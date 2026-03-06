千秋楽はOWV史上最大規模となる東京・両國国技館にて開催！『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』全国6か所にて開催決定！
ボーイズグループ・OWVによる、単独としては2年ぶりとなる全国ツアー『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』の開催が決定しました。
7月4日(土)の神奈川(横浜)公演を皮切りに、愛知(名古屋)、福岡、宮城(仙台)、大阪の各都市を回り、
千秋楽は東京・両国国技館で開催します。数々のコンテンツで『バズリ』を連発し、「病んでるときに見るべきアイドル」とも言われるほどバラエティ性豊かなOWV。
今年で結成6周年を迎え、さらなる高みへと突き進みます。そんな彼らの姿を、ぜひ会場で目撃してください！
チケットは3月6日(金)21:00より『OWV OFFICIAL FANCLUB』にて先行受付を開始します。
- OWV コメント
約2年ぶりでの単独全国ツアー！
全国各地にいるQWVと、今回のツアーを機に、初めて僕たちに会いにきてくれる全ての方々のために
OWVのパフォーマンスで最高のエンターテイメントをお届けすることをお約束します！
そして半年かけて回るツアーファイナルは「両国国技館」。
ぜひ2026年のラストを、そしてこれから飛躍していくであろうOWVのLIVEを会場で浴びて最高のエンタメを一緒に楽しみましょう！！
会場で待ってます！
- 『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』概要
＜公演スケジュール＞
▼ 神奈川(横浜)公演
日時：7月4日(土) 【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演
場所：Zepp Yokohama
▼愛知(名古屋)公演
日時：7月19日(日)【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演
場所：Zepp Nagoya
▼福岡公演
日時：8月11日(火)【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演
場所：DRUM LOGOS
▼宮城(仙台)公演
日時：8月22日(土)
【一部】14:00開場/15:00開演
【二部】18:00開場/19:00開演
場所：仙台PIT
▼大阪公演
日時：9月27日(日)【一部】14:00開場/15:00開演【二部】18:00開場/19:00開演
場所：Zepp Namba
▼東京公演
日時：12月13日(日)
場所：両国国技館
※時間は追ってお知らせします
＜チケット情報＞
●チケット料金
\9,000(税込)
●販売スケジュール
▼神奈川公演・愛知公演
・FC1次選考： 3月6(金)21:00～3月29日(日)23:00
※福岡・宮城・大阪・東京公演のチケット詳細は後日発表いたします。
●チケットURL
https://owv.jp/feature/2026_squad