次世代プロデュースユニット“青は止まれ”、18歳の新鋭・Itaby迎えた新曲バラード「割れた花瓶」のMUSIC VIDEOを公開

株式会社MODERN SKY JAPAN（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：牧野晃典）は、本日2026年3月6日（金）次世代プロデュースユニット「青は止まれ」の新曲『割れた花瓶』のミュージックビデオを本日21時に公開した。

『青は止まれ』はプロデューサーのいおたす、ボーカルのAohadaが結成したユニットで、音楽を主体としながら様々な手法、メディア、アートフォームを用いたクリエイティブ作品を創出するプロデュースユニット。2025年には、自作曲『しじまの果て』にてQRコードを用いたMVを制作し、そのクリエイティブのプロセスや革新性が評価を受け、一般社団法人テクニカルディレクターズアソシエーションが主催する『第二回テクニカルディレクションアワード』の部門金賞を受賞した（オンスクリーン・エクスペリエンス部門）。

そんな彼らが2月に新たにリリースした『割れた花瓶』。本作のMVが、本日YouTubeにて公開された。監督・制作は藤嶌離が担当。青は止まれのメンバーがSNS上で直接オファーをし制作が開始した本作は、全編が3DCGで構成されていながら、まるで本当に人形が動き出したような質感を感じさせる高度な技術が光る。

ファンタジーな作風に現実的なメッセージを込め、世界の「美しさ」と「残酷さ」を独自のストーリーと世界観で描き、本楽曲の持つ「優しさ」と「強かさ」の両面を際立たせている。本作品が藤嶌一人の手で生み出されているというから驚きである。

ぜひ楽曲そのものはもちろん、MVにより広がる世界観を共に楽しんでいただきたい。

https://youtu.be/yqjBWcq3tes

青は止まれ「割れた花瓶」

配信リンク：https://linkco.re/S2HXCHgd

Music :いおたす

Words : いおたす/Aohada

Arrangement : Itaby

Vocal : Aohada

Produce : いおたす

Youtube : https://www.youtube.com/@ao_tomare

X ： https://x.com/ao_tomare

インスタグラム：https://www.instagram.com/ao_tomare?igsh=NTgzNDFncDE5andq

TikTok：https://www.tiktok.com/@aohatomare

⚫︎青は止まれ

2001年生まれのコンポーザー・いおたすと、2005年生まれのボーカル・Aohadaによる

2人組音楽ユニット『青は止まれ』。

それぞれがボーカロイドミュージックをルーツに持ち、いおたすはボカロPとして、Aohadaは歌い手としてそれぞれの領域で活動する中で、いおたすが自らの楽曲のボーカルを依頼したことをきっかけに、2022年ユニット結成。

アーティスト名の『青は止まれ』は、「赤信号は止まらなければならないけど、青信号を進むという選択をしなくても良い」という意味が込められている。

同年には、ネット上やSNSでのコミュニケーションをテーマとした初のオリジナル楽曲『ミメイ』をリリース。

作詞・作曲にとどまらず、イラストレーション、アニメーション制作など、幅広い創作活動を展開していく青は止まれの作品たちに、若きリスナーたちを中心に今静かに注目が集まっている。

https://music.apple.com/jp/artist/%E9%9D%92%E3%81%AF%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%8C/1611874463

https://open.spotify.com/intl-ja/artist/3nIIHJ0v3UTElDmckDrqWo?si=CoVWyiiTTN2gWThpggY4QA

https://lin.ee/eiMx4JG

社名：株式会社MODERN SKY JAPAN（MODERN SKY JAPAN inc.）

所在地：東京都渋谷区神宮前1-19-19 エリンデール神宮前1F

設立：2025年1月1日

・日本における世界での活躍を目指すアーティスト開発・マネジメント事業

・モダンスカイ所属アーティストの日本でのプロモーション・コンサート事業

・邦楽アーティストへのグローバルプロモーションサポート事業

・モダンスカイ資産を活用した新規ビジネス開発事業

URL：https://www.modernsky.jp