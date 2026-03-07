2026年4月11日（土）限定。ヘリコプターで世界遺産・吉野山の桜を上空から一望し、地上でも散策。さらに「高見の郷」でしだれ桜約1,000本の中を歩く。奈良の二大桜名所を「地上」と「空」で巡る日帰りバスツアーです。大阪発着・お一人様25,800円。株式会社よみうりサポナ（たびサポナ）と小川航空株式会社の共同企画による1日限定の特別ツアーです。

奈良の二大桜名所を、一日で三つの視点から

コースAでは、まず津風呂湖ヘリポートから約8分間のヘリコプター遊覧飛行で、世界遺産・吉野山の約3万本の桜を上空から一望します。その後、吉野山に降り立ち、お花見弁当を食べながら地上でも散策。最後にバスで高見の郷へ移動し、約1,000本のしだれ桜の中を歩きます。吉野山の山桜は「空から」と「地上から」。高見の郷のしだれ桜は「自分の足で歩いて」。一日のうちに三つの視点で桜を味わえるツアーです。なお、コースBは散策よりも、ゆったり楽しみたい方向けに、ホテル最上階54階のランチブッフェ＋ヘリ遊覧のコースをご用意しています。（※コースBにはヘリ遊覧のみで、吉野山・高見の郷の散策は含まれません。）

4月11日は、両名所の「満開ゾーン」が重なる日

高見の郷のしだれ桜は、公式サイトによると例年4月8日頃から見頃を迎え、4月13日頃に満開のピークとなります。吉野山の桜は、下千本→中千本→上千本と標高に沿って順に満開を迎えます。吉野ビジターズビューローが公表している令和7年の開花実績では、上千本の満開は4月10日でした。つまりツアー催行日の4月11日は、高見の郷では見頃～満開の真っただ中、吉野山でも上千本が満開を迎えた直後にあたります。例年のデータから見ても、二つの名所の「一番きれいな時期」が重なる、またとないタイミングです。※桜の開花時期はその年の気温や天候により前後します。※最小催行人員に達した場合、ツアーは開花状況に関わらず出発します。

地上では見えない桜がある。約8分間の空の旅

津風呂湖ヘリポートを発着し、約8分間で桜色の吉野山を上空から一望します。運航を担うのは、大阪・関西万博でもヘリ遊覧を運航した小川航空。3万本の山桜が尾根から谷へと続く景色は、地上のどの展望台からも見ることができません。空からしか出会えない8分間です。

運転なし、駐車場の心配なし。「バスに乗るだけ」

高見の郷も吉野山も、桜の時期は全国から花見客が集まる人気スポット。特に高見の郷は山間部にあり、満開の土日は駐車場が満車で入場できないこともあります。本ツアーは新大阪・大阪駅・天王寺の3カ所から出発し、添乗員が同行。高見の郷へはマイクロバスで直行するため、駐車場心配はありません。コースAはお花見弁当付き、コースBはホテルでのランチブッフェ付き。手ぶらで桜もヘリも一日で回れます。

予約とお問い合わせ方法

＜ ご予約はこちらから ＞1日限定のツアーです。ご予約が埋まる前にお早めにどうぞ。・コースA（吉野山散策＋ヘリ遊覧＋高見の郷） https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2601290003?shop_code=000318&key=npH33ba95y・コースB（地上250mランチ＋ヘリ遊覧） https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2601290004?shop_code=000318&key=OJ4kcobsL1≪お電話でのお問い合わせ・お申し込み ≫・電話：06-7526-3069（たびサポナ） ・電話受付時間：月～土 10:00～17:00

ツアー概要

■コースA：吉野山散策＋ヘリコプター遊覧＋高見の郷 ・日程：2026年4月11日（土）1日限定 ・出発：新大阪7:00→大阪駅7:30→天王寺8:00 ・帰着：19:00頃 ・料金：お一人様 25,800円 ・含まれるもの：吉野山ヘリコプター遊覧（約8分）、吉野山散策、高見の郷散策、お花見弁当（昼食）、バス移動、添乗員同行※最少催行人員25名■コースB：地上250mの絶景ランチ＋ヘリコプター遊覧 ・日程：2026年4月11日（土）1日限定 ・出発：新大阪9:30→大阪駅9:45→天王寺10:10 ・帰着：18:30頃 ・料金：お一人様 27,800円 ・含まれるもの：吉野山ヘリコプター遊覧（約8分）、スターゲートホテル関西エアポート最上階54階ランチブッフェ、バス移動、添乗員同行※最少催行人員25名

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：高見の郷 ・住所：〒633-2304 奈良県吉野郡東吉野村杉谷298-1 ・電話：090-5136-9844（高見の郷事務局） ・開園期間：2026年4月1日開園予定 ・公式サイト：https://shidare-sakura.jp・公式Instagram：https://www.instagram.com/takaminosato__official416【運航協力】 ・会社名：小川航空株式会社 ・本社：大阪市此花区北港緑地2-1-1 ・代表者：小川 正勝 ・電話：06-4804-1333 ・公式サイト：https://ogawa-air.co.jp・公式Instagram：https://www.instagram.com/ogawa_air_inc1【運営情報】 ・運営会社：株式会社よみうりサポナ（たびサポナ） ・住所：大阪市中央区常盤町2丁目1-9 ・電話：06-7526-3069 ・総合旅行業務取扱管理者：宮谷 佳岳 （大阪府知事登録旅行業 第2-3205号 ANTA正規会員） ・公式サイト：https://tabi.sapona.co.jp【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp【参考情報（本記事で参照した開花データの出典）】・高見の郷の見頃データ：高見の郷 公式サイト「高見の郷について」 https://shidare-sakura.jp/about_us・吉野山の開花実績（令和7年）：吉野ビジターズビューロー「桜情報」 https://yoshino-kankou.jp/cherryblossom