16日（土） 13:00～17:00

・DAY2：2026年5月30日（土） 13:00～17:00

・DAY3：2026年6月6日（土） 13:00～17:00

※最終日に懇親会を予定しております。

開催場所：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス

受講形式：対面 / オンライン配信

受講料：（対面）250,000円（税別）/ （オンライン配信）150,000円（税別）

定員：70名

申込受付期間：2026年3月6日（金） ～

先行申込期間（10％割引）：3月6日（金）～3月20日（金）

※先行申し込み特典として「シバジムWAYNOTE」プレゼントいたします。

通常申込：3月21日（土）～

※定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。

主催：有限会社柴田陽子事務所/Shibajimu Academy

申込方法：シバジム式ブランディング講座 特設ページ（https://branding2026.shibajimu.co.jp/）

■ オンライン説明会のご案内

講座の内容や雰囲気をより具体的にご理解いただけるよう、無料オンライン説明会（Zoom）を実施します。ご参加いただいた方からのご質問にもお答えし、講座お申込みの参考にしていただける内容です。

※当日ご都合が合わない方には、後日アーカイブ動画もお送りします。少しでもご興味のある方は、ぜひお気軽にお申し込みください。

▶ 説明会申込フォーム：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7oPubFpjTeuR1tr0QYc3Eg#/registration

柴田陽子（しばた・ようこ）講師プロフィール

柴田陽子事務所代表 兼 ブランドプロデューサー。2004 年柴田陽子事務所を設立。店舗・商品開発、コーポレートブランディングなど多岐に渡る業務を請け負い、お客様目線を大切にした感動体験の創出、ストーリー性のあるブランディングに注目が集まる。

ミラノ国際博覧会日本館レストランプロデューサーを務める他、「グランツリー武蔵小杉」、日本交通、NOT A HOTELなど幅広くブランディングに携わる。2013 年秋アパレルブランド「BORDERS at BALCONY」を立ち上げ、デザイナーを務める。

会社概要

・社名：有限会社柴田陽子事務所

・所在地：東京都渋谷区神宮前

・代表者：代表取締役 柴田陽子

・設立：2004年

・事業内容：ブランド構築に関する企画・戦略立案、商品開発、空間デザイン、PR 等

・公式サイト：https://www.shibajimu.co.jp/

株式会社柴田陽子事務所について

柴田陽子が代表を務めるシバジムは、クライアント様の様々な挑戦や課題解決に取り組むブランディング会社です。プロダクトからサービス、店舗、ホテル、商業施設、まちづくりまで、幅広い領域でのブランディングを手掛けています。10年後に「世の中にあってよかった」と思えるようなブランドを、クライアント様と一緒に世の中へ届けるお手伝いをしています。

________________________________________

本件に関するお問い合わせ先

シバジムアカデミー事務局担当

TEL：03-6805-0877

E-mail： shibajimu_academy@shibajimu.co.jp

________________________________________