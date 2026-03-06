千秋楽はOWV史上最大規模となる東京・両國国技館にて開催！『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』全国6か所にて開催決定！

吉本興業株式会社

ボーイズグループ・OWVによる、単独としては2年ぶりとなる全国ツアー『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』の開催が決定しました。

7月4日(土)の神奈川(横浜)公演を皮切りに、愛知(名古屋)、福岡、宮城(仙台)、大阪の各都市を回り、

千秋楽は東京・両国国技館で開催します。数々のコンテンツで『バズリ』を連発し、「病んでるときに見るべきアイドル」とも言われるほどバラエティ性豊かなOWV。

今年で結成6周年を迎え、さらなる高みへと突き進みます。そんな彼らの姿を、ぜひ会場で目撃してください！

チケットは3月6日(金)21:00より『OWV OFFICIAL FANCLUB』にて先行受付を開始します。

- OWV コメント

約2年ぶりでの単独全国ツアー！

全国各地にいるQWVと、今回のツアーを機に、初めて僕たちに会いにきてくれる全ての方々のために

OWVのパフォーマンスで最高のエンターテイメントをお届けすることをお約束します！

そして半年かけて回るツアーファイナルは「両国国技館」。

ぜひ2026年のラストを、そしてこれから飛躍していくであろうOWVのLIVEを会場で浴びて最高のエンタメを一緒に楽しみましょう！！

会場で待ってます！

- 『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』概要

＜公演スケジュール＞

▼ 神奈川(横浜)公演

日時：7月4日(土) 【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Yokohama

▼愛知(名古屋)公演

日時：7月19日(日)【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Nagoya

▼福岡公演

日時：8月11日(火)【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演

場所：DRUM LOGOS

▼宮城(仙台)公演

日時：8月22日(土)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：仙台PIT

▼大阪公演

日時：9月27日(日)【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Namba

▼東京公演

日時：12月13日(日)

場所：両国国技館

※時間は追ってお知らせします

＜チケット情報＞

●チケット料金

\9,000(税込)

●販売スケジュール

▼神奈川公演・愛知公演

・FC1次選考： 3月6(金)21:00～3月29日(日)23:00

※福岡・宮城・大阪・東京公演のチケット詳細は後日発表いたします。

●チケットURL

https://owv.jp/feature/2026_squad